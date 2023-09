Tout ce que vous devez savoir sur l’événement récent Microsoft Surface 2023

Microsoft vient d’organiser un événement de lancement de produits. Lors de cet événement, l’entreprise a annoncé plusieurs nouveaux produits qui valent la peine d’être discutés. Bien que l’événement ait été diffusé en direct, il est possible qu’il soit passé inaperçu pour beaucoup de personnes dans le monde, ce qui a entraîné des annonces manquées. Cependant, c’est pourquoi Netcost-security.fr est là pour s’assurer que vous êtes au courant de tout ce qui a été annoncé lors de l’événement. Lors de cet événement, Microsoft s’est principalement concentré sur ses appareils Surface, en lançant de nouvelles gammes de Surface.

Dans cet article, nous examinerons en détail tous les nouveaux produits annoncés lors de l’événement récent de Microsoft. Nous jetterons un coup d’œil aux nouveaux ordinateurs portables Surface ainsi qu’au nouvel assistant Copilot. Microsoft a mis en avant des améliorations significatives qui améliorent à la fois les produits et l’expérience utilisateur. Alors, discutons de chaque produit l’un après l’autre.

Microsoft Surface Laptop Studio 2

Microsoft a présenté cet ordinateur portable comme son dernier modèle phare haut de gamme. Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 suit un cycle de lancement de deux ans. Avec un prix de 1 999 $, cet ordinateur portable est un appareil puissant mais léger, doté d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération avec des iGPU (graphiques intégrés) Intel. Il est également fourni avec un impressionnant nouveau stylet Surface qui offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Microsoft semble viser le MacBook Pro avec cette version, et il pourrait avoir des avantages potentiels, notamment si sa démonstration de rendu vidéo se révèle fiable dans une utilisation réelle.

Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 sortira le 3 octobre. Il est proposé à partir de 1 999 $, ce qui le place dans une fourchette de prix concurrentielle avec le MacBook Pro 14 M2 Pro. Le modèle de base du Studio 2 est équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go. Il est également doté de la carte graphique Intel Iris Xe et d’un écran tactile au format 3:2 de 14,4 pouces, d’une résolution de 2600 x 1400.

Surface Laptop Go 3

Contrairement à son prédécesseur, le Microsoft Surface Go 3 propose presque le double de tout, y compris le prix. Le Surface Go 2 était doté de 4 Go de RAM et de 128 Go de SSD pour un prix de 599 $. Cependant, la dernière version, Go 3, démarre à 799 $ avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

À l’extérieur, il y a peu de changements par rapport au modèle précédent qui sont assez difficiles à remarquer. En réalité, les similitudes sont plus nombreuses que les différences. Le seul changement notable concerne l’introduction du bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales. Il est proposé dans des couleurs similaires à celles du modèle précédent. Ces couleurs comprennent le rose, le bleu, le gris et le vert.

Si vous vous attendiez à voir des améliorations de l’écran, vous pourriez être assez déçu ici aussi. Tout comme le Surface Go 2, le dernier modèle propose un écran de 12,4 pouces au format 3:2 avec une résolution de 1536 x 1024.

En termes de performances, le Surface Go 3 présente certaines améliorations notables, même si elles pourraient être meilleures. Le nouvel ordinateur portable de Microsoft est équipé d’un processeur Intel Core i5-1235U de 12e génération. Il s’agit d’un saut d’une génération par rapport au processeur i5 de 11e génération du Go 2.

Surface Go 4 for Business

Le Microsoft Surface Go 4 ressemble beaucoup au Surface Go 3, ce qui pourrait décourager certains utilisateurs. Cependant, la conception du Go 3 ne semblait pas poser de problème majeur pour la plupart des utilisateurs. Le principal problème était sa mauvaise autonomie de batterie et ses performances décevantes. Ce que Microsoft a fait avec le Surface Go 4 montre que l’entreprise a pris en compte les commentaires des utilisateurs. Le Go 4 a résolu la plupart des problèmes du Go 3.

Au lieu du processeur Intel Pentium Gold 4425Y plus lent, le Go 4 for Business est doté du processeur Intel N200, de 8 Go de RAM et d’options de stockage de 64, 128 et 256 Go. Bien que Microsoft n’ait pas équipé le Go 4 d’un processeur de 13e génération, le processeur de 12e génération représente tout de même un saut de deux générations par rapport au Surface Go 3 for Business.

Pour l’écran, le Microsoft Surface Go 4 for Business arbore toujours le même écran que son prédécesseur. Vous disposez d’un écran PixelSense Gorilla Glass 3 de 10,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Microsoft Copilot

L’ère inévitable de l’intelligence artificielle est là, et Microsoft est sur le point de présenter son assistant virtuel, Copilot, sur les systèmes Windows à partir du 26 septembre 2023. Copilot fonctionnera parfaitement avec diverses applications Windows natives, telles que Paint, Photos, l’outil de capture d’écran, Clipchamp, Bloc-notes et Outlook pour Windows, entre autres.

L’objectif principal de Copilot est d’améliorer l’expérience Windows pour les utilisateurs en facilitant la navigation, en fournissant des suggestions, en effectuant des recherches et en résolvant des problèmes grâce à des instructions textuelles ou vocales et à des scénarios contextuels. Microsoft Copilot est conçu pour vous aider à maximiser votre productivité au sein de Microsoft 365 et vous offrir la meilleure expérience possible dans Windows 11.

Microsoft Copilot propose une large gamme d’outils et de fonctionnalités basés sur l’IA générative, qui sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs commerciaux lors de leur sortie. Ces fonctionnalités couvrent diverses tâches, de la génération de texte à la création d’images, et sont personnalisées pour répondre aux demandes spécifiques des utilisateurs.

Fonctionnalités de Copilot dans le système d’exploitation Windows

Microsoft Paint : Microsoft Paint bénéficie d’une mise à niveau basée sur l’IA avec l’ajout d’un outil de suppression de l’arrière-plan alimenté par Copilot et de Cocreator, un outil de génération d’images basé sur Dall-E. Bien que ces fonctionnalités puissent être utiles pour des tâches telles que la génération de livres à colorier, elles enlèvent également une partie des utilisations traditionnelles d’un programme graphique comme Paint.

Microsoft Photos : Microsoft Photos s’intègre à Copilot pour rationaliser l’édition de photos. Cette intégration permet aux utilisateurs de flouter facilement l’arrière-plan pour obtenir un effet de flou d’arrière-plan et d’utiliser les fonctions de recherche avancées de Copilot pour accéder de manière plus efficace aux photos stockées dans OneDrive.

Outils de capture d’écran : Grâce à l’intégration de Copilot, l’outil de capture d’écran gagne la capacité d’extraire du texte à partir d’images et de l’exporter au format texte vers d’autres applications. De plus, il peut masquer des informations sensibles, capturer du contenu audio et visuel, améliorant ainsi sa fonctionnalité.

Clipchamp : Clipchamp, avec l’aide de Copilot, permet aux utilisateurs de devenir des monteurs vidéo facilement. Copilot compose automatiquement des scènes et des récits, rendant la création de contenu plus accessible et aidant les utilisateurs à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux.

Bloc-notes : L’inclusion de l’enregistrement automatique dans Bloc-notes, grâce à Copilot, est une addition bienvenue. Il est quelque peu ironique d’introduire l’intelligence artificielle pour permettre cette fonctionnalité, étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité de base, mais le progrès prend souvent des routes inattendues.

Outlook pour Windows : Outlook pour Windows, désormais pris en charge par Copilot, peut vous aider à gérer vos e-mails et votre correspondance de manière plus efficace. Laisser l’IA de Microsoft vous aider avec les tâches de communication peut rationaliser vos interactions numériques, donnant l’impression que parler à des humains est tellement dépassé.

Explorateur de fichiers Windows : L’Explorateur de fichiers bénéficie de l’intégration de Copilot pour offrir une expérience de recherche considérablement améliorée. Grâce aux capacités de Copilot, vous pouvez localiser facilement des fichiers stockés localement et à distance. Faites simplement attention aux dossiers dans les dossiers, surtout s’ils portent tous deux le nom de « Nouveau dossier ». Si vous savez, vous savez.

Notre avis

L’événement récent de Microsoft s’est terminé par la présentation officielle de Copilot et de ses différentes utilisations dans le système d’exploitation Windows et d’autres applications Microsoft. Microsoft a également réaffirmé sa position dans l’industrie des PC en présentant des modèles actualisés de ses gammes d’ordinateurs. Même si certains peuvent ne pas être trop satisfaits du peu ou pas d’améliorations apportées à certains de ces PC, d’autres peuvent être parfaitement satisfaits. Tout dépend de ce que vous recherchez. Alors que certains utilisateurs préfèrent les améliorations d’affichage, d’autres peuvent préférer une meilleure performance. Nous avons aussi un autre groupe d’utilisateurs qui n’ont pas vraiment d’importance pour l’un ou l’autre, ils préféreraient plutôt voir des changements d’apparence dans leurs nouveaux produits tant que les performances sont correctes.

