OnePlus 11 reçoit OxygenOS 14 open beta 2 avec des correctifs de bugs

Il y a deux semaines, OnePlus a lancé la première version bêta ouverte de l’OxygenOS 14 pour le OnePlus 11. Dans ce laps de temps court, l’entreprise a publié la deuxième bêta. La mise à jour graduelle corrige une liste de problèmes connus et améliore l’expérience utilisateur. Continuez à lire pour en savoir plus sur l’OxygenOS 14 open beta 2 du OnePlus 11.

Tout comme la version initiale, la mise à jour est limitée à l’Amérique du Nord et à l’Inde. Si votre appareil est équipé de la première bêta, vous avez peut-être déjà reçu la bêta incrémentielle sur votre OnePlus 11. Il est important de vérifier que votre téléphone exécute la dernière version de l’OxygenOS 13.1.

Juste après l’annonce de la deuxième bêta, OnePlus a dévoilé l’OxygenOS 14, retrouvez tous les détails ici.

La mise à jour résout un certain nombre de problèmes liés au système, aux connexions et à l’appareil photo. La liste comprend un problème qui provoque le plantage des applications tierces, des gestes de balayage vers le haut qui ne fonctionnent pas, des problèmes de volume avec les écouteurs Bluetooth, la barre d’outils de l’appareil photo, et bien d’autres encore.

Voici la liste complète des changements apportés à l’OxygenOS 14 Open Beta 2 sur le OnePlus 11.

Système Corrige un problème qui pourrait provoquer le plantage de certaines applications tierces. Corrige un problème de scintillement de l’écran qui peut survenir lorsque certaines applications sont ouvertes. Corrige un problème où les gestes de balayage vers le haut pourraient ne pas fonctionner.

Connexions Corrige un problème de volume avec les écouteurs Bluetooth.

Appareil photo Corrige un problème d’affichage qui pourrait affecter la barre d’état lorsque vous passez du mode paysage au mode portrait dans l’appareil photo. Corrige un problème où la barre d’outils de l’appareil photo pourrait ne pas se masquer. Corrige un problème d’affichage qui pourrait survenir dans l’appareil photo lorsque vous activez la prise de vue en intervalle en mode paysage.



L’entreprise a également partagé une liste de problèmes connus, vous pouvez vérifier les problèmes connus disponibles sur la deuxième bêta.

Échec probable du premier déverrouillage par empreinte digitale sur l’écran de verrouillage de musique tierce.

Impossible de connecter les appels entrants ou les vidéos WhatsApp après avoir cliqué sur la notification d’appel en jouant à un jeu ou en regardant une vidéo en plein écran.

Éclaircissement anormal de l’écran de verrouillage dans un environnement sombre.

Utilisation de l’appareil photo pour prendre des photos avec la fonction IA en plein écran, probabilité d’affichage de bords noirs des deux côtés de la pellicule.

Affichage de bords noirs des deux côtés sur les photos après avoir pris des photos avec la fonction IA en plein écran.

Possibilité de ne pas recevoir de rappel lors de l’activation de l’enregistrement de l’écran.

Si vous possédez un OnePlus 11 et que vous souhaitez essayer la version bêta ouverte basée sur Android 14 de l’OxygenOS 14 sur votre appareil, assurez-vous que votre téléphone exécute CPH2447_13.1.0.590(EX01) ou CPH2447_13.1.0.591(EX01). N’oubliez pas non plus de charger votre téléphone à au moins 60% et de sauvegarder vos données importantes.

Vous pouvez suivre les instructions d’installation partagées par OnePlus sur son forum communautaire.

