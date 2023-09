Huawei MatePad Pro 13.2 est maintenant disponible : La tablette bord-à-bord la plus fine et la plus légère au monde

Lors de la conférence de lancement de nouveaux produits d’automne de Huawei qui s’est tenue cet après-midi, Huawei a présenté la tablette grand format avec le bord le plus fin et le plus léger au monde. Cet appareil est le Huawei MatePad Pro 13.2 pouces. Cette tablette révolutionnaire est présentée comme la tablette la plus fine et la plus légère au monde. Elle ne pèse que 580 grammes et a une épaisseur de seulement 5,5 mm. La tablette adopte un design d’écran bord à bord, ce qui est une première pour Huawei, et est également livrée avec un stylet M Pen starlight.

Design et affichage

Le Huawei MatePad Pro 13.2 est doté d’un écran OLED flexible de 13,2 pouces avec une résolution de 2,8K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La tablette adopte un design d’écran bord à bord, ce qui signifie que l’écran recouvre presque tout l’avant de l’appareil. La tablette a un design élégant et fin, avec une épaisseur de seulement 5,5 mm et ne pesant que 580 grammes.

Sur l’écran, les bordures sont ultra-étroites, ce qui augmente le rapport d’affichage. Elle possède une bordure étroite de 3,4 mm et utilise le premier écran OLED flexible de l’industrie. Le rapport d’écran de cet affichage est de 3:2 tandis que le rapport écran / corps est de 94%. De plus, la tablette Huawei MatePad Pro 13.2 est dotée d’une résolution de 2880 x 1920.

Alors que le taux de rafraîchissement de l’écran est de 144 Hz, le taux d’échantillonnage tactile de l’écran est de 360 Hz. Cet appareil prend également en charge la variation de largeur d’impulsion modulée en largeur de 1440 Hz, ΔE & lt; 1, et un large gamut de couleurs P3 mondial. Il offre une luminosité maximale de 1000 nits, un rapport de contraste de 1 000 000:1, prend en charge HDR Vivid et une protection oculaire Rhine Global Eye 3.0 complète. De plus, cet appareil prend également en charge la technologie d’affichage de lumière naturelle développée par Huawei. Le Huawei MatePad Pro 13.2 est disponible en trois couleurs, à savoir le bleu Yachuan, le blanc cristal et le noir obsidien.

Performance

Le Huawei MatePad Pro 13.2 est équipé du même SoC, Kirin 9000s, que la série Mate 60. Il utilise un VC en acier inoxydable + 52000m㎡ de graphite à haute conductivité thermique pour la dissipation de la chaleur. Sous le capot, cet appareil est doté d’une batterie intégrée de 10 100 mAh et prend en charge une charge rapide de 88 W. Selon Huawei, il peut être chargé à 85% en 40 minutes et complètement chargé en 65 minutes. La société a également déclaré que pour obtenir une charge complète, les utilisateurs de cet appareil devront charger l’appareil pendant seulement 55 minutes. Avec une charge complète, le Huawei MatePad Pro 13.2 offrira plus de 14 heures de lecture vidéo et plus de 15 heures de navigation sur le web.

Le chipset Kirin 9000s est le dernier et le plus puissant processeur de Huawei. La tablette est livrée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD. La tablette fonctionne sous le dernier système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS 4.0, conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Appareil photo

En ce qui concerne l’appareil photo, le Huawei MatePad Pro 13.2 est équipé d’une configuration de double appareil photo arrière. Il est doté d’un appareil photo principal de 13 MP soutenu par un autre appareil photo de 8 MP. Pour les selfies, cet appareil est doté d’un appareil photo de 16 MP ainsi qu’une caméra ToF.

Stylet M-Pen

Le stylet HUAWEI M-Pen (troisième génération) a également été dévoilé avec la tablette Huawei. Le stylet de troisième génération de Huawei et le Huawei MatePad Pro 13,2 pouces sont les premiers produits au monde à utiliser la technologie StarLight. Le stylet StarLight prend en charge plus de 10 000 niveaux de pression. Cela signifie qu’il peut répondre à votre toucher presque instantanément. Le stylet peut également être attaché magnétiquement sur le côté de la tablette, ce qui le rend facile à transporter.

Étant donné que la connexion est plus rapide et plus stable, la latence est aussi faible que 0 ms. Il peut offrir une expérience d’écriture et de dessin de niveau tablette professionnelle. L’encre est tirée plus rapidement et les changements de traits sont plus délicats. De plus, la nouvelle machine peut également être équipée d’un nouveau clavier tactile magnétique intelligent divisé au niveau mondial. Le M Pen est conçu pour offrir une expérience d’écriture plus naturelle et plus intuitive.

Connectivité et son

Le Huawei MatePad Pro 13.2 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, ce qui signifie qu’il peut offrir une connectivité sans fil rapide et fiable. La tablette est également dotée d’un port USB-C, qui peut être utilisé pour la charge et le transfert de données.

En termes de son, cet appareil utilise un système audio double canal à 6 haut-parleurs (double haute fréquence + 4 basse fréquence). Il prend également en charge l’audio spatial et a passé la certification HUAWEI SOUND.

Prix et disponibilité

Le Huawei MatePad Pro 13.2 sera officiellement disponible en précommande à partir de 18h08 le 25 septembre. Cependant, les premières ventes officielles de cet appareil commenceront à 10h08 le 28 septembre. Cela signifie que les utilisateurs peuvent payer pour cet appareil maintenant. Mais l’appareil commencera à être expédié dans trois jours. Voici les prix des différents modèles de cette tablette :

12 Go + 256 Go : 5199 yuans (711 $)

12 Go + 512 Go : 5699 yuans (780 $)

12 Go + 1 To : 6699 yuans (916 $)

16 Go + 1 To : 6999 yuans (957 $)

16 Go + 1 To + clavier + stylet : 8 299 yuans (1 135 $)

Seule la version 16 Go + 1 To est vendue avec un clavier ainsi qu’un stylet. Les autres versions devront acheter le clavier et le stylet séparément. Les prix du clavier et du stylet sont indiqués ci-dessous :

HUAWEI M-Pencil (troisième génération) – 599 yuans (82 $)

Clavier magnétique intelligent Huawei – 899 yuans (123 $)

Étui en cuir intelligent – 249 yuans (34 $)

Notre avis

Le Huawei MatePad Pro 13.2 est une tablette révolutionnaire qui offre un design élégant et fin, un processeur puissant, un écran de haute qualité et une longue autonomie de batterie. La tablette est présentée comme la tablette la plus fine et la plus légère au monde pour sa grande taille. Cela en réalité également un excellent choix pour les personnes toujours en déplacement. La tablette est également livrée avec un nouveau stylet M-Pen, conçu pour offrir une expérience d’écriture plus naturelle et intuitive. Dans l’ensemble, le Huawei MatePad Pro 13.2 est une excellente tablette qui offre de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques à un prix raisonnable.

Actualité mobile et vidéo du moment