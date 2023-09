Présentation des fonctionnalités vocales et d’image de ChatGPT

ChatGPT d’OpenAI a dévoilé des fonctionnalités vocales et d’image, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen plus intuitif et captivant d’interagir avec le chatbot IA. Ces nouvelles fonctionnalités ouvrent un monde de possibilités pour ChatGPT, allant de conversations naturelles avec les utilisateurs à l’aide dans des tâches visuelles telles que l’analyse d’images ou de dessins.

Fonctionnalités vocales et d’image dans ChatGPT : Une nouvelle ère d’IA conviviale pour les utilisateurs

Conversations vocales avec ChatGPT

ChatGPT permet désormais aux utilisateurs d’avoir des conversations vocales avec lui. Il s’agit d’une avancée significative pour le chatbot, car cela permet des interactions plus naturelles et fluides. Les utilisateurs peuvent simplement parler à ChatGPT, et il répondra en temps réel.

Pour démarrer une conversation vocale avec ChatGPT, les utilisateurs doivent simplement activer la fonctionnalité dans les paramètres de l’application mobile. Une fois activée, les utilisateurs peuvent choisir l’une des cinq voix différentes pour ChatGPT.

ChatGPT utilise un modèle de synthèse vocale de pointe pour générer un son réaliste. Il utilise également le système de reconnaissance vocale Whisper d’OpenAI pour transcrire les mots des utilisateurs en texte.

OpenAI a travaillé étroitement avec des acteurs vocaux professionnels pour s’assurer que la voix de ChatGPT soit naturelle et captivante. L’entreprise travaille également activement à atténuer les risques potentiels associés aux conversations vocales, tels que l’usurpation d’identité et la fraude.

Discussion sur les images avec ChatGPT

ChatGPT peut désormais comprendre et discuter des images. Cela signifie que les utilisateurs peuvent partager des images avec ChatGPT et lui poser des questions à leur sujet. ChatGPT peut également aider les utilisateurs à analyser des graphiques et des diagrammes.

Pour entamer une conversation sur une image avec ChatGPT, les utilisateurs doivent simplement appuyer sur le bouton de la photo ou le bouton plus dans l’application mobile. ChatGPT peut ensuite discuter de plusieurs images en même temps. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’outil de dessin pour mettre en évidence des parties spécifiques d’une image.

ChatGPT utilise un modèle multimodal GPT-3.5 et GPT-4 pour comprendre les images. Ce modèle applique le raisonnement linguistique à une variété d’images, y compris des photos, des captures d’écran et des documents.

OpenAI reconnaît qu’il reste encore des défis liés à la compréhension des images, tels que les erreurs d’interprétation. Cependant, l’entreprise a mené des tests approfondis pour s’assurer que ChatGPT utilise cette fonctionnalité de manière responsable.

Limitations du modèle

OpenAI reconnaît que ChatGPT est encore en développement et présente certaines limitations. Par exemple, le modèle peut avoir des difficultés avec les scripts non romains. Par conséquent, les utilisateurs non anglophones sont invités à utiliser ChatGPT avec prudence.

De plus, ChatGPT n’est pas destiné à être utilisé dans des situations à haut risque sans vérification. Le modèle convient mieux aux sujets spécialisés tels que le service client, l’éducation et le divertissement.

Disponibilité

OpenAI déploie les fonctionnalités vocales et d’image pour ChatGPT auprès des utilisateurs de la version Plus et Enterprise au cours des deux prochaines semaines. Ces fonctionnalités seront disponibles sur iOS et Android via les paramètres, et les images seront accessibles sur toutes les plateformes.

OpenAI prévoit d’étendre ces capacités à d’autres groupes d’utilisateurs, y compris les développeurs, dans un proche avenir.

L’avenir des fonctionnalités vocales et d’image dans ChatGPT

L’ajout des fonctionnalités vocales et d’image à ChatGPT constitue une avancée majeure pour le chatbot IA. Ces fonctionnalités rendent ChatGPT plus convivial et captivant, et ouvrent un monde de nouvelles possibilités pour son utilisation.

À l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir ChatGPT utilisé de différentes façons nouvelles et innovantes. Par exemple, ChatGPT pourrait être utilisé pour développer de nouveaux outils éducatifs qui aident les étudiants à apprendre de manière visuelle. ChatGPT pourrait également être utilisé pour développer de nouveaux outils de service client qui offrent des interactions plus naturelles et captivantes.

OpenAI s’engage à développer ChatGPT de manière responsable. L’entreprise travaille à atténuer les risques potentiels associés aux fonctionnalités vocales et d’image, tels que l’usurpation d’identité et la fraude. OpenAI travaille également à garantir que ChatGPT est utilisé de manière équitable et impartiale.

Dans l’ensemble, l’ajout des fonctionnalités vocales et d’image à ChatGPT est un développement positif. Ces fonctionnalités rendent ChatGPT plus convivial et captivant, et ouvrent un monde de nouvelles possibilités pour son utilisation. OpenAI s’engage à développer ChatGPT de manière responsable, et nous pouvons nous attendre à voir ChatGPT utilisé de différentes façons nouvelles et innovantes à l’avenir.

Voici quelques exemples spécifiques de l’utilisation possible des fonctionnalités vocales et d’image dans ChatGPT :

Éducation : ChatGPT pourrait être utilisé pour développer de nouveaux outils éducatifs qui aident les étudiants à apprendre de manière visuelle. Par exemple, ChatGPT pourrait être utilisé pour créer des exercices interactifs permettant aux étudiants d’explorer et d’apprendre sur différents sujets. ChatGPT pourrait également être utilisé pour fournir aux étudiants des commentaires personnalisés sur leur travail.

Service client : ChatGPT pourrait être utilisé pour développer de nouveaux outils de service client qui offrent des interactions plus naturelles et captivantes. Par exemple, ChatGPT pourrait être utilisé pour créer des chatbots capables de répondre aux questions des clients de manière naturelle et captivante, et d'apporter une assistance personnalisée aux clients. ChatGPT pourrait également être utilisé pour développer des chatbots capables d'aider les clients à résoudre des problèmes, à trouver les informations dont ils ont besoin et à effectuer des achats.

Santé : ChatGPT pourrait être utilisé pour développer de nouveaux outils de santé qui aident les patients et les médecins à communiquer de manière plus efficace. ChatGPT pourrait également être utilisé pour développer des chatbots capables d'aider les médecins à diagnostiquer des maladies et à élaborer des plans de traitement.

Divertissement : ChatGPT pourrait être utilisé pour développer de nouvelles expériences de divertissement plus immersives et captivantes. Par exemple, ChatGPT pourrait être utilisé pour créer des chatbots pouvant jouer le rôle de personnages dans des jeux vidéo ou des films. ChatGPT pourrait également être utilisé pour développer des chatbots capables de générer des histoires ou des poèmes personnalisés.

Autres applications : ChatGPT pourrait également être utilisé dans une variété d’autres applications, telles que :

Recherche : ChatGPT pourrait être utilisé pour aider les chercheurs à analyser des données et à générer de nouvelles hypothèses.

Marketing : ChatGPT pourrait être utilisé pour créer des campagnes marketing personnalisées et cibler les clients avec des produits et services pertinents.

ChatGPT pourrait être utilisé pour créer des campagnes marketing personnalisées et cibler les clients avec des produits et services pertinents. Productivité : ChatGPT pourrait être utilisé pour développer des outils qui aident les personnes à être plus productives, tels que des chatbots pouvant aider les personnes à gérer leur emploi du temps ou à prendre des notes.

Les possibilités sont infinies. Avec l’ajout des fonctionnalités vocales et d’image, ChatGPT est maintenant plus polyvalent et puissant que jamais. Il sera passionnant de voir comment ChatGPT est utilisé de différentes façons nouvelles et innovantes dans le futur.

Défis et limitations

Malgré les nombreuses applications potentielles des fonctionnalités vocales et d’image dans ChatGPT, il y a aussi des défis et des limitations qui doivent être abordés.

Un défi est que les systèmes de reconnaissance vocale et d’image peuvent être imprécis, surtout dans des environnements bruyants ou mal éclairés. Cela pourrait conduire à des malentendus des demandes des utilisateurs par ChatGPT ou à la fourniture d’informations incorrectes.

Un autre défi est que ChatGPT est encore en développement et peut ne pas être en mesure de comprendre ou de répondre correctement à toutes les demandes ou questions. De plus, ChatGPT peut être biaisé dans ses réponses, reflétant les biais présents dans les données sur lesquelles il a été formé.

Notre avis

Malgré les défis, l’ajout des fonctionnalités vocales et d’image à ChatGPT est un développement positif. Ces fonctionnalités rendent ChatGPT plus convivial et captivant, et ouvrent un monde de nouvelles possibilités pour son utilisation.

OpenAI s’engage à développer ChatGPT de manière responsable. L’entreprise travaille à atténuer les risques potentiels associés aux fonctionnalités vocales et d’image, tels que l’usurpation d’identité et la fraude. OpenAI travaille également à garantir que ChatGPT est utilisé de manière équitable et impartiale.

Dans l’ensemble, l’avenir des fonctionnalités vocales et d’image dans ChatGPT est prometteur. Nous pouvons nous attendre à voir ChatGPT utilisé de différentes façons nouvelles et innovantes dans les années à venir.

