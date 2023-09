Le mystère de Huawei : peuvent-ils réellement produire en masse des smartphones avancés

La Secrétaire du Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, a déclaré mardi qu’il n’y a aucune preuve suggérant que le fabricant chinois Huawei peut produire en masse des smartphones avec des puces avancées. Huawei a commencé à vendre son smartphone Mate 60 Pro. On pense que ce smartphone est doté d’une puce fabriquée à l’aide de la technologie développée par le fondeur de puces chinois Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

« Nous n’avons aucune preuve qu’ils peuvent fabriquer à grande échelle des puces de sept nanomètres », a déclaré Gina Raimondo lors d’une audition devant la Chambre des représentants des États-Unis. Elle a fait cette déclaration en référence aux capacités de fabrication de puces avancées.

Depuis 2019, les États-Unis ont restreint l’accès de Huawei à certains équipements de fabrication de puces en raison de préoccupations concernant les risques présumés pour la sécurité de l’entreprise. Le géant chinois de la technologie, Huawei, a nié ces affirmations à plusieurs reprises. Le gouvernement américain a évoqué des préoccupations concernant l’espionnage potentiel des réseaux de télécommunications américains comme raison de ces restrictions.

Les États-Unis enquêtent sur la puce Kirin 9000s de Huawei

Le département du Commerce des États-Unis a annoncé qu’il cherche activement des informations supplémentaires sur la puce. Ils enquêtent sur la nature et les composants de la puce utilisée dans le Mate 60 Pro de Huawei. En effet, ils soupçonnent que Huawei a fabriqué la puce à l’aide de technologies américaines. Si cela est confirmé, cela pourrait potentiellement violer les restrictions commerciales.

Lors d’une audition devant le Comité des sciences de la Chambre, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a exprimé sa préoccupation face aux rapports sur les smartphones avancés de Huawei. Certains membres du parti républicain estiment que le département du Commerce devrait interrompre toutes les exportations de technologie aussi bien vers Huawei que vers Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Les présidents de plusieurs comités importants de la Chambre, dont les Affaires étrangères, l’Énergie et le Commerce, les Services armés et les comités de la Chine sélectionnée ont appelé le département du Commerce à cesser d’accorder des licences à Huawei et à Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Ils plaident en faveur d’une pression plus forte des États-Unis et de contrôles à l’exportation plus rigoureux sur les entités perçues comme des adversaires.

Huawei a lancé le Mate 60 Pro avec la puce Kirin 9000s lors de la visite de Raimondo en Chine

Gina Raimondo n’a pas fait d’autres commentaires quant à savoir si elle envisage la cessation de toutes les licences pour Huawei. Lors de l’audience, le représentant républicain Darrell Issa a mentionné que Gina Raimondo était en Chine lorsque Huawei a annoncé son nouveau téléphone Huawei.

Issa a déclaré : « Vous avez été pris au dépourvu pour le moins que l’on puisse dire par le lancement d’un téléphone 5G ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que le gouvernement américain cherche activement plus d’informations sur la puce Huawei. De plus, Gina Raimondo s’est dite préoccupée par les rapports selon lesquels des fonctionnaires du gouvernement chinois seraient interdits d’utiliser les iPhones d’Apple, considérant cela comme un développement préoccupant.

Actualité mobile et vidéo du moment