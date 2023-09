Un mouvement inattendu de Xiaomi : Redmi Note 13R Pro repéré sur Mi Code

Le monde des smartphones est constamment inondé de nouveaux modèles avancés chaque jour. La sous-marque de Xiaomi, Redmi, suit de près cette tendance et crée beaucoup d’excitation avec l’introduction de la famille Redmi Note 13. Immédiatement après le lancement de la famille Redmi Note 13, des développements choquants se sont produits. L’un des membres les plus remarquables de cette famille s’appelle Redmi Note 13R Pro. Dans cet article, nous examinerons de près les fonctionnalités et les secrets de Redmi Note 13R Pro que nous avons recueillis.

Un secret révélé avec Mi Code

Les premières traces révélant les détails de Redmi Note 13R Pro sont apparues grâce à Mi Code. Ce nouveau smartphone porte les numéros de modèle « 2311FRAFDC » et « 2312FRAFDI ». Ces numéros de modèle sont des codes spéciaux utilisés pour identifier le dispositif et peuvent représenter des variantes du dispositif destinées à différents marchés.

Mi Code a confirmé que Redmi Note 13R Pro a un nom de code « gold_a ». Cela indique que le dispositif est principalement une version rebrandée de Redmi Note 13 5G. Un détail intéressant vient à la lumière. Redmi Note 13 5G a le nom de code « gold ». Cela montre que les deux dispositifs sont largement similaires.

Différences entre Redmi Note 13R Pro et Redmi Note 13 5G

Nous avons mentionné que les deux dispositifs ont des similitudes significatives, mais il y a aussi quelques différences importantes. Voici la différence la plus notable : les caractéristiques de l’appareil photo. Alors que Redmi Note 13 5G a un capteur d’appareil photo principal de 108 MP, Redmi Note 13R Pro a réduit cette résolution à 64 MP.

Cela pourrait être une distinction importante, surtout pour les utilisateurs qui accordent de l’importance à la photographie. Cette différence suggère que le Redmi Note 13R Pro pourrait être une option plus abordable. Cela indique que Xiaomi continue son approche rapport qualité-prix.

Stratégie marketing : où sera vendu le Redmi Note 13R Pro ?

La stratégie marketing du Redmi Note 13R Pro est également remarquable. Ce smartphone sera principalement lancé sur de grands marchés tels que la Chine et l’Inde. Cependant, il ne sera pas disponible sur le marché mondial. Cela semble refléter la stratégie de Xiaomi axée sur les marchés régionaux. Ils visent à établir une forte présence sur des marchés importants comme la Chine et l’Inde.

Il n’y a pas d’informations claires sur la date exacte de sortie du Redmi Note 13R Pro, mais il sera probablement lancé en Chine en novembre. Cela indique que le lancement officiel du téléphone sera un événement très attendu.

Le Redmi Note 13R Pro semble être une étape importante pour Xiaomi afin de maintenir sa présence impressionnante dans le monde des smartphones. Les informations obtenues à partir des numéros de modèle et de Mi Code nous ont aidés à mieux comprendre les spécifications de l’appareil et la stratégie de lancement sur le marché. Nous attendons avec impatience la présentation officielle du Redmi Note 13R Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :