POCO X6 Pro 5G repéré dans la base de données IMEI de GSMA

L’industrie des smartphones est un domaine rempli de développements passionnants tant pour les amateurs de technologie que pour les utilisateurs. Lorsque de nouveaux téléphones sont introduits, il peut être enthousiasmant de voir jusqu’où nous sommes avancés. Cependant, parfois, un nouveau téléphone détecté dans la base de données de l’IMEI apporte avec lui plus de secrets. Dans cet article, nous examinerons les secrets du POCO X6 Pro 5G et discuterons de sa connexion avec le Redmi Note 13 Pro 5G.

POCO X6 Pro 5G dans la base de données GSMA IMEI

Commençons par l’information selon laquelle le POCO X6 Pro 5G a été détecté dans la base de données GSMA IMEI. L’IMEI (Identité Internationale d’Équipement Mobile) est un numéro d’identification unique pour chaque téléphone portable, nous permettant d’accéder aux données officielles d’un téléphone. Cela indique que le téléphone est prêt à arriver sur le marché et sera bientôt disponible pour les utilisateurs finaux. Cependant, voici un détail intéressant : le POCO X6 Pro 5G sera une version rebrandée du Redmi Note 13 Pro 5G. Cette affirmation est basée sur de nombreux indices significatifs trouvés dans le code Mi et les numéros de modèle.

Jetons un coup d’œil au numéro de modèle du POCO X6 Pro 5G : « 23122PCD1G« . Le nombre « 2312 » au début de ce numéro de modèle suggère que le téléphone pourrait être lancé en décembre 2023. Cependant, cette date ne doit être considérée que comme une estimation et n’est pas définitive tant qu’elle n’est pas annoncée officiellement. Nous devrons donc attendre plus d’informations concernant la date de sortie du téléphone.

Il est prévu que le POCO X6 Pro 5G possède des fonctionnalités similaires au Redmi Note 13 Pro 5G. Il n’y a pas d’informations concrètes sur les capteurs de caméra. Nous savons que le Redmi Note 13 Pro 5G utilise le nom de code « garnet« , mais le POCO X6 Pro 5G est appelé « garnetp« . Ces noms de code pourraient signifier des différences dans le processus de développement ou différentes versions ciblées pour différents marchés.

Les deux appareils semblent être alimentés par la puce Snapdragon 7s Gen 2, qui devrait offrir une expérience hautement performante. De plus, si les fonctionnalités de l’appareil photo restent les mêmes, le capteur d’appareil photo 200 MP HP3 pourrait permettre aux utilisateurs de prendre des photos époustouflantes.

La relation entre le POCO X6 Pro 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G reste encore incertaine. Cependant, en se basant sur les informations de la base de données GSMA IMEI, on peut spéculer que ce nouveau modèle pourrait être lancé dans un proche avenir. Néanmoins, attendre les annonces officielles serait le choix le plus sage. Le fait que les deux téléphones soient équipés de la puce Snapdragon 7s Gen 2 et potentiellement d’un appareil photo puissant indique un choix passionnant pour les utilisateurs. Par conséquent, les amateurs de smartphones continueront d’attendre avec impatience la sortie de ces deux modèles.

