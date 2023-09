L’Avenir de la technologie des téléphones mobiles : Exploration du Thunderbolt 5 et de l’USB 4

Apple a introduit cette année une nouvelle technologie C-port, ce qui a fait réfléchir les amis à la mise à niveau de l’iPhone 15. Pour être honnête, le switch C-port déçoit. On s’attendait à ce que la série Pro bénéficie du Thunderbolt 3 rapide de 40 Gbps, mais Apple a choisi l’USB 3 de 10 Gbps à la place. Nous pensons que l’adoption du Thunderbolt dans les téléphones mobiles est inévitable, mais pas les mises à jour du protocole. Chose choquante, un jour avant le lancement de l’iPhone 15, Intel, l’ancien partenaire d’Apple, a abandonné le Thunderbolt 5. Il apporte de grandes améliorations.

Déchaînez des vitesses fulgurantes : présentation du Thunderbolt 5

Le Thunderbolt 5 a doublé la bande passante principale du Thunderbolt 4, la faisant passer de 40 Gbps à 80 Gbps. Le nouveau système dispose de quatre canaux qui transfèrent des données dans les deux sens. Cela signifie qu’il peut gérer 80 Gbps à la fois et atteindre une vitesse maximale de 120 Gbps. Pour le dire simplement, c’est comme envoyer 15 Go de données en une seule seconde ou un énorme 900 Go en une minute. Le Thunderbolt 5 offre une vitesse et une efficacité inégalées.

La connexion entre la nouvelle technologie Thunderbolt et la caractéristique USB 4 de l’association USB-IF est également passionnante. Le Thunderbolt 3 sert de base à l’USB 4, et le Thunderbolt 5 est compatible avec la norme USB 4 de 80 Gbps, qui est essentiellement le protocole USB 4 2.0. À son tour, le Thunderbolt 5 est compatible avec un large éventail de protocoles, y compris le Thunderbolt 4, le Thunderbolt 3 et le DP2.1. C’est pourquoi il est facile d’intégrer cette technologie avec des interfaces populaires. Il prend également en charge des alimentations jusqu’à 240 W, qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins des fabricants de hardware.

L’un des principaux avantages du Thunderbolt 5 est qu’il dispose de sa propre puce principale. Cela pourrait aider AMD. Dans le passé, Intel intégrait le Thunderbolt dans les CPU, ce qui nuisait à AMD. Avec la puce séparée du Thunderbolt 5, AMD peut désormais rivaliser équitablement. Cela peut changer le marché des données rapides et des connexions.

Le nouveau standard Thunderbolt promet également des performances améliorées pour les stations d’accueil de cartes graphiques externes, en en faisant une option attrayante pour les amateurs de hardware. Nous nous attendons à ce que le standard pris en charge par Intel offre une compatibilité supérieure par rapport aux alternatives tierces.

Actualité mobile et vidéo du moment