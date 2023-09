L’iPhone 15 Pro Max est-il vraiment durable ? Voici le test

Blogger JerryRigEverything, célèbre pour ses tests rigoureux de gadgets, a récemment mis la main sur le très attendu iPhone 15 Pro Max. Armé de son ensemble habituel d’examens, il visait à mettre à l’épreuve le dernier fleuron d’Apple.

Test de durabilité de l’iPhone 15 Pro Max : Révélation des forces et faiblesses

Un test a immédiatement attiré l’attention de tous – le test de dureté du verre. Généralement considéré comme trivial car la plupart des verres de protection offrent des niveaux de dureté similaires, l’iPhone 15 Pro Max présentait une tournure intrigante. En utilisant un outil avec une dureté de 6 sur l’échelle de Mohs, le verre ne présentait que des égratignures légères. C’était inattendu, car un tel outil aurait normalement provoqué des marques plus prononcées et plus profondes. Le secret derrière le verre Ion-X de nouvelle génération d’Apple reste un mystère, mais il est sans aucun doute efficace.

Cependant, comme on l’a déjà constaté, il est déconseillé de laisser tomber le smartphone par terre. Dans de tels cas, la dureté du verre devient insignifiante.

Un autre test en apparence insignifiant a donné des résultats surprenants. L’écran n’a montré aucune réaction lorsqu’il a été soumis à la chaleur d’un briquet. Bien que ce scénario ne se produise pas dans une utilisation quotidienne, cela signifie qu’Apple a apporté des modifications techniques remarquables par rapport à ses prédécesseurs et aux autres smartphones.

Malheureusement, le test le plus pratique s’est révélé décevant pour l’iPhone 15 Pro Max. Bien qu’il ait résisté à une force manuelle sans se plier, la fenêtre arrière s’est fissurée presque instantanément lorsque le blogueur a tenté de fléchir l’appareil. Il est difficile de le déterminer de manière définitive, mais il semble qu’aucun autre smartphone n’ait présenté ce comportement lors d’un tel test.

Cela pose un problème pour les utilisateurs. Alors que les inquiétudes concernant les rayures et les pliages peuvent être reléguées au second plan, la vulnérabilité de la fenêtre arrière aux dommages dus à une force minimale est inquiétante. Apple devra résoudre ce problème pour garantir la durabilité de son fleuron.

En conclusion, les tests effectués par JerryRigEverything sur l’iPhone 15 Pro Max ont révélé des découvertes fascinantes. Bien que l’appareil ait montré une dureté du verre exceptionnelle et une résistance à la chaleur, la susceptibilité de sa fenêtre arrière aux dommages soulève des préoccupations légitimes. Apple devra résoudre cette faille pour offrir une expérience haut de gamme résolument robuste.

