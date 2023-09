Dites adieu à votre historique de navigation : Astuces pour effacer l’historique sur différents navigateurs web

Chaque fois que vous visitez un site web en utilisant votre navigateur avec les paramètres standard, vous laissez une trace de votre utilisation derrière vous. L’historique, comme on l’appelle, est toujours enregistré, ce qui permet de connaître exactement vos actions dans le navigateur web. C’est une norme dans l’informatique moderne, mais cela pose également problème pour certains utilisateurs. Peut-être que vous ne voulez pas laisser de trace de votre navigation. Pour cette raison, les entreprises ont développé le mode de navigation Incognito/Privé qui vous permet de surfer sur le web sans laisser de traces. Dans tous les cas, si vous souhaitez effacer votre historique de navigation de vos utilisations régulières, nous pouvons vous aider avec cet article !

Pour la plupart des utilisateurs, le partage d’un ordinateur est normal et l’utilisation de plusieurs comptes ne l’est pas. Le navigateur peut conserver votre historique indéfiniment au cas où vous auriez besoin de retrouver votre chemin. Cependant, à la fin, cela permet également à toute personne utilisant votre appareil d’y accéder. Peu importe si vous n’avez pas affiché le contenu du site. Vous pouvez facilement rencontrer des problèmes en fonction de qui découvre votre historique et de ce qui y sera trouvé.

Bien sûr, si vous effacez régulièrement le cache de votre navigateur et les fichiers Internet temporaires, cela aide votre ordinateur ou votre appareil à fonctionner de manière optimale – et cela peut aider à résoudre certains problèmes, tels qu’un site web qui se charge lentement ou des problèmes de mise en forme sur une page web.

Suppression de l’historique, du cache et plus encore

Vous n’êtes pas un criminel et vous voulez simplement un peu plus de confidentialité numérique. Vous ne voulez pas que les autres consultent vos visites passées. Vous pouvez simplement supprimer votre historique, régulièrement. Pour certains utilisateurs, cela devrait être assez simple, mais pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l’informatique, cela peut poser problème. Dans cet article, nous vous guiderons sur la façon de supprimer l’historique de votre navigateur web. Nous choisirons certains des navigateurs web les plus populaires sur le marché. Selon votre choix de navigateur, les paramètres peuvent être différents, mais le principe sera le même dans la plupart des cas.

Nous vous apprendrons également comment vous débarrasser du cache, ce qui peut rendre votre utilisation de sites web moins pratique. Cependant, à la fin, la navigation sur le web sera plus sûre et votre PC se sentira toujours plus léger.

Google Chrome

Le premier navigateur web de la liste est Google Chrome. C’est probablement le navigateur de choix pour la grande majorité des utilisateurs d’internet dans le monde. Il est donc utile de savoir comment se débarrasser de l’historique et des autres données stockées lors de votre navigation sur Google Chrome.

Pour supprimer les données de navigation dans Chrome, cliquez sur le menu à trois points en haut à droite, sélectionnez « Plus d’outils », puis choisissez « Effacer les données de navigation ».

Cela ouvrira une boîte de dialogue pour supprimer votre historique de navigation, ainsi que votre historique de téléchargement.

Cela vous permet également de supprimer les cookies, les images et fichiers en cache (ils permettent de charger les pages plus rapidement lorsque vous les revisitez).

Vous pouvez également supprimer les mots de passe enregistrés et vous déconnecter de tous les sites qui ont vos informations d’identification enregistrées dans le navigateur.

Vous pouvez choisir de supprimer les informations de l’heure passée, du jour, de la semaine, du mois ou de tout le temps.

Malheureusement, Chrome ne vous donne pas la possibilité de ne pas collecter l’historique du navigateur. Il est important de souligner qu’en plus du navigateur, Google a également son propre historique via myactivity.google.com. À partir de là, vous pouvez vérifier votre activité Web et les applications. Vous pouvez décocher « Inclure l’historique et l’activité de Chrome » et activer la suppression automatique pour que Google supprime les éléments plus anciens de trois, 18 ou 36 mois. Vous pouvez cliquer sur « Gérer toutes les activités Web et applicatives » pour supprimer encore plus.

Microsoft Edge

Le deuxième navigateur est Edge ! C’est également l’une des premières options que vous obtiendrez lorsque vous essayez un nouvel ordinateur sous Windows ! Certains utilisateurs préféreront utiliser Microsoft Edge plutôt que d’installer des alternatives. Il est donc également important de savoir comment effacer les données sur le navigateur intégré de Microsoft.

Étant donné que Microsoft Edge est basé sur Chromium, bon nombre des étapes mentionnées ci-dessus s’appliqueront.

Appuyez sur le raccourci Ctrl + Maj + Suppr.

Ensuite, tapez « edge://settings/clearBrowserData » dans la barre d’adresse.

Vous pouvez également utiliser le menu à trois points.

Accédez à Paramètres >> Confidentialité >> Recherche et services >> Effacer les données de navigation

Choisissez ce que vous souhaitez effacer.

Les mêmes plages de dates que sur Google Chrome s’appliquent à Edge. Si vous supprimez votre navigateur, cela fera de même pour tous les appareils avec lesquels vous avez synchronisé Edge. Pour éviter ce comportement, déconnectez-vous d’abord du navigateur.

Effacer l’historique à chaque fermeture du navigateur

Microsoft Edge propose également une fonctionnalité intéressante. Si vous revenez d’un pas en arrière dans les Paramètres, il y a un lien qui indique « Choisir ce qu’il faut effacer chaque fois que vous fermez le navigateur ». Vous pouvez activer l’interrupteur pour l’historique du navigateur afin de le supprimer à chaque fois.

Microsoft conserve également une partie de votre historique en ligne. Vous devez cliquer sur « Gérer vos données » pour visiter la page de confidentialité de votre « compte Microsoft », où vous pouvez supprimer cet historique d’activité de navigation synchronisée.

Safari

En ce qui concerne macOS, Safari est le choix de nombreux utilisateurs. Heureusement, supprimer l’historique est également simple sur le navigateur web d’Apple. Cliquez simplement sur Historique >> Effacer l’historique. Dans la fenêtre contextuelle, il est facile de choisir une période de temps pour supprimer les données. Cela supprime également vos cookies et le cache des données.

Il est également possible de cliquer sur Historique >> Afficher tout l’historique et de rechercher les sites individuels que vous souhaitez supprimer de l’historique. Supprimez les cookies en accédant à Safari >> Préférences >> Confidentialité. Vous pouvez gérer les données des sites web via un petit bouton.

Mozilla Firefox

Une grande partie des utilisateurs est encore très familière avec le navigateur web de Mozilla Firefox. Le processus de nettoyage de l’historique et d’autres données web est également simple dans ce navigateur. Firefox est également puissant pour les utilisateurs qui souhaitent accéder de manière privée au web même dans des paramètres normaux. Il vous permet d’arrêter l’enregistrement de l’historique.

Cliquez sur le menu Hamburger

Sélectionnez Paramètres >> Confidentialité et sécurité

Faites défiler jusqu’à Trouver l’historique

Régler Firefox pour se souvenir, ne jamais se souvenir, ou utiliser des paramètres personnalisés comme se souvenir de l’historique mais pas des boutons

Cette section comprend également un bouton Effacer l’historique

Vous pouvez choisir une plage de temps d’une, deux, quatre heures, aujourd’hui ou tout. Vous pouvez également personnaliser les données que vous souhaitez supprimer, comme l’historique, les connexions, les formulaires/recherches, les cookies et le cache. Le navigateur dispose également d’une section de synchronisation qui vous permet de synchroniser avec d’autres navigateurs et appareils. Lorsque vous supprimez l’historique, vous pouvez également faire de même avec d’autres appareils synchronisés.

Opera

En ce qui concerne Opera, il existe également de nombreuses possibilités intéressantes pour effacer vos données et votre historique.

Sous le menu principal, il y a une icône représentant une fréquence qui vous mène à l’historique

Dans les sous-paramètres, il y a une option Effacer les données de navigation qui offre des paramètres presque identiques à ceux de Chrome.

En termes de confidentialité, Opera propose un petit plus – une option VPN intégrée. Elle peut être trouvée via Paramètres >> VPN (Vous pouvez taper cela dans la barre d’adresse. Pas besoin d’une application ou d’une extension tierce. Vous pouvez facilement vous débarrasser des traceurs avec le VPN intégré.

Les options sont similaires pour Opera GX, la déclinaison de ce navigateur destinée aux jeux.

Vivaldi

Vivaldi connaît actuellement une popularité croissante en tant que l’un des meilleurs navigateurs pour la productivité. Nous avons donc décidé de l’inclure ici car il s’agit de l’un des navigateurs les plus pertinents du moment. Le processus de suppression de l’historique et d’autres données connexes est également simple ici.

Tapez Ctrl + Alt + Suppr

Cela ouvrira une petite fenêtre contextuelle qui vous permet de supprimer votre historique, votre cache et tout autre type d’informations souhaitées.

Vous pouvez également sélectionner des plages de temps distinctes pour la suppression.

Notre avis – Effacez régulièrement votre historique de navigation

Quelles que soient vos raisons pour supprimer l’historique, il s’agit probablement d’une mesure de sécurité pour protéger votre navigation sur le web. Vous pouvez également éviter les problèmes futurs lorsque vous partagez votre PC avec d’autres utilisateurs. Suivez donc ces étapes avec soin et commencez à naviguer sans craindre l’avenir.

Source/Via

Actualité mobile et vidéo du moment