Comment activer l’avertissement de contenu sensible sur iPhone [iOS 17]

La semaine dernière, Apple a publié une importante mise à jour logicielle pour les iPhones avec iOS 17. Chaque année, le système d’exploitation reçoit de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela dit, Apple a introduit une toute nouvelle fonctionnalité qui traite des avertissements de contenu sensible. Découvrons-en plus sur ce que c’est, comment l’activer, et plus encore.

Dans un monde connecté où vous pouvez facilement partager du contenu via des textes sur Internet, il est préférable de se protéger des informations et du contenu qui pourraient contenir des informations très sensibles. De quel type de contenu s’agit-il ? Eh bien, cela peut être n’importe quoi, que ce soit du gore, de la nudité ou tout ce qui est lié au sang, ou tout contenu qui pourrait ne pas convenir aux enfants.

Avec cette nouvelle fonctionnalité d’avertissement de contenu sensible sur iOS 17, votre iPhone détectera automatiquement et vous avertira du type de contenu que vous venez de recevoir. Alors, sans perdre plus de temps, voyons comment vous pouvez facilement activer la fonctionnalité d’avertissement de contenu sensible sur votre iPhone.

Comment activer le contenu sensible sur iOS 17

En tant que parent qui a des enfants utilisant des iPhones, vous pouvez facilement activer cette fonctionnalité de contenu sensible sur leurs iPhones ainsi que sur vos iPhones. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Désormais, appuyez sur Confidentialité et sécurité. Défilez un peu jusqu’à ce que vous trouviez l’option Avertissement de contenu sensible. Appuyez dessus. Une fois que vous avez activé le Switch, vous pouvez choisir toutes les applications et services avec lesquels vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité. Par défaut, cette fonctionnalité a été activée automatiquement pour les applications prises en charge. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir les applications qui ne recevront pas d’avertissement de contenu sensible.

Quelles applications prennent en charge cette fonctionnalité ?

Pour l’instant, il semble que cette fonctionnalité fonctionne parfaitement avec les propres applications et services d’Apple. On pourrait également voir cette fonctionnalité s’étendre à d’autres plates-formes de messagerie et de réseaux sociaux tiers.

Messages

AirDrop

Posteurs de contacts

Messages vidéo FaceTime

Affichage du contenu marqué comme contenu sensible

Lorsque vous recevez un tel contenu sur votre iPhone via Messages ou FaceTime, votre iPhone affichera le contenu et affichera deux options. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bouton Afficher pour afficher ce contenu. Ou vous pouvez simplement appuyer sur l’icône d’alerte pour signaler le contenu envoyé ou choisir de bloquer la personne pour ne plus communiquer avec vous.

Appareils prenant en charge la fonctionnalité d’avertissement de contenu sensible

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée avec iOS 17 et est maintenant disponible sur tous les iPhones et autres appareils Apple pouvant être mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

Systèmes Apple Mac fonctionnant sous macOS Sonoma

Apple Watches fonctionnant sous watchOS 10

iPads fonctionnant sous iPadOS 17

iPhones sous iOS 17

Cela conclut le guide sur la façon d’activer la fonction d’avertissement de contenu sensible sur les iPhones pris en charge fonctionnant sous iOS 17. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vous assurer en toute sécurité que vous, vos enfants ainsi que les personnes âgées sont protégés de tout contenu indésirable en tout temps.

