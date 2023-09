Le copilote IA de Windows arrive pour tous les utilisateurs à partir du 26 septembre

Microsoft se lance à fond dans l’écosystème de l’IA. Au cours de la première partie de l’année, nous avons pu voir Microsoft présenter la nouvelle fonctionnalité Windows AI Copilot. Alors, qu’est-ce que la fonctionnalité Windows Copilot ? Eh bien, le Copilot de Microsoft est un assistant ou un compagnon d’IA que vous pouvez utiliser directement depuis le bureau de votre PC Windows 11. Le nouvel assistant IA Windows Copilot sera là pour vous aider à améliorer votre expérience avec Windows 11. Vous pouvez lui demander de vous aider à effectuer certaines tâches sélectionnées.

Si vous avez déjà utilisé l’un des produits Microsoft tels que Microsoft 365, Microsoft Edge ou même leur moteur de recherche Bing, vous avez peut-être déjà rencontré l’IA Copilot lors de l’utilisation de ces programmes. Désormais, Microsoft est prêt à rendre son IA Copilot accessible au grand public avec Windows 11. Oui, désormais, tous les utilisateurs, qu’ils soient Windows Insider ou non, pourront bientôt utiliser le nouvel IA Copilot. L’IA Copilot de Microsoft devrait être disponible à partir du 26 septembre.

Alors que Microsoft a déclaré que l’IA Copilot serait déployée avec la toute nouvelle mise à jour le 26 septembre, certains utilisateurs ont déjà signalé avoir vu l’IA Copilot de Windows sur leur bureau. Une fois disponible pour tous les utilisateurs, vous pourrez accéder à la fonctionnalité Windows AI Copilot soit comme une application accessible depuis la barre des tâches, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un contenu éligible.

Le Copilot est une fonctionnalité importante qui améliorera la productivité de l’utilisateur dans l’ensemble du système Windows 11. Vous pouvez consulter la longue liste des modifications liées à Windows AI Copilot ici.

Quand le 26 septembre arrive, vous pouvez choisir de vérifier manuellement la mise à jour. Lancez simplement l’application Paramètres et cliquez sur la tuile de mise à jour de Windows en haut à droite. Cliquez sur le bouton Vérifier les mises à jour pour que votre système Windows 11 vérifie et télécharge la mise à jour si elle est disponible dans votre région et pour votre système. Elle commencera à être déployée le 26 septembre, mais il peut falloir plusieurs jours pour que tout le monde en bénéficie.

