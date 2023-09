Comment organiser correctement votre boîte de réception Gmail

Organiser votre boîte de réception Gmail peut être une tâche intimidante, mais avec les bons outils et les bonnes stratégies, cela peut être fait de manière efficace et efficace. Voici quelques conseils sur la façon d’organiser correctement votre boîte Gmail:

1. Utilisez des étiquettes

Les étiquettes sont un excellent moyen de catégoriser vos emails et de les organiser. Vous pouvez créer des étiquettes pour différentes catégories telles que le travail, personnel, factures, etc. Pour créer une étiquette, suivez ces étapes:

Sur votre ordinateur, accédez à Gmail.

Dans la colonne de gauche, faites défiler vers le bas, puis cliquez sur Plus.

Cliquez sur Créer une nouvelle étiquette.

Nommez votre étiquette.

Cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez créé vos étiquettes, vous pouvez les appliquer à vos emails en sélectionnant les messages et en cliquant sur le bouton Étiquettes en haut. Vous pouvez également créer des étiquettes imbriquées pour organiser davantage vos emails.

2. Utilisez des filtres

Les filtres sont un autre excellent moyen de garder votre boîte de réception organisée. Vous pouvez utiliser des filtres pour étiqueter automatiquement, archiver, supprimer ou transférer des emails en fonction de certains critères. Pour créer un filtre, suivez ces étapes:

Ouvrez Gmail.

Dans la zone de recherche en haut, cliquez sur Afficher les options de recherche.

Entrez vos critères de recherche.

Cliquez sur Créer un filtre.

Choisissez ce que vous souhaitez que le filtre fasse.

Cliquez sur Créer un filtre.

3. Utilisez la boîte de réception prioritaire

La boîte de réception prioritaire est une fonctionnalité de Gmail qui classe automatiquement vos emails en trois sections: importants et non lus, étoilés et tout le reste. C’est un excellent moyen de voir rapidement quels emails sont importants et nécessitent votre attention. Pour activer la boîte de réception prioritaire, suivez ces étapes:

Sur votre ordinateur, accédez à Gmail.

Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur l’onglet Boîte de réception.

Dans la section Type de boîte de réception, sélectionnez Boîte de réception prioritaire.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.

4. Utilisez plusieurs boîtes de réception

Les multiples boîtes de réception sont une autre fonctionnalité de Gmail qui vous permet de voir plusieurs boîtes de réception dans une seule vue. C’est un excellent moyen de suivre différentes catégories d’emails. Pour activer les multiples boîtes de réception, suivez ces étapes:

Sur votre ordinateur, accédez à Gmail.

Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur l’onglet Boîte de réception.

Dans la section Multiples boîtes de réception, sélectionnez Activer.

Configurez vos multiples boîtes de réception.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.

5. Utilisez des raccourcis clavier

Les raccourcis clavier peuvent vous faire gagner beaucoup de temps lors de l’organisation de votre boîte de réception. Voici quelques raccourcis clavier utiles:

c: Composer un nouvel email

/: Rechercher dans votre boîte de réception

j: Passer à l’email suivant

k: Passer à l’email précédent

x: Sélectionner un email

e: Archiver un email

s: Marquer un email comme spam

6. Utilisez Google Tasks

Google Tasks est une application de liste de tâches qui s’intègre à Gmail. Vous pouvez l’utiliser pour créer des tâches à partir de vos emails et suivre votre liste de tâches. Pour activer Google Tasks, suivez ces étapes:

Sur votre ordinateur, accédez à Gmail.

Cliquez sur le bouton Tâches sur le côté droit de l’écran.

Cliquez sur Commencer.

Créez une tâche.

Cliquez sur Enregistrer.

7. Utilisez Boomerang

Boomerang est un complément de Gmail qui vous permet de planifier l’envoi d’emails ultérieurement, de définir des rappels pour faire suite aux emails et de suspendre les emails à traiter ultérieurement. C’est un excellent moyen de garder votre boîte de réception organisée et de vous assurer de ne pas oublier de faire suite aux emails importants.

Notre avis

Organiser votre boîte de réception Gmail peut être une tâche qui prend du temps, mais avec ces conseils et outils, vous pouvez le faire de manière efficace et efficace. En utilisant des étiquettes, des filtres, la boîte de réception prioritaire, les multiples boîtes de réception, les raccourcis clavier, Google Tasks et Boomerang, vous pouvez garder votre boîte de réception organisée et rester au top de vos emails.

