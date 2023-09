Vivez une communication ininterrompue : Huawei Mate 60 Pro offre des appels gratuits par satellite

China Telecom a introduit un plan de bienvenue pour les utilisateurs du Huawei Mate 60 Pro, leur permettant d’utiliser gratuitement les services d’appels par satellite jusqu’à la fin de cette année. China Telecom propose un plan d’appels par satellite gratuit pour les nouveaux smartphones Huawei équipés de la fonction d’appel par satellite, y compris le Mate 60 Pro. L’offre est valable jusqu’au 31 décembre en Chine. Cependant, il n’est pas clair s’il existe des limites d’utilisation quotidiennes ou mensuelles pour cette offre gratuite.

China Telecom est le plus grand et unique opérateur de télécommunications en Chine, offrant directement les services du système satellitaire Tiantong-1 aux utilisateurs finaux. Huawei est la première et unique société de smartphones à incorporer cette fonctionnalité d’appel par satellite dans ses appareils. Cette fonctionnalité unique a attiré l’attention et l’intérêt de nombreux consommateurs.

Ces offres rendent le nouveau fleuron de Huawei encore plus attrayant. Les personnes intéressées à souscrire à ce service devront payer des frais peu élevés. Il est important de noter que les frais de service sont déterminés en fonction du nombre de minutes utilisées pour le service d’appel par satellite.

Communication satellite de Huawei

Huawei a introduit la technologie des SMs par satellite l’année dernière, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages texte même lorsqu’ils n’ont pas accès à un réseau mobile. Cette technologie est particulièrement utile dans les situations d’urgence, aidant les individus à demander de l’aide ou à communiquer lorsque les réseaux mobiles standard ne sont pas disponibles.

Le Huawei Mate 60 Pro va au-delà des capacités de communication par satellite du Huawei P60 Pro. Alors que le P60 Pro a introduit la communication par satellite bidirectionnelle pour l’envoi et la réception de SMs, le Mate 60 Pro va plus loin en proposant des appels par satellite, faisant de Huawei un pionnier dans la technologie des smartphones satellites.

Huawei lancera officiellement le Mate 60 Pro avec des appels par satellite le 25 septembre

Eh bien, le Huawei Mate 60 Pro est actuellement l’un des smartphones les plus populaires au monde. Malgré le fait que Huawei ait secrètement répertorié le téléphone sur ses plates-formes de commerce électronique et les controverses qui ont suivi, l’appareil mérite toujours un lancement officiel. Huawei prévoit d’organiser un événement le 25 septembre où il annoncera plusieurs nouveaux produits. Lors de cet événement, nous nous attendons à ce que l’entreprise révèle plus d’informations sur le Mate 60 Pro.

