Casque Fairbuds XL : Porter la réparabilité à un niveau supérieur

Fairbuds XL est la première incursion de Fairphone dans les écouteurs sans fil. Maintenant, si c’est la première fois que vous entendez parler de Fairphone, c’est une marque avec une devise unique. Fairphone vise à offrir des produits aussi équitables que possible. Il atteint cela en fournissant des appareils électroniques que les utilisateurs peuvent modifier de l’intérieur, rendant chaque produit hautement réparable par l’utilisateur.

L’histoire est la même avec les écouteurs Fairbuds XL. Alors que presque tous les écouteurs sans fil n’ont aucune version interne remplaçable par l’utilisateur, vous pouvez tout changer à l’intérieur des écouteurs XL de Fairphone. Et c’est précisément cette réparabilité qui distingue les écouteurs FairBuds XL de tous les écouteurs Bluetooth du marché.

La conception respectueuse de l’environnement est le principal point fort de Fairbud XL

Fairphone a adopté une approche multidirectionnelle pour rendre les Fairbuds XL respectueux de l’environnement. Tout d’abord, Fairphone s’est concentré fortement sur l’utilisation de matériaux recyclés pour la construction des écouteurs. Plus précisément, le casque utilise 100% d’aluminium recyclé et plus de 80% de plastiques recyclés.

De plus, les Fairbuds XL sont des écouteurs qui sont vraiment les vôtres. Chaque partie du casque est réparable par vous-même. Aucun des composants n’est collé au corps. Et ce qui est encore plus important, les versions de rechange du casque sont facilement disponibles dans la boutique en ligne de Fairphone.

Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement réparer une paire d’écouteurs même lorsque vous avez un accès facile à toutes les versions dont vous avez besoin. Pour rendre tout le processus de réparation convivial, Fairphone propose des didacticiels vidéo approfondis. Ces tutoriels vous guident à travers le processus de remplacement de chaque version. Vous n’avez pas besoin de deviner quoi que ce soit lors de la réparation.

À quel point le Fairbud XL est-il modulaire?

Tout le casque Fairbud XL est constitué de versions modulaires. Ces versions sont non seulement réparables, mais aussi remplaçables. Grâce à cette conception modulaire, vous pouvez prolonger l’utilisation des écouteurs sans fil. Vous voulez savoir quelles versions sont modulaires? Voici un aperçu rapide de chacune d’entre elles:

Batterie

Même lorsque un casque sans fil utilise des versions durables, il y a toujours une préoccupation concernant la batterie. En effet, à mesure que la batterie interne subit des dizaines de cycles de charge, sa capacité se dégrade. Et avec le temps, cela peut arriver à un point où vous n’obtenez même pas une heure d’autonomie après une charge complète. Mais vous n’avez pas à vous inquiéter de cela avec les écouteurs Fairbuds XL.

La batterie des Fairbuds XL est entièrement modulaire et vous pouvez la remplacer lorsque la durée de vie de la batterie se dégrade trop. En réalité, la batterie est l’une des parties les plus simples à réparer sur le casque. Vous n’avez même pas besoin de consacrer trop de temps à son remplacement.

Coussinets d’oreille et serre-tête

J’ai une paire de casques de jeu que j’utilise depuis presque deux ans maintenant. Et en raison d’une utilisation prolongée, ses coussinets d’oreille ont du cuir qui s’écaille maintenant. C’est généralement le cas pour la plupart des casques qui ont des coussinets d’oreille en cuir. Bien qu’il soit généralement facile de remplacer les coussinets d’écouteurs, Fairbuds XL va plus loin.

Les coussinets d’oreille des Fairbuds XL se retirent facilement avec un effort minimal. Grâce à cela, vous pouvez les remplacer pratiquement instantanément. Il en va de même pour le serre-tête. Vous pouvez le remplacer ainsi que sa couverture sans trop d’effort ou de temps. Cette modularité vous permet de retrouver le niveau de confort d’origine après une utilisation prolongée du casque.

Haut-parleur et couvercles d’enceinte

Pour ce qui est des écouteurs sans fil, rien n’est plus important que leur qualité sonore. Et comme moi, vous avez peut-être également rencontré des situations où le son provenant du haut-parleur gauche ou droit semble étouffé ou déformé. Dans le cas de la plupart des écouteurs, effectuer une réparation à cet égard signifie se rendre dans un atelier de réparation professionnel. Mais ce n’est pas le cas pour les Fairbuds XL.

En plus de tous les autres composants du casque, le haut-parleur et le couvercle de haut-parleur des Fairbuds XL sont remplaçables. Et bien que le processus ne soit pas aussi facile que les autres versions mentionnées ci-dessus, il est toujours assez simple.

Port de charge USB-C

Le port de charge est un aspect assez important d’un casque sans fil. Sans son bon fonctionnement, vous n’obtenez aucun son des écouteurs. Maintenant, il est rare de trouver un dysfonctionnement du port USB-C si vous manipulez soigneusement les écouteurs.

Mais parfois, des éclaboussures d’eau accidentelles peuvent endommager le port USB. Eh bien, peu importe ce qui ruine le port USB-C des Fairbuds XL, vous pouvez facilement installer un nouveau module USB-C dessus. Et comme pour le processus de réparation de toutes les autres versions modulaires, Fairphone propose un tutoriel vidéo pour remplacer le port USB-C.

Autres points forts des Fairbuds XL

La modularité n’est pas la seule chose qui fait des Fairbuds XL un choix intéressant pour vos prochains écouteurs. Le casque est également doté de caractéristiques et de fonctionnalités impressionnantes.

Qualité sonore supérieure

Fairphone a équipé les Fairbuds XL de haut-parleurs dynamiques de 40 mm. Ces haut-parleurs se distinguent par la restitution sonore bien équilibrée et la reproduction audio naturelle. Grâce à cela, tout le son que vous entendez du casque correspondra à votre goût et à votre humeur.

ANC hybride

Comme certains des principaux écouteurs du marché, les Fairbuds XL sont équipés d’une annulation active du bruit (ANC) hybride. Cette technologie ANC peut éliminer le bruit de fond pendant la lecture et vous offrir une expérience d’écoute hautement immersive.

Autres fonctionnalités avancées des Fairbuds XL

Les Fairbuds XL sont dotés d’une technologie sans fil avancée. Comme les écouteurs haut de gamme, ils disposent d’une connectivité double point, vous permettant de connecter le casque à deux appareils différents en même temps. De plus, les écouteurs disposent d’une application compagnon dédiée. Vous pouvez l’utiliser pour régler l’audio et installer rapidement des mises à jour logicielles.

