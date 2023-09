Samsung lance la fonctionnalité Écran Caché

Samsung a récemment introduit une nouvelle fonction de masquage de l’écran qui nécessite OneUI 6 ou une version supérieure. Cette fonction permet à l’écran de passer dans un état de faible consommation d’énergie lorsqu’une application frontale est en cours d’exécution. L’interface de cette fonction est similaire à l’affichage toujours actif. Lorsque vous regardez des émissions en direct, si l’utilisateur souhaite uniquement entendre le son ou s’il a d’autres exigences de scène, il peut activer cette fonction pour éteindre l’écran. Samsung affirme que cette fonctionnalité peut réduire la consommation d’énergie et aider à refroidir l’écran.

Comment activer la fonction de masquage de l’écran

Visitez la Galaxy Store, téléchargez l’application Good Guardians et ouvrez Battery Guardian. Ouvrez l’option de masquage de l’écran sur une nouvelle page et l’utilisateur peut choisir de l’ajouter au panneau Quick Settings. Les utilisateurs peuvent facilement éteindre l’écran à partir des paramètres rapides. Lorsqu’elle est active, l’écran reste en mode basse consommation. Il affichera brièvement des données sur les programmes en cours d’exécution. Touchez deux fois l’écran ou appuyez sur le bouton d’alimentation pour désactiver l’économiseur d’écran.

Samsung fait cela pour répondre aux besoins des utilisateurs. En plus de l’économie d’énergie, la fonction de masquage de l’écran de Samsung renforce également la confidentialité.

Confidentialité redéfinie : qu’est-ce que le masquage de l’écran ?

Le masquage de l’écran n’est pas seulement une autre mise à jour logicielle ; c’est un changement de paradigme dans l’utilisation des téléphones mobiles. Fondamentalement, le masquage de l’écran permet aux utilisateurs de masquer une partie de l’écran de leur téléphone mobile. Ils pourront maintenir le reste de l’affichage visible et actif. De cette façon, vous ne masquez pas seulement des fonctionnalités, l’appareil consommera également moins d’énergie. C’est comme résoudre deux problèmes en un seul mouvement.

De plus, les utilisateurs ont la possibilité de choisir la zone de l’écran qu’ils souhaitent masquer. Imaginez une fonctionnalité d’affichage divisé, mais au lieu de diviser l’écran de manière égale, vous avez la flexibilité de choisir la partie que vous souhaitez masquer.

Cette innovation est un changement de jeu pour les utilisateurs qui apprécient la confidentialité. Que vous soyez dans un bus bondé, dans un café ou chez vous, le masquage de l’écran vous permet de protéger vos données sensibles des regards indiscrets. Vous n’aurez pas besoin de masquer physiquement votre écran ou d’utiliser des filtres de confidentialité. C’est comme avoir un rideau numérique que vous pouvez tirer sur votre écran chaque fois que vous souhaitez garder votre contenu privé.

Comment fonctionne le masquage de l’écran ?

Samsung a conçu le masquage de l’écran pour qu’il soit intuitif et facile à utiliser. En faisant glisser l’écran depuis le bord, les utilisateurs peuvent activer la fonction de masquage de l’écran. Une fois activée, un masque redimensionnable et déplaçable apparaît sur l’écran, vous permettant de couvrir la partie que vous souhaitez garder privée.

Le reste de l’écran reste entièrement actif, vous permettant de continuer à interagir avec votre appareil. Vous pouvez passer d’une application à l’autre, lire des messages, regarder des vidéos ou naviguer sur le Web sur la partie visible de l’écran. Lorsque vous chattez, vous pouvez masquer le reste de l’écran en ne laissant apparaître que votre ligne de chat et une ligne pour les messages actifs. De cette façon, personne à proximité de vous ne pourra lire les messages précédents qui se trouvent plus haut sur l’écran.

Personnalisation à portée de main

L’un des points forts du masquage de l’écran est ses options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent ajuster la forme, la taille et l’opacité du masque selon leurs préférences. Que vous préfériez une petite section rectangulaire pour masquer les notifications ou une plus grande portion pour une confidentialité plus étendue, le masquage de l’écran peut être ajusté en fonction de vos besoins.

Le niveau d’opacité peut également être modifié. Cela vous permet de masquer entièrement le contenu ou de conserver un contour léger pour référence. Lorsqu’il y a un contour léger, vous pourrez voir à travers la couverture mais pas un regard indiscret. C’est parce que le téléphone est plus proche de vous. La flexibilité pour personnaliser votre expérience de masquage de l’écran garantit qu’elle s’adapte à vos préférences uniques. Cette fonctionnalité est également conçue pour s’adapter aux habitudes d’utilisation des utilisateurs.

Bien que la confidentialité soit un aspect important du masquage de l’écran, son potentiel pour améliorer les capacités de multitâche est également remarquable. La possibilité de masquer une partie de l’écran tout en maintenant d’autres applications visibles ouvre un monde de possibilités.

Par exemple, vous pouvez prendre des notes tout en regardant une vidéo. Les utilisateurs peuvent également participer à un appel vidéo tout en naviguant sur le Web. De plus, les utilisateurs peuvent suivre les indications GPS tout en vérifiant le calendrier, etc. Le masquage de l’écran transforme efficacement votre téléphone portable en un outil de multitâche, le tout sans compromettre la confidentialité.

Applications au-delà de la confidentialité et du multitâche

La polyvalence du masquage de l’écran va au-delà de la confidentialité et du multitâche. Samsung a reconnu le potentiel de cette fonctionnalité dans divers scénarios, notamment :

Confidentialité lors des présentations : Les professionnels peuvent utiliser le masquage de l’écran lors des présentations pour masquer les slides confidentielles jusqu’au moment opportun. Cela garantit que les informations sensibles restent protégées. Expérience de jeu améliorée : Les joueurs peuvent bénéficier du masquage de l’écran en se concentrant sur la zone de jeu tout en masquant les discussions et les notifications, réduisant les distractions lors des sessions de jeu. Navigation plus facile : Lors de l’utilisation d’applications de navigation, le masquage de l’écran vous permet de conserver la carte visible tout en masquant d’autres notifications d’applications ou des informations personnelles.

Sécurité et protection des données

Samsung veille à ce que le masquage de l’écran ne compromette pas la sécurité et l’intégrité de vos données. La fonction ne se contente pas de masquer le contenu à la vue ; elle le sécurise également derrière un verrou biométrique ou basé sur un code PIN. Cela signifie que même si quelqu’un accède à votre appareil, il ne pourra pas découvrir le contenu masqué. De plus, l’engagement de Samsung envers les mises à jour logicielles régulières signifie que le masquage de l’écran continuera d’évoluer. Il recevra des fonctionnalités de sécurité, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit en ce qui concerne la protection de leurs données.

Mots finaux

La fonction de masquage de l’écran de Samsung représente un bond en avant dans la fonctionnalité des smartphones, répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs dans un monde de plus en plus numérique. En combinant confidentialité, personnalisation et capacités de multitâche, le masquage de l’écran est destiné à devenir un outil essentiel pour les utilisateurs de smartphones du monde entier. Alors que les préoccupations en matière de confidentialité continuent de croître et que la demande de capacités de multitâche devient de plus en plus cruciale, le masquage de l’écran sert d’exemple éclatant de la façon dont l’innovation peut redéfinir notre façon d’interagir avec nos appareils. Samsung a une fois de plus démontré son engagement à repousser les limites de la technologie, promettant aux utilisateurs un avenir mobile plus lumineux et plus sécurisé.

