Le nouveau téléphone portable de Honor a obtenu la certification 3C

Honor, un fabricant chinois de smartphones, a récemment obtenu la certification de qualité 3C nationale pour son nouveau modèle de téléphone 5G LLY-AN00. Ce nouveau modèle de téléphone est encore enveloppé de mystère et son identité est incertaine. Cependant, on sait que le téléphone prend en charge une charge de 35W, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à leurs modèles précédents.

Qu’est-ce que la certification 3C ?

La certification 3C est un système de certification obligatoire pour les produits du gouvernement chinois. Ce système a été mis en place pour protéger la sécurité des utilisateurs et la sécurité nationale. Il s’agit d’une certification de contrôle de la qualité et de la sécurité qui garantit que les produits répondent aux normes requises avant leur vente sur le marché chinois.

Nouveau modèle de téléphone Honor LLY-AN00

Le nouveau modèle de téléphone Honor LLY-AN00 a passé la certification 3C. Cela indique qu’il répond aux normes requises en matière de qualité et de sécurité. Cependant, l’identité de ce modèle est encore incertaine. Pour le moment, il n’y a aucune annonce officielle de la part de Honor concernant sa date de sortie ou ses caractéristiques.

Modes de charge

Le chargeur fourni avec le nouveau modèle de téléphone Honor porte le numéro de modèle « HN-110320C00/HN-110320C01 ». Il prend également en charge la charge selon les modes suivants:

– 10W (5V/2A)

– 18W (9V/2A)

– 35W (11V/3.2A)

Cela signifie que le chargeur peut charger le téléphone à des vitesses différentes, en fonction du mode de charge sélectionné. Le mode de charge de 35W est le plus rapide et peut charger le téléphone de 0 à 100% en moins de temps que les autres modes.

Avantages de la charge de 35W

La capacité de charge de 35W du nouveau modèle de téléphone Honor offre plusieurs avantages, notamment:

Charge plus rapide: Avec une charge de 35W, le téléphone peut se charger beaucoup plus rapidement que les modèles précédents, réduisant le temps nécessaire pour charger complètement la batterie.

Confort: Une charge plus rapide signifie que les utilisateurs peuvent passer moins de temps à charger leur téléphone et plus de temps à l’utiliser.

Meilleure autonomie de la batterie: La capacité de charge de 35W est plus efficace et moins dommageable pour la batterie. Cela peut améliorer la durée de vie de la batterie du téléphone à long terme.

Conclusion

Le nouveau modèle de téléphone Honor LLY-AN00 a passé la certification 3C et prend en charge une charge de 35W, ce qui représente une amélioration significative par rapport à leurs modèles précédents. Bien que l’identité de ce modèle soit encore incertaine, sa capacité de charge de 35W offre plusieurs avantages, notamment une charge plus rapide, un meilleur confort et une meilleure autonomie de la batterie. Nous sommes impatients d’en savoir plus sur ce nouveau modèle de téléphone Honor à l’avenir.

