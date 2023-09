POCO X6 5G repéré dans la base de données IMEI de GSMA

Le POCO X6 5G, qui a été repéré dans la base de données IMEI de la GSMA, est vivement attendu pour être lancé dans les mois à venir en tant que smartphone prometteur. Ce téléphone sera présenté comme une version rebrandée du Redmi Note 13 5G. Bien que la date de sortie officielle n’ait pas encore été déterminée définitivement, nous avons quelques indices importants sur son numéro de modèle et certaines fonctionnalités. Il sera lancé aux côtés du POCO X6 Pro 5G. Nous allons maintenant révéler tous les détails du POCO X6 5G. Commençons si vous êtes prêts !

POCO X6 5G dans la base de données IMEI de la GSMA

Les numéros de modèle pour le POCO X6 5G sont « 2312DRAF3G » et « 2312DRAF3I ». Le « 2312 » au début du numéro de modèle suggère que cet appareil pourrait être lancé en décembre 2023, indiquant que les utilisateurs devront attendre un peu pour ce nouveau smartphone. Cependant, la date d’annonce officielle n’ayant peut-être pas encore été divulguée, la présentation officielle pourrait avoir lieu avant ou après cette date.

Le POCO X6 5G sera disponible pour les utilisateurs à la fois sur le marché mondial et en Inde, reflétant l’objectif de POCO de répondre à une large base d’utilisateurs et de permettre aux utilisateurs de différentes régions d’accéder à cet appareil. En termes de spécifications, le POCO X6 5G et le Redmi Note 13 5G partageront des fonctionnalités similaires. Il est intéressant de noter que le Redmi Note 13 5G a le nom de code « gold », tandis que le POCO X6 5G a le nom de code « iron_p ». Les deux appareils utiliseront le SOC Dimensity 6080, offrant des performances élevées et une puissance de traitement rapide.

Cependant, à la différence près, le POCO X6 5G disposera d’un capteur photo de 64 MP, tandis que le Redmi Note 13 5G est équipé d’un capteur photo de 108 MP. Les découvertes faites grâce au code Mi confirment cette fonctionnalité, indiquant que les utilisateurs devront se contenter d’un nombre de mégapixels inférieur. Cependant, les performances de l’appareil photo ne dépendent pas uniquement du nombre de mégapixels, donc nous devrons voir à quel point cette différence sera significative dans une utilisation réelle.

La détection du POCO X6 5G dans la base de données IMEI de la GSMA a accru l’excitation pour la sortie de ce smartphone. Les informations sur le numéro de modèle et certaines fonctionnalités suggèrent que les utilisateurs devraient attendre avec impatience cet appareil. Cependant, davantage de détails sont nécessaires concernant la date d’annonce officielle, et nous sommes impatients de voir comment ce téléphone se distinguera par rapport au Redmi Note 13 5G.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :