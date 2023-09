Les lunettes intelligentes Huawei 2 sont sorties

En plus du Huawei Smart Screen V5 Pro et du Huawei MatePad Pro 13.2, la société a également lancé les Huawei Smart Glasses 2 lors de l’événement de lancement des nouveaux produits d’automne. Ces lunettes sont dotées de branches d’enceintes plus fines et de deux nouveaux styles en titane creux et fil d’or pour la première fois. Elles disposent également d’une unité de surtension bidirectionnelle à double diaphragme.

Huawei Smart Glasses 2 – un appareil exquis

En termes d’apparence, les Huawei Smart Glasses 2 ont ajouté deux nouveaux styles : creux en titane et fil d’or. Le premier utilise une monture en titane bêta qui ne pèse que 4,7 g. Il a également un design flottant et aérien. Le second adopte un plaquage en or 18 carats, une monture fine à la mode et polyvalente. Les styles sans monture, aviateur et demi-cerclé carré sont également disponibles pour cet accessoire.

Les branches des Huawei Smart Glasses 2 sont plus fines. La partie la plus large de la version a été réduite de 20 % à seulement 9,7 mm. La partie la plus fine de la version a été réduite de 28 % à seulement 8,3 mm. Les Huawei Smart Glasses 2 disposent également de l’unité de surtension bidirectionnelle co-directionnelle de première industrie. Cela augmente l’amplitude du haut-parleur de 40 % et le volume de lecture des médias de 30 %.

Cet appareil prend également en charge une connectivité multi-appareils transparente. Il bascule facilement le son entre les téléphones mobiles et les tablettes compatibles HarmonyOS. Cependant, il est compatible avec les appareils Android, iOS et Windows, et prend également en charge la santé du rachis cervical 2.0.

En termes d’autonomie de la batterie, cet appareil offre 11 heures de lecture et 9 heures d’appels. Il peut être complètement chargé en 50 minutes. Cet appareil donne 3 heures de lecture en seulement 10 minutes de charge. Il est également étanche et résistant à la poussière IP54.

Prix et disponibilité

Les Huawei Smart Glasses 2 seront disponibles en précommande le 25 septembre à 18h08. Cependant, cet appareil sera mis en vente le 30 septembre à 10h08. Voici les prix des différents modèles :

Miroir optique en air de titane : 2299 yuans (315 €)

Miroir optique en fil d’or : 1899 yuans (260 €)

Verre optique sans monture | Pilote | Demi-monture carrée : 1699 yuans (232 €)

Actualité mobile et vidéo du moment