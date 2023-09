Comment supprimer une page sur Google Docs (mobile et PC)

Avez-vous une page indésirable ou une page vierge sur Google Docs que vous souhaitez supprimer ? Google Docs est un traitement de texte en ligne largement utilisé par les utilisateurs du monde entier. Il arrive souvent que nous rencontrions des pages blanches lors de notre travail sur Google Docs. Si vous cherchez à les supprimer, vous êtes au bon endroit, car aujourd’hui vous apprendrez comment supprimer une page sur Google Docs.

Avec cette solution, vous pouvez supprimer à la fois les pages blanches et les pages avec du contenu sur Google Docs.

Google Docs génère de nouvelles pages lorsque vous saisissez et remplissez le document. Il peut arriver que vous fassiez une erreur et que vous ajoutiez accidentellement une ou deux pages. Si vous apportez des modifications à un travail déjà terminé, une page supplémentaire apparaîtra également lorsque vous supprimez une partie du contenu. Une page vierge apparaîtra également lorsque vous copiez et collez du contenu à partir d’autres documents. Aujourd’hui, nous vous montrerons comment supprimer une page sur Google Docs.

Appuyez sur les touches Supprimer et Retour arrière

La solution la plus simple et la plus pratique pour supprimer une page vierge sur Google Docs est d’utiliser les touches Retour arrière et Supprimer. Vous avez peut-être déjà essayé d’utiliser la touche Retour arrière, mais parfois celle-ci ne permet pas de supprimer la page blanche. Elle vous ramène simplement à la page précédente, cela se produit lorsque la page contient des lignes vides. Donc combiner Supprimer avec Retour arrière fonctionne très bien. Voici comment supprimer une page sur Google Docs.

Touche Retour arrière

Étape 1 : Placez votre curseur à la fin de la page ou au début de la page que vous souhaitez supprimer.

Étape 2 : Désormais, sélectionnez la page blanche (ou les pages avec du contenu) en sélectionnant tout sur la page que vous souhaitez supprimer, puis appuyez deux fois sur la touche Retour arrière (une fois pour supprimer le contenu et une autre fois pour supprimer la dernière ligne restante).

Touche Supprimer

Vous pouvez utiliser la touche Supprimer de la page précédente pour supprimer la page suivante.

Étape 1 : Placez votre curseur en haut de la page que vous souhaitez supprimer. Ensuite, sélectionnez tout le contenu de la page suivante (que vous souhaitez supprimer). Cela fonctionne également pour les pages blanches, car il peut y avoir des lignes vides qui prennent de la place sur la page.

Étape 2 : Désormais, appuyez une fois sur la touche Supprimer. La page sera supprimée, s’il reste une ligne vide, appuyez simplement sur Retour arrière.

Définir l’espacement des paragraphes à 0

Si l’espacement des paragraphes n’est pas défini à 0, cela peut créer de nouvelles pages à la fin du document pour créer la valeur d’espace que vous avez choisie. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier et définir l’espacement des paragraphes à 0 pour supprimer une page sur Google Docs :

Étape 1 : Sur Google Docs, cliquez sur Format.

Étape 2 : Accédez à Interligne et espacement entre les paragraphes, puis choisissez Interligne personnalisé.

Étape 3 : Sous l’espacement des paragraphes, saisissez 0 comme valeur Après.

Étape 4 : Enfin, cliquez sur Appliquer.

Ajuster les sauts de page

Des sauts de page multiples peuvent provoquer l’apparition de pages blanches dans Google Docs. Pour supprimer une page sur Google Docs, l’approche la plus simple consiste à ajuster les sauts de page en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Sur Google Docs, cliquez sur Affichage dans le menu supérieur.

Étape 2 : Décochez la case Afficher la mise en page de l’impression.

Étape 3 : Désormais, vous verrez des sauts de page sous forme d’une ligne grise sur le document.

Étape 4 : Ici, vous pouvez supprimer les espaces vides en utilisant Retour arrière et Supprimer pour organiser votre contenu, ce qui supprimera également les pages noires s’il y en a.

Ajuster les marges

Si la marge d’un document est trop grande, Google Docs ajoute un espace en bas mais finit par ajouter une page blanche. Voici comment vérifier et ajuster les marges pour supprimer une page sur Google Docs :

Étape 1 : Cliquez sur Fichier et sélectionnez Mise en page dans un document.

Étape 2 : Ajustez les marges et réduisez leur taille.

Étape 3 : Après avoir apporté des modifications, cliquez sur OK.

Ajuster les sauts de section

Les sauts de section peuvent également être la raison des pages blanches dans Google Docs. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier et supprimer les sauts de section afin de supprimer une page sur Google Docs.

Étape 1 : Cliquez sur Vue dans le menu supérieur et assurez-vous que l’option Afficher les sauts de section est cochée.

Étape 2 : Désormais, vous verrez des sauts de section sous forme de lignes en pointillé.

Étape 3 : S’il y a des sauts de section que vous voulez supprimer, cliquez à la toute fin du paragraphe au-dessus du saut de section et appuyez sur la touche Supprimer pour Windows ou sur la touche Fn+Retour arrière pour Mac.

Supprimer une page sur l’application mobile Google Docs

Les étapes pour supprimer une page vierge sur l’application mobile Google Docs sont très similaires aux précédentes. Voici comment procéder :

Étape 1 : Ouvrez l’application Google Docs, puis ouvrez le document dont vous souhaitez supprimer la page vierge.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône des trois points en haut et sélectionnez Mise en page d’impression.

Étape 3 : Désormais, sélectionnez tout ce qui se trouve sur la page que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Retour arrière.

Une fois que vous l’avez fait, Google Docs supprimera les pages vierges du document. Et votre contenu suivant remontera d’une page.

Supprimer une page sur Google Docs sur un Chromebook

Si vous utilisez Google Docs sur un Chromebook, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer une page vierge.

Étape 1 : Ouvrez l’application Google Docs.

Étape 2 : Sélectionnez la page vierge que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Retour arrière ou Supprimer. Ou si vous souhaitez supprimer des pages avec du contenu, sélectionnez tout le contenu de la page et appuyez deux fois sur Retour arrière.

Voilà, vous savez désormais comment supprimer une page sur Google Docs. J’espère que cet article vous aidera à supprimer facilement des pages d’un document sur Google Docs. N’hésitez pas à poser vos questions supplémentaires dans la section des commentaires. Veuillez également partager ces informations avec vos amis et votre famille.

