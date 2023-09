TikTok : Déclarez l’utilisation de l’IA ou votre contenu risque d’être supprimé.

TikTok a introduit une nouvelle politique qui exige des créateurs qu’ils divulguent leur utilisation de l’intelligence artificielle dans leur contenu. La politique vise à aider les téléspectateurs à contextualiser le contenu d’IA qui contient des images, du son ou des vidéos réalistes. La nouvelle fonctionnalité facilite aux créateurs l’étiquetage de leur contenu d’IA et les incite à le faire s’ils oublient. TikTok dispose désormais d’un nouveau moyen pour les créateurs de marquer le contenu produit à l’aide de l’IA. La fonctionnalité a d’abord été repérée par les utilisateurs le mois dernier et TikTok l’a officiellement annoncée dans un billet de blog aujourd’hui.

Quelle est la nouvelle politique de TikTok ?

Les directives d’utilisation de TikTok exigent déjà des créateurs qu’ils divulguent quand le contenu est créé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Cependant, la nouvelle fonctionnalité incitera un créateur à étiqueter leur contenu d’IA s’il ne semble pas le faire. La nouvelle fonctionnalité incite les créateurs à activer le marquage. Cela permettra aux téléspectateurs de savoir quels vidéos et photos ont été créés à l’aide de logiciels d’IA. L’étiquette d’IA apparaîtra dans le coin de la vidéo sous le nom de l’utilisateur. L’invite rappelle également que le contenu peut être supprimé si l’utilisation d’outils d’IA n’est pas divulguée. La société a également déclaré qu’elle commencerait à tester une méthode cette semaine pour étiqueter automatiquement le contenu comme généré par IA.

Pourquoi TikTok fait-il cela ?

La nouvelle politique de TikTok fait partie de ses efforts continus pour promouvoir la transparence et l’authenticité sur sa plateforme. La société a été critiquée dans le passé pour son manque de transparence concernant ses algorithmes et ses pratiques de modération de contenu. En exigeant des créateurs qu’ils divulguent leur utilisation de l’IA, TikTok fait un pas vers une plus grande transparence et responsabilité.

La politique vise également à prévenir la diffusion de contenus deepfake, qui est devenue une préoccupation croissante sur les plateformes de médias sociaux. Les deepfakes sont des vidéos qui utilisent l’IA pour manipuler ou remplacer les visages et les voix des personnes dans la vidéo. Ils peuvent être utilisés pour créer de fausses informations, de la propagande ou du porno de vengeance. En exigeant des créateurs qu’ils étiquettent leur contenu généré par IA, TikTok aide les téléspectateurs à distinguer le vrai du faux contenu.

Comment cela affectera-t-il les créateurs ?

La nouvelle politique de TikTok aura probablement un impact énorme sur les créateurs qui utilisent des outils d’IA pour créer leur contenu. Les créateurs devront être plus transparents sur leur utilisation de l’IA et étiqueter leur contenu d’IA en conséquence. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner la suppression de leur contenu de la plateforme.

Cependant, la nouvelle fonctionnalité facilite également aux créateurs l’étiquetage de leur contenu d’IA. Les créateurs peuvent maintenant ajouter une étiquette à leur vidéo pendant le processus de montage, et l’étiquette apparaîtra sur la vidéo lorsqu’elle est publiée. Cela aidera les créateurs à se conformer à la politique de TikTok et à éviter la suppression de leur contenu.

Conclusion

La nouvelle politique de TikTok exigeant des créateurs qu’ils divulguent leur utilisation de l’IA est un pas vers une plus grande transparence et authenticité sur la plateforme. La politique vise à prévenir la diffusion de contenus deepfake et à aider les téléspectateurs à distinguer le vrai du faux contenu. Bien que la politique puisse avoir un impact significatif sur les créateurs qui utilisent des outils d’IA, la nouvelle fonctionnalité facilite leur conformité à la politique de TikTok. Dans l’ensemble, la politique est un pas positif vers la promotion de la transparence et de la responsabilité sur les plateformes de médias sociaux.

