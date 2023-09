WhatsApp met en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les entreprises

Meta, l’entreprise propriétaire de WhatsApp, a annoncé de nouvelles mesures de sécurité pour les comptes professionnels. La mesure la plus notable de ces mesures est un nouveau système de vérification des comptes. Ce système est conçu pour aider les utilisateurs à identifier et interagir avec des entreprises légitimes, et les protéger contre la fraude.

Le système de vérification des comptes est encore en phase de test, mais Meta prévoit de le déployer à tous les comptes professionnels dans un proche avenir. Pour être vérifiées, les entreprises devront fournir une preuve de leur identité et de leur légitimité. Une fois vérifiées, les entreprises recevront un badge de compte vérifié, qui sera affiché à côté de leur nom dans les discussions WhatsApp.

En plus du système de vérification des comptes, Meta introduit également plusieurs autres nouvelles fonctionnalités pour les comptes professionnels. Celles-ci incluent la possibilité de créer une page WhatsApp personnalisée, la prise en charge de plusieurs appareils et une nouvelle fonctionnalité appelée Flows.

Les Flows permettront aux entreprises d’offrir une gamme plus large de services à leurs clients sans avoir à quitter la fenêtre de discussion WhatsApp. Par exemple, une entreprise pourrait utiliser les Flows pour créer un menu de ses produits et services, ou permettre aux clients de prendre rendez-vous ou planifier des livraisons.

Meta envisage également d’introduire des badges de vérification payants pour les comptes professionnels WhatsApp. Cela serait similaire aux badges de vérification payants disponibles actuellement sur Facebook et Instagram. Cependant, Meta n’a pas encore pris de décision finale à ce sujet.

Comment les entreprises peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités professionnelles de WhatsApp

Les nouvelles mesures de sécurité annoncées par Meta pour les comptes professionnels de WhatsApp sont une évolution bienvenue. La fraude et l’usurpation d’identité sont des problèmes majeurs sur de nombreuses plateformes en ligne, et WhatsApp ne fait pas exception. Le nouveau système de vérification des comptes et les autres mesures de sécurité introduites par Meta contribueront à rendre WhatsApp Business une plateforme plus sûre et plus sécurisée pour les entreprises et leurs clients.

Les nouvelles fonctionnalités introduites par Meta pour les comptes professionnels sont également précieuses. La possibilité de créer une page WhatsApp personnalisée, la prise en charge de plusieurs appareils et la nouvelle fonctionnalité Flows aideront toutes les entreprises à offrir une meilleure expérience client.

Dans l’ensemble, les nouvelles mesures de sécurité et fonctionnalités annoncées par Meta pour WhatsApp Business sont un développement positif. Ces mesures contribueront à rendre la plateforme plus sûre et plus sécurisée pour les entreprises et leurs clients, et aideront également les entreprises à offrir une meilleure expérience client.

Vérification du compte

Le nouveau système de vérification des comptes est une avancée significative en termes de sécurité pour WhatsApp Business. Il aidera les utilisateurs à identifier et interagir avec des entreprises légitimes, et rendra plus difficile aux escrocs de se faire passer pour des entreprises.

Le processus de vérification sera probablement rigoureux, mais il est important de s’assurer que seules les entreprises légitimes seront vérifiées. Meta devrait également envisager de rendre le processus de vérification gratuit, afin que toutes les entreprises aient la possibilité d’être vérifiées.

Pages WhatsApp personnalisées

La possibilité de créer une page WhatsApp personnalisée est une nouvelle fonctionnalité précieuse pour les comptes professionnels. Cela permettra aux entreprises de créer une présence plus professionnelle et informative sur WhatsApp. Cela facilitera également la recherche et la consultation des entreprises sur la plateforme.

Prise en charge de plusieurs appareils

La prise en charge de plusieurs appareils est une autre fonctionnalité utile pour les comptes professionnels. Cela permettra aux entreprises de gérer leurs comptes WhatsApp Business à partir de plusieurs appareils, tels qu’un ordinateur portable, une tablette et un smartphone. Cela facilitera la réactivité des entreprises et la fourniture d’un support client même lorsqu’elles sont éloignées de leur bureau.

Flows

La nouvelle fonctionnalité Flows a le potentiel de révolutionner la façon dont les entreprises utilisent WhatsApp pour interagir avec leurs clients. Les Flows permettront aux entreprises d’offrir une large gamme de services à leurs clients sans avoir à quitter la fenêtre de discussion WhatsApp. Cela facilitera l’obtention de l’aide et du support dont les clients ont besoin, et permettra également aux entreprises de fournir une expérience client plus fluide et efficace.

Badges de vérification payants

La possibilité de badges de vérification payants pour les comptes professionnels WhatsApp est un sujet controversé. Certains soutiennent que la vérification devrait être gratuite pour toutes les entreprises, tandis que d’autres soutiennent que les badges de vérification payants pourraient contribuer à générer des revenus pour Meta et à dissuader davantage les escrocs.

Si Meta décide d’introduire des badges de vérification payants, il est important de veiller à ce que le coût soit abordable pour les entreprises de toutes tailles. Meta devrait également envisager de proposer une variété de plans de vérification, afin que les entreprises puissent choisir le plan qui répond le mieux à leurs besoins.

Dans l’ensemble, les nouvelles mesures de sécurité et fonctionnalités annoncées par Meta pour WhatsApp Business sont un développement positif. Ces mesures contribueront à rendre la plateforme plus sûre et plus sécurisée pour les entreprises et leurs clients, et aideront également les entreprises à offrir une meilleure expérience client.

Meta devrait continuer à investir dans la sécurité et l’innovation pour WhatsApp Business. La plateforme a le potentiel d’être un outil puissant pour les entreprises de toutes tailles, et Meta devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les entreprises à réussir

Astuces pour les entreprises

Voici quelques astuces supplémentaires pour les entreprises sur la façon de tirer le meilleur parti de WhatsApp Business:

Utilisez WhatsApp Business pour fournir un support client. WhatsApp est une plateforme pratique et facile à utiliser pour les clients qui souhaitent entrer en contact avec des entreprises. Les entreprises peuvent utiliser WhatsApp pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et fournir un support à leurs clients.

Utilisez WhatsApp Business pour promouvoir les produits et services. Les entreprises peuvent utiliser WhatsApp pour envoyer des messages promotionnels aux clients sur les nouveaux produits, les remises et les offres spéciales. Les entreprises peuvent également utiliser WhatsApp pour envoyer des liens vers leur site web ou leurs pages de médias sociaux aux clients.

Utilisez WhatsApp Business pour développer des relations avec les clients. WhatsApp est une excellente plateforme pour les entreprises afin de se connecter avec leurs clients sur un plan personnel. Les entreprises peuvent utiliser WhatsApp pour envoyer des vœux d’anniversaire aux clients, des messages de remerciement et d’autres messages personnalisés.

Utilisez WhatsApp Business pour recevoir des commentaires des clients. WhatsApp est un excellent moyen pour les entreprises de recevoir des commentaires de leurs clients sur leurs produits, services et l’expérience client. Les entreprises peuvent utiliser WhatsApp pour envoyer des sondages, des sondages d’opinion et d’autres formulaires de commentaires aux clients.

Voici quelques astuces supplémentaires pour les entreprises:

Utilisez WhatsApp Business pour créer une expérience client personnalisée. WhatsApp est un canal de communication personnel, les entreprises devraient donc l’utiliser pour créer une expérience personnalisée pour leurs clients. Cela pourrait impliquer l’utilisation du nom de leurs clients, l’envoi de messages ciblés et l’offre de remises et promotions personnalisées.

Utilisez WhatsApp Business pour être réactif et ponctuel. Les clients s'attendent à ce que les entreprises soient réactives et ponctuelles sur WhatsApp. Les entreprises devraient chercher à répondre aux messages des clients dans les 24 heures, et plus tôt si possible.

Utilisez WhatsApp Business pour être authentique et sincère. Les clients peuvent repérer un faux à des kilomètres de distance, les entreprises devraient donc être authentiques et sincères dans leurs interactions sur WhatsApp. Cela signifie être honnête et transparent et éviter d'utiliser un langage spam ou commercial.

En suivant ces conseils, les entreprises peuvent utiliser WhatsApp Business pour améliorer leur service client, promouvoir leurs produits et services et nouer des relations avec leurs clients.

