Guide ultime pour choisir le parfait ordinateur ultraportable en 2023

Les ordinateurs portables ont continuellement évolué pour devenir de plus en plus fins, légers et économes en énergie au fil des ans. Ces exigences ont conduit à la création d’ordinateurs portables ultraportables, qui représentent le summum de la conception d’ordinateurs portables de pointe.

Les ordinateurs portables ultraportables sont généralement définis par leur poids, leur taille d’écran et leur autonomie. Ils pèsent généralement moins de trois livres, ont des écrans de 14 pouces ou moins et offrent une autonomie suffisante pour durer toute la journée de travail sans avoir besoin d’être branchés. Ces ordinateurs portables sont connus pour leur rapidité, ce qui les rend excellents pour les déplacements, et ils offrent toute une gamme de fonctionnalités et de résolutions d’écran pour répondre à différents besoins. Au fil des ans, vous avez peut-être entendu parler d’eux sous le nom d' »ultrabooks » ou de « streambooks », mais ces termes étaient principalement des efforts de branding pour le même concept de base d’un ordinateur portable extrêmement léger.

En ce qui concerne les ordinateurs portables ultraportables, les principes de conception restent les mêmes : ils doivent être fins, légers et avoir une batterie longue durée. Ci-dessous, vous trouverez nos meilleurs choix d’ordinateurs portables ultraportables en 2023, ainsi que quelques conseils d’achat. Les experts de PC Mag ont réalisé des tests sur plusieurs ordinateurs portables légers et ont sélectionné les meilleurs ordinateurs portables portables à acheter en 2023. Discutons maintenant de ces ordinateurs portables avec leurs avantages et leurs inconvénients.

HP Pavilion Plus 14 (ordinateur portable ultraportable)

Le meilleur choix d’ordinateurs portables ultraportables grand public en 2023 est le HP Pavilion Plus 14. Il offre un design élégant, des performances impressionnantes, un écran OLED en option de 90 Hz, jusqu’à 1 To de stockage et la possibilité d’un puissant processeur Core i7 de la série H, le tout à un prix raisonnable. Même le modèle de base, vendu à moins de 800 dollars, offre une excellente valeur. Nous avons été impressionnés par la qualité de construction de l’ordinateur portable, sa large gamme de ports et sa webcam de haute qualité de 5 mégapixels. Bien que le Pavilion Plus puisse présenter quelques petits inconvénients, il se distingue comme un excellent choix pour un ordinateur portable ultraportable bien conçu et riche en fonctionnalités.

Pour qui convient cet ordinateur portable ultraportable?

Le HP Pavilion Plus 14 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un ordinateur portable ultraportable rapide, léger et sans tracas. Il convient aux étudiants, aux professionnels ayant besoin d’un ordinateur portable léger pour une utilisation quotidienne ou aux voyageurs à la recherche d’une option durable et légère. Cet ordinateur portable fin et fiable est un concurrent de premier plan dans sa catégorie.

Avantages du HP Pavilion Plus 14

Impressionnant écran OLED 2,8K compte tenu du prix.

Fin et léger (bien que pas le plus léger de la liste).

Il dispose d’une bonne variété de ports et d’une webcam de 5 mégapixels.

Inconvénients du HP Pavilion Plus 14

Autonomie de la batterie pas trop bonne (moins de 10 heures).

Absence de protection de la vie privée pour la webcam.

Manque de ports Thunderbolt 4.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est un ultraportable abordable qui offre une expérience premium. Il possède un design élégant et commence à un prix inférieur à 600 dollars. L’ordinateur portable dispose d’un écran légèrement plus petit de 12,4 pouces avec un rapport d’aspect de 3:2. Il est fabriqué avec un cadre en aluminium et est disponible dans différentes couleurs. L’appareil offre des performances décentes grâce à son processeur Intel Core i5 de 11e génération et est équipé d’une webcam de qualité supérieure. De plus, vous pouvez mettre à niveau le SSD pour plus de stockage si nécessaire.

Pour qui convient-il?

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est un excellent choix si vous êtes à la recherche d’un ultraportable abordable mais fiable. Il offre un équilibre parfait entre portabilité et autonomie de la batterie, ce qui le rend adapté au travail, aux loisirs et aux déplacements. Malgré son prix abordable, cet ordinateur portable offre une construction de haute qualité et des fonctionnalités qui surpassent de nombreux autres modèles de sa gamme de prix. Avec un poids de seulement 2,48 livres, il est incroyablement léger et ne vous alourdira pas dans votre mallette ou votre sac.

Avantages du Microsoft Surface Laptop Go 2

Meilleures performances grâce au processeur amélioré.

Design moderne, élégant et Colorful.

Qualité de construction solide avec un clavier confortable.

Vous pouvez échanger le SSD et les versions du boîtier pour prolonger sa durée de vie.

Bon prix.

Inconvénients du Microsoft Surface Laptop Go 2

Résolution standard inférieure à 1080p.

Webcam améliorée mais toujours en retard par rapport aux autres concurrents.

HP Spectre x360 13.5 (2022)

L’HP Spectre x360 est le summum des ordinateurs portables 2-en-1 haut de gamme. Avec un superbe écran tactile OLED de 13,5 pouces au rapport d’aspect 3:2, un design léger et robuste et une autonomie exceptionnelle de plus de 15 heures, il se démarque comme le meilleur de sa catégorie. Cet appareil offre des performances de haut niveau et est doté de fonctionnalités de haute qualité, notamment d’une webcam de 5 mégapixels et de haut-parleurs Bang & Olufsen. Il comprend même une fixation magnétique pratique pour le stylet, ce qui facilite son transport. Pour ceux qui recherchent un ordinateur portable ultraportable qui se transforme facilement en tablette, c’est le choix de l’éditeur.

Pour qui convient-il?

L’HP Spectre x360 13,5 est un ordinateur portable 2-en-1 exceptionnel qui combine le design élégant et la construction légère des meilleurs ultraportables disponibles aujourd’hui. Il offre des performances exceptionnelles et une excellente autonomie de batterie, ce qui le rend idéal pour une utilisation en déplacement ou pour profiter de longues périodes de travail ou de divertissement sans avoir besoin de le charger constamment. Doté d’un écran au rapport d’aspect 3:2 plus large et d’un stylet pratique, le Spectre x360 est un ultraportable 2-en-1 haut de gamme offrant un excellent rapport qualité-prix.

Avantages de l’HP Spectr X360 13.5 (2022)

Écran OLED tactile de haute qualité au rapport d’aspect 3:2.

Design durable, fiable et élégant.

Excellentes performances et bonne autonomie de la batterie.

Inconvénients de l’HP Spectre X360 13.5 (2022)

Malgré la présence d’un mini dock, il manque un port HDMI physique.

Il manque la connexion Internet mobile LTE.

Acer Swift Go 14

L’Acer Swift Go 14 est un ordinateur portable impressionnant, ne pesant que 2,9 livres et doté d’un remarquable écran OLED au rapport d’aspect de 16:10 et d’une webcam haute qualité de 1440p. Il est également équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et de 16 Go de mémoire, offrant d’excellentes performances pour les tâches de productivité. Malgré quelques problèmes mineurs avec le clavier, le Swift Go est un excellent ordinateur portable ultraportable, surtout pour les étudiants de collège et d’université, avec un prix de départ inférieur à 800 dollars.

Pour qui convient-il?

Pour les étudiants ayant besoin d’un ordinateur portable ultraportable puissant et abordable, l’Acer Swift Go 14 est une excellente option. Il offre des performances rapides, un écran de haute qualité et une variété de ports utiles. Que vous soyez en cours ou dans votre chambre universitaire, cet ordinateur portable est un excellent choix qui ne vous alourdira pas lorsque vous vous déplacez sur le campus.

Avantages de l’Acer Swift Go 14

Excellent rapport qualité-prix.

Excellent écran.

Bonnes options d’entrée et de sortie malgré sa légèreté.

Inconvénients de l’Acer Swift Go 14

Le clavier n’est pas très confortable.

Relativement plus épais que les autres marques concurrentes.

Apple MacBook Air (2022, M2)

Le MacBook Air d’Apple est un ordinateur portable emblématique et incroyablement fin qui offre une grande valeur pour la plupart des utilisateurs. Il dispose de la puissante puce M2, d’un design élégant et d’un écran plus grand et plus éclatant tout en conservant son profil mince. Ce MacBook Air est une mise à jour importante et le choix privilégié des utilisateurs de Mac qui souhaitent un ordinateur portable portable et performant.

Pour qui convient-il?

Le MacBook Air 13 pouces n’est peut-être pas l’ordinateur portable Mac le plus puissant, mais il offre d’excellentes performances pour les tâches quotidiennes telles que le travail à distance ou les projets scolaires. Il offre un équilibre entre puissance et prix, ce qui en réalité un excellent choix pour les amateurs de macOS. Si vous recherchez une option abordable, l’ancien modèle alimenté par la puce M1 est toujours disponible, mais ce modèle mis à jour est le choix préféré des utilisateurs de macOS.

Avantages du MacBook Air (2022 M2)

Design fin et élégant.

Écran plus grand et plus lumineux de 13,6 pouces.

Plusieurs couleurs au choix.

Excellentes performances du M2.

Cons du MacBook Air (2022 M2)

Autonomie de batterie plus courte que son prédécesseur.

La découpe de la caméra gêne l’affichage.

Les connecteurs Thunderbolt sont limités à seulement 2 ports.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2023)

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 11 de Lenovo, le fleuron des ultraportables professionnels, est incroyablement léger sans compromettre les performances ou la connectivité. Il est construit en fibre de carbone, magnésium et aluminium, ne pesant que 2,48 livres, même plus léger que certains ordinateurs portables avec des écrans plus petits. Les professionnels peuvent profiter d’une multitude de ports, d’une autonomie de batterie d’environ 13 heures et d’un écran au rapport d’aspect de 16:10 d’une qualité exceptionnelle. De plus, il offre le clavier haut de gamme pour lequel les ThinkPad sont connus. Si vous recherchez le meilleur ultraportable professionnel, celui-ci est à prendre en considération.

Qui a besoin de cela?

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 11, bien que coûteux pour les consommateurs individuels, se démarque non seulement comme notre premier choix pour les ordinateurs portables ultraportables, mais aussi comme le meilleur ordinateur portable professionnel dans l’ensemble. Il offre des performances rapides, une longue autonomie de batterie et une gamme impressionnante de six ports, dépassant les concurrents avec deux ou trois ports. À moins d’avoir besoin d’informatique hautes performances pour des tâches intensives sur station de travail, il pourrait être considéré comme le meilleur ordinateur portable disponible, en particulier pour les utilisateurs de Windows à la recherche d’un ultraportable.

Avantages du Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen1 (2023)

Bonnes performances et autonomie de batterie plus longue.

Excellent clavier.

Design mince et léger avec plus de ports.

Rapport d’aspect vibrant de 16:10.

Cons du Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen1

Absence de fente pour carte SD.

Plus cher.

Absence d’option d’écran 4K.

HP Dragonfly G4 (Ordinateurs portables ultraportables à acheter en 2023)

Le Dragonfly G4 de HP est un concurrent sérieux dans la catégorie des ordinateurs portables ultraportables, juste derrière le ThinkPad en termes de performances. Il arbore un design élégant et léger, ne pesant que 2,2 livres, ainsi qu’une autonomie impressionnante de 20 heures. HP l’a équipé d’un écran de haute qualité au rapport d’aspect 3:2, d’une sélection complète de ports, d’une webcam de 5 mégapixels haut de gamme et d’une radio mobile haut débit en option. Ces fonctionnalités en font un choix robuste pour une utilisation professionnelle, que vous travailliez à domicile, au bureau ou en voyage d’affaires. Le Dragonfly G4 est un ultraportable professionnel de premier plan, offrant certaines des meilleures fonctionnalités et caractéristiques de sa catégorie.

Qui a besoin de cet ordinateur portable?

Conçu spécifiquement pour les utilisateurs professionnels, le HP Dragonfly G4 est un ordinateur portable ultraportable qui offre la bonne combinaison de fonctionnalités et de performances pour les besoins professionnels. Il constitue une excellente alternative pour la plupart des professionnels. Avec une autonomie de batterie impressionnante qui peut gérer les vols intercontinentaux et plus encore, une large gamme d’options de connectivité, un écran optimisé pour les documents et une construction légère, cet ordinateur portable est un choix intelligent pour les professionnels qui se déplacent fréquemment pour le travail.

Avantages

Bel écran au rapport d’aspect 3:2.

Autonomie de batterie longue.

Vient avec plus de ports et la connectivité mobile LTE.

Léger et très léger.

Caméra de 5 mégapixels.

Cons du HP Dragonfly

Absence de fente pour carte SD.

Coûteux.

Clavier peu confortable et peu haut de gamme.

Asus ZenBook 14X OLED (UX3404) (Ordinateurs portables ultraportables à acheter en 2023)

L’Asus ZenBook 14X OLED (UX3404) est un ordinateur portable OLED ultraportable exceptionnel. Il associe un écran OLED éclatant à un processeur Intel Core i9 de 13e génération et comprend même une carte graphique dédiée d’entrée de gamme, le tout dans un design mince d’une épaisseur de 0,66 pouce. Cet ordinateur portable offre un équilibre parfait entre portabilité et performance. Le puissant processeur Intel Core i9 et le GPU NVIDIA RTX 3050 en font un choix adapté aux professionnels de la création. Cependant, la véritable caractéristique remarquable est l’écran OLED de 120 Hz, qui offre des images stupéfiantes avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels. Avec une large gamme de ports, une batterie d’une autonomie d’environ 12 heures et diverses configurations abordables au choix, l’Asus Zenbook 14X OLED est notre premier choix pour un ordinateur portable ultraportable avec écran OLED.

Qui a besoin de cet ordinateur portable?

L’Asus Zenbook 14X OLED (UX3404) est un excellent choix pour les professionnels de la création et ceux qui recherchent à la fois puissance et un superbe écran OLED. Son processeur et son GPU impressionnants, combinés à un écran exceptionnel, en font un ultraportable idéal pour des tâches telles que le montage vidéo, la conception graphique et d’autres travaux créatifs visuels.

Avantages de l’Asus Zenbook 14X

Prix raisonnable.

Excellentes performances du CPU et du GPU.

Design fin avec une finition compacte.

Écran tactile OLED 120Hz.

Batterie plus longue.

Une sélection de ports plus large.

Cons de l’Asus ZenBook 14x

La GPU a une puissance limitée (RTX-3050).

LG Gram Pro 17 (2023) (Ordinateurs portables ultraportables à acheter en 2023)

Le LG Gram Pro 17 est le choix numéro un pour ceux qui recherchent un ultraportable avec un grand écran. Il dispose d’un grand écran de 17 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10, de performances impressionnantes et d’une batterie longue durée. Malgré un poids légèrement supérieur à son prédécesseur en raison de l’inclusion d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, il reste highly portable à seulement 3,2 livres. Bien qu’il puisse sembler un peu fragile et qu’il ait un prix premium, il offre une combinaison convaincante de design léger et d’un grand écran pour des tâches comme le jeu et la création de contenu.

Qui en a besoin?

Si vous recherchez un ordinateur portable qui combine la portabilité d’un ultraportable avec un grand écran d’un ordinateur de bureau de remplacement, le LG Gram Pro 17 est le choix idéal. Il offre un écran spacieux sans augmenter considérablement le poids et inclut un GPU de classe gaming pour des performances améliorées, le tout dans un design pratique et léger.

Avantages du LG Gram Pro 17

17 pouces et pourtant très léger.

Rapport d’aspect de 16:10 avec fréquence de rafraîchissement variable.

Batterie longue durée.

Convient au jeu grâce à son GPU GeForce.

Cons du LG Gram Pro 17

Clavier en rangée supérieure à l’apparence étrange.

Mauvaise qualité audio.

Qualité de construction basée uniquement sur la flexibilité.

