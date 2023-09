Premières versions stables de MIUI 15 repérées sur le serveur de Xiaomi

Xiaomi, l’une des principales entreprises dans le monde de la technologie mobile, continue son engagement à fournir aux utilisateurs plus d’innovations chaque jour. MIUI est l’interface utilisateur des smartphones de l’entreprise et chaque version vise à améliorer l’expérience utilisateur et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le début des premiers tests stables internes de MIUI 15 est un développement passionnant dans le cadre de ce processus. Voici un test détaillé des premiers tests internes de la version stable de MIUI 15.

Naissance de MIUI 15

MIUI 15 est une évolution qui fait suite au succès des versions précédentes de MIUI de Xiaomi. Avant de présenter MIUI 15, Xiaomi a commencé à travailler sur l’amélioration et la perfection de sa nouvelle interface. Au cours de ce processus, une série d’innovations ont été étudiées, notamment de nouvelles fonctionnalités, des améliorations visuelles et des améliorations de performances conçues pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience. Les premiers signes de MIUI 15 ont commencé à apparaître sur des smartphones importants tels que la série Xiaomi 14, la série Redmi K70 et la série POCO F6.

Le début des tests internes de MIUI 15 représente une étape importante dans sa sortie. Xiaomi attache une grande importance à ces tests internes pour amener MIUI 15 à un niveau où les utilisateurs peuvent l’utiliser confortablement au quotidien. Les tests internes sont effectués pour évaluer les performances, la stabilité et la compatibilité de la nouvelle interface.

Des modèles tels que la série Xiaomi 14, la série Redmi K70 et la série POCO F6 font partie des appareils participant aux premiers tests internes stables de MIUI 15. La série Xiaomi 14 se compose de deux modèles différents, tandis que la série Redmi K70 est représentée par trois modèles différents. La série POCO F6, quant à elle, sera une nouvelle série de smartphones offrant des options attractives en termes de prix et de performances. Il est crucial d’inclure ces appareils dans les tests internes pour évaluer si MIUI 15 est optimisé pour un large éventail d’utilisateurs.

Version stable de MIUI 15

Pendant les tests internes, les versions stables internes finales de MIUI 15 ont été développées et ces versions sont visibles sur les photos. Cela indique clairement qu’une sortie officielle de MIUI 15 est imminente. Ces versions démontrent que MIUI 15 progresse vers une version stable et utilisable, car elles ont été exécutées avec succès sur les modèles mentionnés.

MIUI 15 a été développé pour fournir une solution globale, il est donc officiellement testé dans trois régions différentes : Chine, Global et Inde. Il s’agit d’un processus préparatoire pour rendre MIUI 15 disponible aux utilisateurs du monde entier.

Version en Chine de MIUI 15

Xiaomi 14 Pro : V15.0.0.1.UNBCNXM

Redmi K70 Pro : V15.0.0.2.UNMCNXM

Redmi K70 : V15.0.0.3.UNKCNXM

Redmi K70E : V15.0.0.2.UNLCNXM

Version globale de MIUI 15

POCO F6 Pro : V15.0.0.1.UNKMIXM

POCO F6 : V15.0.0.1.UNLMIXM

Version EEA de MIUI 15

Xiaomi 14 Pro : V15.0.0.1.UNBEUXM

Xiaomi 14 : V15.0.0.1.UNCEUXM

POCO F6 Pro : V15.0.0.1.UNKEUXM

POCO F6 : V15.0.0.1.UNLEUXM

Version en Inde de MIUI 15

POCO F6 Pro : V15.0.0.1.UNKINXM

POCO F6 : V15.0.0.1.UNLINXM

Si tout se déroule comme prévu, MIUI 15 sera lancé aux côtés des smartphones de la série Xiaomi 14. Cela reflète l’engagement de Xiaomi à offrir sa nouvelle interface aux utilisateurs utilisant les dernières technologies et fonctionnalités. La série Xiaomi 14 se distingue par ses performances élevées et ses fonctionnalités innovantes, donc l’introduction de MIUI 15 dans cette série indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure expérience.

Les premiers tests stables internes de MIUI 15 marquent le début de développements passionnants en attente des utilisateurs Xiaomi. On s’attend à ce que cette nouvelle interface réponde mieux aux besoins quotidiens des utilisateurs et offre plus d’options de personnalisation. Nous attendons avec impatience de voir ce que MIUI 15 apportera alors que Xiaomi continue de diriger le monde de la technologie et de satisfaire ses utilisateurs.

