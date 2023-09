Casque circum-aural vs casque supra-aural : Lequel vous convient le mieux?

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil ou filaires? En dehors des fonctionnalités et des caractéristiques, l’une des premières décisions auxquelles vous devez faire face est de savoir si vous voulez un modèle circum-auriculaire ou supra-auriculaire. Eh bien, choisir entre des écouteurs circum-auriculaires et des écouteurs supra-auriculaires n’est pas facile.

Les deux ont des avantages et des inconvénients, ce qui les rend meilleurs pour différents besoins d’écoute. Et n’oublions pas de mentionner qu’ils conviennent chacun à un environnement d’écoute différent. Alors, comment choisir entre des écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires? Ce guide approfondi expliquera les principales différences et vous aidera à faire votre choix plus facilement.

Écouteurs circum-auriculaires vs supra-auriculaires : Qu’est-ce que c’est?

Avant de nous plonger dans les différences, il est important de comprendre ce que signifient réellement des écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires.

Tout d’abord, les écouteurs circum-auriculaires, comme leur nom l’indique, sont munis d’un rembourrage qui enveloppe complètement votre oreille. Les coussinets de ces écouteurs enveloppent les oreilles et forment un joint autour d’elles. Par conséquent, vous obtenez une expérience d’écoute fermée et immersive.

D’autre part, les écouteurs supra-auriculaires sont munis de coussinets comparativement plus petits sur les écouteurs. Au lieu d’entourer vos oreilles, les écouteurs de ces écouteurs reposent sur vos oreilles.

Écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires : principales différences

Maintenant que vous avez une idée claire des écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires, comprenons les différences entre eux.

Confort et ajustement

L’une des premières choses à considérer en termes d’écouteurs circum-auriculaires vs supra-auriculaires est le confort et l’ajustement. Les écouteurs circum-auriculaires sont connus pour offrir le meilleur confort possible. La nature grande et fermée des écouteurs, avec un rembourrage doux et épais, offre un ajustement naturel.

La grande taille des écouteurs circum-auriculaires offre un ajustement naturel et confortable, évitant les points de pression. De plus, le poids est réparti de manière équitable sur une surface relativement large. Grâce à cela, il est assez facile pour la plupart des personnes de porter ces écouteurs pendant une longue période.

En revanche, les écouteurs supra-auriculaires reposent sur vos oreilles, ce qui peut les rendre assez inconfortables à porter pendant de longues sessions d’écoute. De plus, dans la plupart des cas, le poids du casque est concentré directement sur votre oreille. Ce type d’ajustement peut donner aux personnes ayant des oreilles relativement grandes une sensation d’écrasement.

Donc, en résumé, en ce qui concerne les écouteurs circum-auriculaires vs supra-auriculaires, les écouteurs circum-auriculaires sont les grands gagnants en termes de confort et d’ajustement.

Isolation sonore

À moins que vous ne choisissiez une paire d’écouteurs à dos ouvert, vous devez vérifier si le casque peut offrir une isolation sonore appropriée. Sans une isolation appropriée, plus de sons extérieurs pénètreront dans les écouteurs, ce qui peut gâcher la nature immersive du son.

Maintenant, en termes d’écouteurs circum-auriculaires vs supra-auriculaires, les écouteurs circum-auriculaires offrent une isolation sonore supérieure. Après tout, ces écouteurs entourent votre oreille avec un grand écouteur, garantissant ainsi que peu ou pas de bruit externe ne s’infiltre lorsque vous écoutez de l’audio.

En comparaison, les écouteurs supra-auriculaires reposent légèrement sur le dessus des oreilles, ce qui ne permet pas de créer l’étanchéité nécessaire pour une bonne isolation sonore. Cet ajustement plus lâche signifie que vous pouvez entendre les conversations, la circulation et les bruits ambiants autour de vous. Par conséquent, il devient difficile d’obtenir une expérience d’écoute immersive avec ces écouteurs.

Annulation active du bruit (ANC)

Vous trouverez l’ANC à la fois dans les écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires. Cependant, l’efficacité de l’ANC variera beaucoup entre eux. Comme vous pouvez le deviner, la capacité d’un casque à annuler activement les bruits qui vous entourent dépend de sa capacité à offrir une bonne étanchéité.

Maintenant, étant donné que les écouteurs circum-auriculaires peuvent offrir une bonne étanchéité et envelopper vos oreilles, vous bénéficiez d’une meilleure expérience ANC avec eux. Mais cela ne signifie pas que les écouteurs supra-auriculaires ne peuvent pas avoir un bon ANC. Après tout, l’étanchéité et la capacité d’enveloppement ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent la qualité de l’annulation du bruit.

Cependant, les écouteurs circum-auriculaires sont relativement meilleurs en termes d’ANC, ce qui en réalité un choix parfait pour les navetteurs et les voyageurs fréquents.

Qualité sonore

Tout comme les autres facteurs, la qualité sonore a tendance à différer entre les écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires. Pour commencer, les écouteurs circum-auriculaires peuvent offrir une scène sonore beaucoup plus vaste et plus large. La grande taille des écouteurs les rend capables d’intégrer de grands haut-parleurs. Et un casque avec des haut-parleurs de grande taille peut naturellement offrir un son plus détaillé et riche.

En comparaison, les écouteurs supra-auriculaires offrent un son plus « dans votre tête » car les haut-parleurs sont très proches des oreilles. Bien que la plupart des écouteurs supra-auriculaires aient un son assez bon, l’audio peut sembler moins expansif. De plus, les basses de ces écouteurs ont tendance à être plus faibles que celles des écouteurs circum-auriculaires.

Portabilité

L’un des aspects où les écouteurs supra-auriculaires se distinguent est leur grande portabilité. Grâce à leurs écouteurs compacts, il est facile de les ranger dans des sacs à dos. Dans la plupart des cas, ces écouteurs auront une conception pliable avec une construction légère, ce qui renforce encore la portabilité des écouteurs.

En revanche, la plupart des écouteurs circum-auriculaires sont de grande taille et ont tendance à être plus volumineux que leurs homologues supra-auriculaires. Bien que certains puissent se plier, la grande taille des écouteurs peut rendre un peu difficile de les ranger dans votre sac à dos.

Écouteurs circum-auriculaires vs supra-auriculaires : le gagnant

Pour conclure, les écouteurs circum-auriculaires sont clairement les grands gagnants si vous privilégiez le confort, l’isolation sonore, la qualité sonore et l’annulation du bruit. En revanche, si vous avez tendance à emporter vos écouteurs partout où vous allez, envisagez d’obtenir une paire d’écouteurs supra-auriculaires appropriée.

