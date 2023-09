Firefox 118 publié : introduit la traduction locale

Mozilla Firefox 118 a été publié, et il introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet la traduction locale du contenu web. Cette fonctionnalité est différente des alternatives basées sur le cloud, car la traduction est effectuée localement dans Firefox. Cela aide à protéger la vie privée des utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité peut traduire une page web d’une langue à une autre. Pour télécharger la nouvelle version du navigateur avec cette fonctionnalité, cliquez ici.

Outils de traduction locale de machine

La fonctionnalité de traduction locale fait partie du projet Bergamot. Il s’agit d’un consortium qui a été formé pour construire un ensemble d’outils de traduction neuronale qui permettrait à Mozilla de développer un site web. Le but ultime de ce projet était de rendre Internet plus accessible aux personnes qui ne parlent pas anglais.

Firefox dispose depuis un certain temps d’une fonctionnalité de traduction complète de page intégrée. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de naviguer facilement sur le web dans leur langue préférée. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de traduction locale va plus loin en permettant aux utilisateurs de traduire des parties spécifiques d’une page web.

Comment utiliser la fonctionnalité de traduction locale

Pour utiliser la fonctionnalité de traduction locale dans Firefox 118, les utilisateurs doivent faire ce qui suit:

1. Faites un clic droit sur la page web que vous souhaitez traduire.

2. Cliquez sur « Traduire la page » dans le menu contextuel.

3. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire la page.

Firefox peut traduire le contenu web de plus de 100 langues vers la langue préférée de l’utilisateur[5]. Cela facilite l’accès des utilisateurs aux contenus qui ne sont pas rédigés en anglais.

Notre avis

Firefox 118 introduit une nouvelle fonctionnalité de traduction locale qui permet aux utilisateurs de traduire le contenu web sans quitter leur navigateur. Cette fonctionnalité fait partie du projet Bergamot, qui vise à rendre Internet plus accessible aux personnes qui ne parlent pas anglais. La fonctionnalité de traduction locale est différente des alternatives basées sur le cloud. Cela s’explique par le fait que la traduction se fait localement sur Firefox. Cela aide à protéger la vie privée des utilisateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Firefox continue de rendre la navigation sur le web plus facile et plus accessible pour tout le monde.

Actualité mobile et vidéo du moment