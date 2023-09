Comment réparer un téléviseur LG qui ne s’allume pas [9 solutions]

LG TV ne s’allume pas ? Vous n’êtes pas seul si vous avez eu une expérience frustrante avec votre LG TV qui ne s’allume pas. De nombreux utilisateurs de LG TV rencontrent ce problème, qui peut être déclenché par divers facteurs. Dans cet article, nous examinerons les raisons les plus courantes de ce problème et fournirons différentes solutions de dépannage pour le résoudre.

Alors que la technologie continue d’évoluer, il peut être extrêmement ennuyeux qu’un appareil ne fonctionne pas correctement. Ici, vous verrez certaines des meilleures solutions de dépannage pour réparer les problèmes d’allumage des TV LG.

Pourquoi ma TV LG ne s’allume-t-elle pas ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre TV LG ne s’allume pas. Certaines des raisons possibles sont énumérées ci-dessous :

Il est possible que le câble d’alimentation de votre TV LG soit cassé.

Piles faibles ou déchargées.

Défaillance de la prise d’alimentation ou du port HDMI.

Le rétroéclairage de la TV est cassé.

Entre autres choses.

La TV LG ne s’allume pas mais la lumière rouge est allumée

Si votre TV LG ne s’allume pas mais que la lumière rouge est allumée, cela peut être dû à plusieurs raisons, et les raisons peuvent être les mêmes que celles mentionnées précédemment. Cependant, pour le réparer, vous devez allumer la TV en utilisant le bouton physique sur la TV plutôt que la télécommande. Notez que l’emplacement du bouton physique varie en fonction du modèle de votre TV.

Si cela ne fonctionne pas pour vous, suivez les autres étapes mentionnées ci-dessous pour résoudre le problème.

Comment réparer une TV LG qui ne s’allume pas

Après avoir compris les raisons du problème, vous vous demandez peut-être comment le réparer. Ne vous inquiétez pas, examinons les solutions possibles pour résoudre le problème de TV LG qui ne s’allume pas.

Vérifiez la prise de courant

La première chose à faire est de vérifier le câble d’alimentation pour voir si votre TV LG ne s’allume pas en branchant un autre appareil sur la prise de courant.

Si l’autre appareil ne fonctionne pas, le problème est lié à la prise de courant dans laquelle vous branchez les appareils. En revanche, s’il fonctionne sans problème, passez à la solution suivante.

Vérifiez le câble d’alimentation

Une autre chose à faire est de vérifier le câble d’alimentation de votre TV LG, car il pourrait être la cause du problème. Assurez-vous donc que le câble est entièrement intact en examinant le câble d’alimentation de la TV pour repérer les fils exposés ou les dommages. Si c’est le cas, vous devez le remplacer. Si le câble d’alimentation est intact, passez à la solution suivante.

Mettez votre TV LG hors tension puis sous tension

Si votre TV LG ne s’allume pas, vous pouvez également la mettre hors tension puis sous tension. Il suffit d’éteindre et de rallumer votre télévision, c’est ce que le processus de mise hors tension et de réenclenchement nécessite. Cependant, contrairement à une simple marche/arrêt, vous devez épuiser le circuit de toute charge électrique résiduelle pendant l’opération pour vous assurer que le système redémarre parfaitement. Voici comment procéder :

Étape 1 : Débranchez votre TV LG de la prise murale.

Étape 2 : Au bout de 60 secondes environ, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation de votre télévision pendant 30 secondes.

Étape 3 : Rebranchez votre TV LG à la source d’alimentation et elle devrait se remettre à fonctionner.

Remplacer les piles de la télécommande

Comme mentionné précédemment, si la TV LG ne s’allume pas avec la télécommande lorsque la lumière rouge est allumée, c’est à cause de piles faibles ou déchargées dans la télécommande.

Par conséquent, remplacez les piles de votre télécommande et essayez de l’allumer à nouveau, elle devrait se remettre à fonctionner sans aucun problème.

Réinitialiser la télécommande de votre TV

La TV LG qui ne s’allume pas peut également être causée par un problème avec la télécommande. Dans une telle situation, épuisez simplement la batterie en excès de la télécommande en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Retirez les piles de votre télécommande TV.

Étape 2 : Maintenez le bouton d’alimentation de la télécommande enfoncé pendant environ 30 secondes.

Étape 3 : Remettez les piles après 30 secondes et vérifiez le bon fonctionnement de la TV.

Vérifiez la source d’entrée

Si la source d’entrée ne correspond pas au préréglage de la TV, celle-ci ne s’allumera pas. De plus, dans ce cas, le voyant d’alimentation peut clignoter. Voici ce que vous pouvez faire dans de tels cas :

Étape 1 : Vérifiez que la source d’entrée est compatible avec la TV LG. Vous ne pourrez rien voir si vous choisissez HDMI 1 comme entrée mais que vous connectez la source à l’alimentation HDMI 2.

Étape 2 : Si le voyant d’alimentation est éteint, votre TV LG est peut-être allumée mais essaie de se connecter à la mauvaise source.

Étape 3 : Vous devez être en mesure de changer la source avec la télécommande (si le menu Paramètres est visible ou si la télécommande a un bouton Source direct). Si vous ne pouvez pas changer l’entrée en raison d’un écran vide, essayez de cliquer sur le bouton Accueil de votre télécommande, ce qui devrait quitter tout entrée HDMI.

Débranchez les appareils externes

Des appareils supplémentaires, tels que des consoles de jeux ou des barres de son, peuvent parfois causer des problèmes d’alimentation d’une TV. Redémarrez votre TV après avoir déconnecté tous les appareils externes. Si elle démarre sans aucun appareil externe branché, l’un d’entre eux pourrait être la cause du problème. Rebranchez-les un par un jusqu’à ce que vous localisiez celui qui cause le problème de la TV LG qui ne s’allume pas.

Vérifiez si le rétroéclairage est cassé

Si le rétroéclairage de votre TV est cassé, c’est peut-être la raison pour laquelle votre TV LG ne s’allume pas. Voici ce que vous pouvez faire pour le vérifier :

Étape 1 : Tenez une lampe de poche près de l’écran. Si vous remarquez une petite image dans la zone éclairée, cela signifie que le rétroéclairage est défectueux.

Étape 2 : Il peut s’agir d’une alimentation défectueuse du rétroéclairage, ou des composants du rétroéclairage eux-mêmes. Un autre indicateur d’un rétroéclairage court-circuité est un voyant de veille clignotant.

Si tout le reste échoue et que votre TV LG ne s’allume toujours pas, vous devez contacter le support client LG, car ils peuvent fournir des conseils d’experts et, si nécessaire, prendre des dispositions professionnelles. Assurez-vous d’avoir le numéro de modèle de votre TV et les informations sur la garantie à portée de main lorsque vous les contactez.

Questions fréquemment posées

Comment réparer une TV LG qui ne s’allume pas ?

Vous pouvez facilement réparer et dépanner une TV LG qui ne s’allume pas. Pour ce faire, tout d’abord, assurez-vous que le cordon est correctement inséré dans la prise murale et votre TV LG. Si elle ne s’allume toujours pas, essayez une autre solution mentionnée dans l’article.

Quelles sont les causes courantes d’une TV LG qui ne s’allume pas ?

Un cordon d’alimentation défectueux, une télécommande défectueuse et un rétroéclairage cassé sont les causes les plus courantes d’une TV LG qui ne s’allume pas. En dehors de cela, il existe plusieurs autres raisons à ce problème, et nous les avons également abordées dans l’article avec les moyens de dépannage pour le résoudre.

Voilà donc quelques-unes des meilleures solutions de dépannage pour résoudre le problème de TV LG qui ne s’allume pas. J’espère que l’article ci-dessus vous a aidé à résoudre le problème d’une télévision qui ne s’allume pas. Veuillez laisser vos questions supplémentaires dans la section des commentaires. Veuillez également partager cet article avec vos amis et votre famille.

