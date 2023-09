Apple lance un bracelet en sergé finement tissé pour l’Apple Watch

Apple promeut les réformes en matière de protection de l’environnement cette année et remplace les accessoires en cuir par une toile fine (FineWoven). La société a récemment lancé des étuis de protection adaptés aux modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro, utilisant des matériaux respectueux de l’environnement. Elle a maintenant sorti des bracelets pour l’Apple Watch utilisant le même matériau. Apple a récemment lancé une nouvelle gamme de bracelets en toile finement tissée pour l’Apple Watch. Les bracelets sont disponibles dans une gamme de couleurs et de tailles. Ils sont fabriqués en nylon tissé dans des couleurs riches et unies avec des détails contrastés. Les bracelets Twill Jump sont doux et soyeux au toucher et sont conçus pour être à la fois confortables et durables.

Caractéristiques des bracelets Twill Jump

Les bracelets Twill Jump sont disponibles dans une gamme de couleurs et de tailles, dont :

41mm Orange/Rose Mexico

41mm Navy/Rouge H

41mm Noir/Gold

45mm Noir/Gold

Les bracelets Twill Jump sont disponibles à l’achat sur le site web d’Apple. Le prix du bracelet est de 799 yuans (107 $) et les utilisateurs peuvent précommander le bracelet dès aujourd’hui. Cependant, ce bracelet sera expédié au plus tôt le 3 novembre. Il est également disponible en deux tailles : S/M et M/L.

Le bracelet à chaîne magnétique avec matériau en toile finement tissée s’enroule élégamment autour du poignet. Avec l’aide des aimants légèrement flexibles, les bracelets restent parfaitement en place. Cela contribue à maintenir la stabilité et le confort pendant une utilisation quotidienne.

Le matériau Twill finement tissé est composé de fibres en micro-toile durables avec une sensation douce et semblable au daim. Ce matériau est également conçu en tenant compte de l’environnement mondial. Le contenu réutilisable représente 68% et les émissions de carbone ont également été considérablement réduites par rapport aux matériaux en cuir.

Notre avis

Les bracelets Twill Jump sont un excellent ajout à la gamme de montres Apple Watch. Ils offrent également une option élégante et durable pour tous ceux qui souhaitent personnaliser leur appareil. Bien qu’ils puissent être un peu chers, Apple affirme que leur design durera longtemps. Pour cette raison, il semble être un investissement assez intéressant pour l’Apple Watch.

