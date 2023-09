GROVIEW JQ818C: Le projecteur portable compact dont vous avez besoin pour un divertissement sur grand écran

La plupart des foyers d’aujourd’hui possèdent un grand écran de télévision pour tous leurs besoins multimédias. Mais les énormes téléviseurs ne sont pas forcément les plus portables et parfois vous avez besoin de créer un grand écran en dehors du confort de votre domicile. C’est là que les petits projecteurs portables sont utiles. Aujourd’hui, nous en avons un comme ça pour vous, le GROVIEW JQ818C. Les caractéristiques sont solides et le prix lui-même surprendra certainement. Mais d’abord les priorités.

Le GROVIEW JQ818C est vraiment très portable, il ne pèse que 6,2 livres avec des dimensions compactes. Mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas capable. Parce qu’il peut créer un écran jusqu’à 300 pouces de résolution native 1080p, prend en charge la 4K et plus important encore, il offre une luminosité et un contraste élevés. Les 490 lumens ANSI de luminosité et le contraste de 12000:1 sont des chiffres vraiment solides pour la catégorie des projecteurs portables. Avec l’option de zoom de gamme, vous pouvez également ajuster facilement l’image sur le mur selon vos préférences.

Le projecteur est également doté de haut-parleurs doubles de 5 W, mais vous pouvez utiliser sa puce Bluetooth pour connecter votre haut-parleur sans fil. Avec double USB, double HDMI et double Wi-Fi, vous n’aurez aucun problème pour connecter les sources média. Des téléphones et des tablettes aux consoles de jeux, en passant par les clés TV et les ordinateurs portables, tout est facilement connectable. La duplication de l’écran directement depuis votre téléphone ne prend que quelques secondes également. Les commandes tactiles sont un autre petit plus agréable et le projecteur reste silencieux avec un bruit inférieur à 45dB.

Tout cela peut être immédiatement amélioré d’un simple mouvement de poignet. Parce que le GROVIEW JQ818C est maintenant disponible pour seulement 139,99 $ sur Amazon. Alors allez-vous enrichir votre collection de gadgets ?

A propos de GROVIEW

La marque GROVIEW a lancé ses projecteurs aux États-Unis en 2018 et tente de mettre en œuvre une stratégie de croissance mondiale depuis. Leur plan, selon leurs propres mots, est « de fournir des projecteurs plus lumineux, plus clairs et plus fiables pour éclairer chaque foyer. Avec un produit et un service fiables, nous nous efforçons d’apporter le bonheur à des dizaines de millions de familles dans le monde entier. » Vous pouvez en savoir plus sur la marque et les produits en consultant les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou TikTok.

