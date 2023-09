Meilleurs casques over-ear : Améliorez votre expérience audio

Lorsque vous choisissez votre prochain casque, vous devez d’abord décider du type de casque que vous souhaitez. Et comme vous le savez peut-être déjà, il y en a deux : circum-auriculaires et supra-auriculaires. Mais parmi ces deux options, les meilleurs casques circum-auriculaires offrent un meilleur confort, un son immersif supérieur et, surtout, une isolation sonore améliorée.

Vous vous demandez peut-être comment les casques circum-auriculaires se distinguent dans tous ces domaines ? Pour commencer, les meilleurs casques circum-auriculaires ont tendance à être équipés de drivers de grande taille. La taille importante des drivers permet au casque d’offrir un son riche et détaillé.

Ensuite, les casques circum-auriculaires sont dotés de larges écouteurs avec un bon rembourrage. Cela permet au casque d’offrir une meilleure isolation sonore, vous permettant ainsi de profiter d’une expérience audio hautement immersive. Par ailleurs, grâce à un rembourrage important, vous pouvez écouter confortablement même en portant le casque pendant une longue période.

Mais la question qui se pose, c’est de savoir quels modèles sont dignes d’être considérés comme les meilleurs casques circum-auriculaires ? Eh bien, c’est là que la liste restreinte ci-dessous entre en jeu. Elle contient uniquement les casques qui se distinguent dans tous les facteurs essentiels.

1. Sony WH-1000XM4 – Meilleur casque circum-auriculaire sans fil global

Sony a déjà mis à jour sa gamme WH-1000XM avec le modèle 1000XM5. Cependant, pour votre argent, le Sony WH-1000XM4 offre le meilleur rapport qualité-prix. Ce casque circum-auriculaire est fourni avec à peu près tout ce que vous pourriez demander.

Parmi les points forts, la conception se distingue. Le Sony WH-1000XM4 est doté d’une construction légère associée à un design ergonomique. Vous bénéficiez d’un bon rembourrage sur les écouteurs et le bandeau, ce qui permet au casque d’offrir un confort tout au long de la journée.

La qualité sonore de ce casque circum-auriculaire est également excellente. Sony a intégré plusieurs technologies audio avancées. Cela inclut l’upscaling DSEE Extreme, le codec LDAC et le format audio 360 Reality d Sony. Tout cela permet au WH-1000XM4 d’offrir un son équilibré et détaillé.

De plus, ce casque circum-auriculaire se distingue par son excellente isolation sonore. Il est équipé de la technologie de double capteur de bruit, qui utilise deux microphones sur chaque écouteur. Cependant, si la réduction de bruit est l’une de vos principales priorités, vous devriez envisager le modèle WH-1000XM5 mis à jour. Celui-ci a établi une référence en matière de réduction active du bruit (ANC).

Points forts principaux du Sony WH-1000XM4

Dispose d’une configuration de driver améliorée

Intègre plusieurs technologies audio haut de gamme

Doté d’une technologie de réduction de bruit avancée

Peut offrir jusqu’à 30 heures de batterie

Excellentes performances en matière d’appels

2. Anker Soundcore Space Q45 – Meilleur casque circum-auriculaire sans fil abordable

Vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour profiter des meilleurs casques circum-auriculaires. Prenez par exemple l’Anker Soundcore Space Q45. Mais bien qu’il bénéficie d’un prix relativement plus bas que les autres, ce casque respecte tous les aspects essentiels haut la main.

Tout d’abord, Anker a intégré un système de réduction de bruit sophistiqué dans ce casque circum-auriculaire. En réalité, le Soundcore Space Q45 peut réduire le bruit jusqu’à 98%. Cela permet au casque d’offrir une performance sonore hautement immersive.

La qualité sonore de ce casque circum-auriculaire est également améliorée grâce à sa configuration de drivers. Sous le capot, l’Anker Soundcore Space Q45 est équipé de drivers à double membrane. Ces derniers peuvent produire des sons clairs et lumineux avec des basses puissantes.

De plus, ce casque circum-auriculaire prend en charge le LDAC, capable de transférer 3 fois plus de détails que les codecs Bluetooth standards. Il dispose même de la certification Hi-Res Audio, ce qui le rend plus apte à offrir un détail amélioré dans l’audio. Et vous bénéficiez d’un confort supérieur grâce aux oreillettes ultra-soft associées à une conception ergonomique circum-auriculaire.

Points forts principaux de l’Anker Soundcore Space Q45

Doté des certifications Hi-Res Wireless et Hi-Res Audio

Dispose d’une excellente technologie de réduction de bruit adaptative

Offre un ajustement sûr et confortable

Peut offrir jusqu’à 50 heures de lecture avec une seule charge

3. Audio-Technica ATH-M50x – Meilleur casque circum-auriculaire filaire

Alors que les casques sans fil sont formidables et tout, la plupart des audiophiles préfèrent les casques filaires. Et il y a une bonne raison à cela. Les bons casques filaires offrent plus de détails et une meilleure performance sonore globale. Vous avez également la possibilité de les connecter à des DAC et des amplificateurs robustes pour obtenir une scène sonore encore plus large.

Maintenant, en ce qui concerne l’achat de bons casques circum-auriculaires filaires, l’Audio-Technica ATH-M50x est un excellent choix. Fondamentalement, il s’agit d’un casque filaire polyvalent qui peut faire office de moniteur de studio professionnel, de casque de jeu complet ou de casque quotidien.

A l’intérieur, ce casque circum-auriculaire est doté de drivers propriétaires de 45 mm. Ces drivers à grande ouverture excellent dans l’offre d’un son équilibré et détaillé. Peu importe ce que vous écoutez avec ce casque, vous êtes assuré d’obtenir une expérience d’écoute neutre. Vous obtenez également des basses profondes et extrêmement précises.

De plus, la conception de l’Audio-Technica ATH-M50x est axée sur le confort. Il possède de grandes écouteurs avec une quantité suffisante de rembourrage. Ces écouteurs offrent une isolation adéquate, vous permettant de rester plongé dans la musique. Et grâce à sa conception pliable avec des câbles détachables, vous pouvez facilement l’emporter partout.

Points forts principaux de l’Audio-Technica ATH-M50x

Extrêmement polyvalent

Dispose d’une configuration de driver de haute qualité

Très portable

Doté d’une construction confortable et ergonomique

