La quatrième version bêta de One UI 6 pour Samsung Galaxy S23 est maintenant disponible.

Nous nous approchons de la sortie officielle d’Android 14 pour les téléphones Pixel, et il semble que les utilisateurs de Samsung n’aient pas non plus à attendre beaucoup plus longtemps. Samsung teste activement la version bêta de One UI 6 sur certains de ses appareils, la dernière mise à jour étant la quatrième version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S23.

Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra ont été les premiers à recevoir la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14 à la fin du mois dernier. Il y a quelques jours seulement, les appareils ont également reçu une petite mise à jour corrective après la troisième version bêta. Il semble que Samsung accélère le rythme, et nous pourrions anticiper l’arrivée de la version stable bientôt, prévue le mois prochain.

La version bêta 4 de One UI 6 pour Galaxy S23 est en cours de déploiement avec la version de construction ZWIC. Contrairement à une petite mise à jour corrective, elle corrige plusieurs bugs. Le journal des modifications comprend trois correctifs, mais il pourrait y en avoir d’autres. Voici le journal des modifications officiel.

Journal des modifications de la version bêta 4 de Galaxy S23 One UI 6

Bugs corrigés

Correction du problème qui se produisait après une nouvelle tentative de connexion à Samsung Pass, après s’être déconnecté de Samsung Pass ou du compte Samsung

Correction du problème de non-réponse de la reconnaissance vocale à la phrase « répondre au téléphone » pour les appels entrants

Correction du problème lors du lancement de Google Assistant en effectuant un balayage vers le haut dans le mode gestuel de la barre de navigation

De nombreuses autres améliorations

Problèmes connus

La photo en mouvement n’est pas disponible

L’activation du mode de maintenance provoque

Si vous vous êtes inscrit pour la version bêta de One UI 6 sur votre téléphone Galaxy S23, vous recevrez la quatrième mise à jour bêta. Il semble maintenant que la mise à jour soit disponible en Inde et aux États-Unis, mais elle devrait bientôt être disponible dans d’autres régions, si ce n’est pas déjà le cas. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

La version bêta de One UI 6 est actuellement disponible pour les séries Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy A34 et Galaxy A54.

