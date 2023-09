Énorme fuite révèle les principales caractéristiques de la série Pixel 8 avant son lancement

Avec à peu près une semaine avant le lancement des duos Pixel 8 de Google, il y a déjà eu un bon nombre de fuites concernant les deux appareils. La dernière fois que nous avons vu Google parler des futurs appareils Pixel était avec deux vidéos teaser que nous avons vues sur la chaîne YouTube Made by Google.

De toute évidence, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont parmi les smartphones Android les plus attendus. Quoi qu’il en soit, il y a eu une série de fuites concernant la gamme Pixel 8.

Un informateur connu, Kamila, sur X (anciennement appelé Twitter), a créé un nouveau fil rempli de fuites sur la série Pixel 8. Tout d’abord, regardons les informations que nous obtenons avec le Pixel 8 Pro. Avec le Pixel 8 Pro, vous obtiendrez un écran « Super Actua Display » de 6,7 pouces pour la meilleure expérience de visionnage en « plein soleil ». Le taux de rafraîchissement de l’écran peut varier de 1 Hz à 120 Hz. Le Pixel 8 Pro est alimenté par le propre SoC Tensor G3 de Google.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le Pixel 8 Pro est doté d’une caméra triple à l’arrière. Le Pixel 8 Pro dispose d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un appareil photo téléobjectif de 48 MP et également d’un appareil photo ultra grand-angle de 48 MP. Du côté de l’appareil photo frontal, Google a opté pour un appareil photo de 10,8 MP capable de prendre de très bons selfies.

En plus du système d’exploitation exempt de logiciels superflus et d’applications tierces indésirables, il y a maintenant l’ajout de l’IA de Google qui améliorera l’expérience de vos applications préférées sur le Google Pixel 8 Pro. Pour que le Pixel 8 et le 8 Pro restent pertinents et soient des smartphones Android désirables, vous disposez d’une sécurité de haut niveau avec la puce de sécurité Titan M2. Il y a également une fonction de détection d’accident où le Pixel 9 appellera les services d’urgence en cas d’incapacité à vous en sortir seul.

Désormais, parlons du modèle de base du Pixel 8. Il s’agit de l’un des appareils que beaucoup de gens aimeraient acheter en raison de la différence de prix comparé au Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 est livré avec le même SoC que le Google Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 est équipé d’un écran de taille plus petite et a un taux de rafraîchissement qui passe de 60 Hz à 120 Hz.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le Pixel 8 est équipé d’une configuration à double appareil photo à l’arrière. Vous obtenez un appareil photo grand angle de 50 MP ainsi qu’un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, vous obtenez un seul appareil photo de 10,5 MP.

Désormais, en ce qui concerne les options de couleur, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont disponibles en trois couleurs différentes. Cependant, vous devez savoir que les options de couleur pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro seront différentes, tout comme la gamme d’iPhone 15.

Hier, Kamila a partagé des banderoles de comparaison des téléphones de la série Pixel 8 à venir avec la série Pixel 7 de l’année dernière, révélant les spécifications clés ainsi que les prix. Le Pixel 8 sera vendu au prix de 699 $ tandis que le Pixel 8 Pro sera vendu au prix de 899 $. De plus, Google indique que l’appareil est composé de 100% de matériaux recyclés et d’un verre beaucoup plus solide et plus durable à l’écran avant.

Les duos Pixel 8 sont livrés avec des fonctionnalités spéciales telles que Magic Eraser, Photo Unblur, Focus Unblur, Night SIght et Real Tone. Le traitement de l’IA de Google pour les images et les vidéos devrait être l’un des meilleurs disponibles.

Le plus grand changement apporté aux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro concerne les mises à jour. Du moins selon les fuites, les duos Pixel 8 recevront 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, de sécurité et de fonctionnalités. Désormais, nous ne savons pas si l’appareil recevra 7 ans de mises à jour Android ou s’il s’agit d’une combinaison de mises à jour du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité. Eh bien, pour que tout cela soit confirmé à 100%, nous devrons attendre l’événement d’octobre de Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :