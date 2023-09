Mises à jour méta du logo Facebook

Meta, la société mère de Facebook, a mis à jour le logo de Facebook dans le cadre de ses changements de « système d’identité ». Le nouveau logo est un changement subtil par rapport à l’ancien, avec une couleur bleue plus sombre et une police légèrement plus grasse. Ce changement s’inscrit dans un effort plus large de Meta pour revoir sa marque et ses produits pour le métaverse.

Le nouveau logo de Facebook

Le nouveau logo de Facebook est d’un ton de bleu plus foncé que l’ancien, qui était d’un bleu plus vif. Le nouveau logo a également une police légèrement plus grasse, ce qui le rend plus facile à lire. Le changement est subtil, mais il est notable lorsqu’on le compare côte à côte avec l’ancien logo. Le nouveau logo fait partie d’un effort plus large de Meta pour mettre à jour l’identité visuelle de ses produits.

Facebook décrit le nouveau design comme étant « plus audacieux, vibrant et intemporel ». La société a également annoncé dans le même article qu’elle mettait à jour les réactions emoji pour « évoquer plus de dimensions et d’émotions ». La société annonce également le déploiement d’une nouvelle gamme de couleurs dynamiques. Cela inclut le bleu clair, le bleu ciel, le bleu marine, le bleu foncé et le bleu.

Les polices de caractères de Facebook ont également été mises à jour. Selon un responsable, la police personnalisée, Facebook Sans a redessiné le mot-symbole et le logo. Cela vise à créer un traitement cohérent et à améliorer la lisibilité de Facebook.

Mots finaux

Le nouveau logo de Facebook est un changement subtil par rapport à l’ancien, avec une couleur bleue plus sombre et une police légèrement plus grasse. Le changement fait partie d’un effort plus large de Meta pour revoir sa marque et ses produits pour le métaverse, un espace de réalité virtuelle que l’entreprise considère comme l’avenir d’Internet. La réaction au changement a été mitigée, mais Meta a défendu le changement, affirmant qu’il faisait partie d’un effort plus large pour mettre à jour l’identité visuelle de ses produits pour le métaverse. Il est difficile de dire ce que l’avenir réserve au logo de Facebook, mais il est probable que l’entreprise continuera à apporter des modifications à ses produits et à sa marque pour se positionner en tant que leader dans le métaverse.

Actualité mobile et vidéo du moment