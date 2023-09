Le GMKtec NucBox M3 avec CPU i5-12450 maintenant disponible en couleur blanche premium

Si vous connaissez la marque GMKtec, alors vous pouvez sûrement imaginer leur mini PC sorti probablement dans des déclinaisons de couleur noire/grise. Ou peut-être un peu d’argenté sur le côté éventuellement. Mais cette fois, ils ont un nouveau mini PC disponible à l’achat, et il est d’une tout autre couleur. Oui, c’est exact, il est en blanc, très classique, élégant et haut de gamme.

GMKtec propose des mini PC basés sur les plates-formes Intel et AMD, allant de l’entrée de gamme au milieu de gamme et haut de gamme. En ce qui concerne les modèles avec processeur Intel Core i5, ils ont le NucBox 2 Max (i5-11320H) et maintenant ils élèvent le niveau avec le NucBox M3 (i5-12450H). Voyons donc ce nouveau mini PC.

Caractéristiques principales du NucBox M3

Comme mentionné précédemment, tout le mini PC est basé sur la plate-forme 12e génération du processeur Intel Core i5-12450H. Cela signifie un processeur avec 8 cœurs/12 threads, 12 Mo de cache Smart et une fréquence Turbo maximale allant jusqu’à 4,4 GHz. Et bien sûr, une carte graphique avec 48 unités d’exécution également. Ensuite, nous avons le choix entre une RAM DDR4 3200 MHz assez rapide de 16 Go/32 Go et un disque SSD M.2 PCIe 3.0 de 512 Go/1 To. Beaucoup de ports également, y compris un double HDMI prenant en charge le 4K@60Hz ou un port USB Type-C avec fonctions DisplayPort/Data. Le 2.5G GigaLAN, le BT5.2 et le Wi-Fi 6 sont également inclus. Outre Windows 11 préinstallé, il est également possible d’installer Linux. Dans l’ensemble, des caractéristiques assez solides pour le prix.

La version blanche du NucBox M3 est désormais disponible sur le site officiel de GMKtec, vous pouvez donc la consulter vous-même. Alternativement, vous pouvez également la trouver sur Amazon. Les prix commencent à 339,99 $, mais assurez-vous de choisir la déclinaison appropriée. Surtout si vous commandez pour l’UE ou le Royaume-Unis, car pour seulement 10 $ de plus pour toutes les versions, vous obtiendrez la TVA incluse dans votre commande. Cela vous évitera tous les tracas liés aux douanes et aux taxes. Et pour votre argent, vous obtiendrez un mini PC plutôt agréable, capable de répondre à la plupart de vos besoins domestiques.

