Dernières nouvelles : la puce Huawei Kirin 9000s mise à niveau avec une puissance à 12 cœurs.

Huawei a fait une découverte intéressante à propos du processeur Kirin 9000s après une récente mise à jour logicielle. Auparavant, on pensait que ce processeur possédait une architecture à 8 cœurs, mais il s’avère qu’il a en réalité 12 cœurs. Cette révélation a attiré une attention significative, car elle apporte une augmentation substantielle de la puissance de traitement et des performances pour les appareils utilisant cette puce. C’est toujours excitant lorsque la technologie nous surprend avec des capacités cachées, et cette découverte pourrait avoir un impact positif sur les performances des appareils dotés du processeur Kirin 9000s.

Huawei a publié HarmonyOS 4.0.0.116 pour sa série Mate 60 et ses smartphones Mate X5. Ces appareils sont équipés du chipset Kirin 9000s, un nouveau processeur développé par Huawei. Cette mise à jour apporte les dernières fonctionnalités et améliorations à ces smartphones, améliorant ainsi leurs performances et l’expérience utilisateur. C’est toujours bon signe lorsque les fabricants continuent de prendre en charge leurs appareils avec des mises à jour logicielles, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent profiter des dernières innovations et améliorations.

Il semble y avoir une divergence concernant le nombre de coeurs rapporté du chipset Kirin 9000s dans la série Mate 60 de Huawei. Initialement, les applications d’information téléphonique et Geekbench indiquaient que la puce avait une architecture à 8 cœurs. Cependant, après une récente mise à jour logicielle, ces sources rapportent maintenant que le Mate 60 fonctionne avec une puce à 12 cœurs. Il s’agit en effet d’un développement intéressant, et cela pourrait indiquer que Huawei a débloqué des coeurs supplémentaires dans le chipset grâce à une mise à jour logicielle, améliorant potentiellement ses performances. C’est un changement remarquable, et les utilisateurs peuvent bénéficier de performances améliorées grâce à cette mise à jour.

Quoi de neuf pour la puce Kirin 9000s ?

Pour discuter des changements, nous devons d’abord examiner de plus près les détails architecturaux et les différences entre la puce à 8 cœurs et la puce à 12 cœurs.

Puce à 8 cœurs :



4 x cœurs à 1,53 GHz

3 x cœurs à 2,15 GHz

1 x cœurs à 2,62 GHz

Puce à 12 cœurs :



4 x cœurs à 1,53 GHz

6 x cœurs à 2,15 GHz

2 x cœurs à 2,62 GHz

Dans la version à 12 cœurs de la puce, il y a des coeurs supplémentaires avec des vitesses différentes par rapport à la version originale à 8 cœurs. Voici le détail :

Il y a 3 coeurs supplémentaires fonctionnant à 2,15 GHz chacun.

Il y a également 1 coeur supplémentaire fonctionnant à 2,62 GHz.

La fréquence de base, qui est la vitesse de démarrage pour tous les coeurs, reste identique à 1,53 GHz dans les deux nouvelles versions à 12 cœurs et dans les anciennes versions à 8 cœurs.

Des captures d’écran d’une application chinoise de caractéristiques téléphoniques ont confirmé ces informations. Cependant, le GPU, connu sous le nom de Maleoon 910, reste encore inconnu dans Geekbench.

Nous avons déjà vu auparavant les 12 cœurs du Huawei Kirin 9000s sur le benchmark Antutu. Cependant, il est possible que l’entreprise n’ait pas activé ces caractéristiques initialement lors de l’annonce.

Il n’est pas possible qu’une mise à jour logicielle augmente le nombre de coeurs. Un coeur est une partie physique du hardware de la puce et il ne peut pas être ajouté ou supprimé virtuellement. Cependant, des optimisations logicielles peuvent améliorer les performances du système et mieux utiliser les coeurs existants, ce qui se traduit par des performances améliorées.

À ce stade, Huawei n’a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Cependant, nous resterons à l’écoute et présenterons un rapport dès qu’il y aura de nouveaux développements à ce sujet.

Actualité mobile et vidéo du moment