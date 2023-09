Mise à jour Redmi Pad MIUI 14 : maintenant la mise à jour de sécurité de septembre 2023 au niveau mondial

Xiaomi a récemment publié la mise à jour du dernier MIUI 14 pour le Redmi Pad. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’expérience utilisateur, y compris un nouveau langage de conception, des super icônes et des widgets animaux. L’un des changements les plus remarquables dans MIUI 14 est la conception visuelle mise à jour. Le nouveau design a une esthétique plus minimaliste avec une emphase sur l’espace blanc et les lignes épurées.

Cela donne à l’interface un aspect et une sensation modernes et fluides. De plus, la mise à jour comprend de nouvelles animations et transitions qui ajoutent de la dynamique à l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, la nouvelle mise à jour Redmi Pad MIUI 14 a été publiée pour la région mondiale.

Région mondiale

Correctif de sécurité de septembre 2023

À partir du 25 septembre 2023, Xiaomi a commencé à déployer le correctif de sécurité de septembre 2023 pour le Redmi Pad. Cette mise à jour, d’une taille de 290Mo pour la version mondiale, augmente la sécurité et la stabilité du système. Les testeurs Mi pourront d’abord bénéficier de la nouvelle mise à jour. Le numéro de version de la mise à jour du correctif de sécurité de juin 2023 est MIUI-V14.0.3.0.TLYMIXM.

Journal des modifications

À partir du 25 septembre 2023, le journal des modifications de la mise à jour Redmi Pad MIUI 14 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

[Système]

– Mise à jour du correctif de sécurité Android de septembre 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Correctif de sécurité de juin 2023

À partir du 25 juin 2023, Xiaomi a commencé à déployer le correctif de sécurité de juin 2023 pour le Redmi Pad. Cette mise à jour, d’une taille de 269Mo pour la version mondiale, augmente la sécurité et la stabilité du système. Les testeurs Mi pourront d’abord bénéficier de la nouvelle mise à jour. Le numéro de version de la mise à jour du correctif de sécurité de juin 2023 est MIUI-V14.0.2.0.TLYMIXM.

Journal des modifications

À partir du 25 juin 2023, le journal des modifications de la mise à jour Redmi Pad MIUI 14 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

[Système]

– Mise à jour du correctif de sécurité Android de juin 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour Redmi Pad MIUI 14 ?

Vous pourrez obtenir la mise à jour Redmi Pad MIUI 14 via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la chance de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en découvrant les actualités sur votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous avons atteint la fin de notre actualité sur la nouvelle mise à jour Redmi Pad MIUI 14. N’oubliez pas de nous suivre pour de telles actualités.

