Nouvelle galerie MIUI pour prendre en charge la sauvegarde de photos et vidéos sur OneDrive

La galerie MIUI propose une nouvelle fonctionnalité : vous pourrez désormais synchroniser les photos et vidéos de votre téléphone avec OneDrive ! Il y a quelques mois, Xiaomi a annoncé la fermeture de la fonctionnalité de sauvegarde de la galerie MIUI. Xiaomi Cloud ne peut plus être utilisé pour la sauvegarde des photos et vidéos, et Xiaomi a intégré la sauvegarde de Google Photos dans l’application galerie MIUI. Maintenant, Xiaomi intègre une autre option de sauvegarde dans la galerie MIUI, à savoir OneDrive. Voici quelques nouvelles informations révélées par Kacper Skrzypek.

Selon les informations partagées par Kacper Skrzypek, la synchronisation avec OneDrive dans la galerie MIUI ne sera disponible que sur les appareils fonctionnant avec la ROM globale. De plus, la fonction de sauvegarde des photos sur OneDrive ne sera pas disponible sur les tablettes.

Pour utiliser la sauvegarde des photos sur OneDrive via la galerie MIUI sur les téléphones Xiaomi, vous devrez désactiver la sauvegarde photo/vidéo dans Xiaomi Cloud. Une fois cela fait, vous pourrez commencer le processus de sauvegarde vers OneDrive. De plus, la fonction de sauvegarde OneDrive peut ne pas être disponible dans votre pays. Selon les informations de Kacper, elle ne sera pas disponible à Macao, Hong Kong, en Russie, en Biélorussie, à Cuba, sur l’île de Man, au Liban, en Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, au Venezuela et dans quelques autres zones.

La sauvegarde OneDrive sera initialement disponible sur des modèles spécifiques. Les séries Xiaomi 12T et Xiaomi 13 ne sont pas incluses dans la liste des modèles de téléphone censés recevoir la sauvegarde OneDrive. Bien qu’il s’agisse là de l’un des appareils les plus récents proposés par Xiaomi, la raison de leur exclusion de la liste reste inconnue. Il semblerait que l’intégration de la sauvegarde OneDrive dans la galerie MIUI nécessite un temps de développement supplémentaire. Cependant, nous pouvons confirmer que les modèles de téléphone suivants prendront éventuellement en charge la sauvegarde OneDrive dans la galerie MIUI, voici les appareils.

POCO F4 GT (ingres)

Xiaomi 13 Lite (ziyi)

POCO X4 GT (xaga)

Redmi Note 8 2021 (biloba)

Redmi 10C (fog)

POCO C40 (frost)

Redmi Note 11T (evergo)

Redmi Note 11 Pro 4G (viva/vida)

Redmi Note 10S (rosemary)

Redmi Note 11 (spes/spesn)

Mi 11 Lite 4G/5G (courbet/renoir)

Xiaomi 12/Pro (cupid/zeus)

Xiaomi 11T Pro (vili)

Xiaomi Mi 11 (venus)

Xiaomi Mi 11 Ultra (star)

Xiaomi Mi 11i (haydn)

Xiaomi 12 Lite (taoyao)

Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)

Redmi 10 5G/POCO M4 5G (light/thunder)

POCO M5 (rock)

Redmi 10/2022 (selene)

Redmi Note 12 Pro 4G (sweet_k6a)

Redmi 9A (dandelion)

Bien que la liste puisse sembler un peu confuse, il s’agit en réalité des dernières fuites partagées par Kacper. Xiaomi semble se préparer à déployer la fonction de sauvegarde OneDrive sur leurs nouveaux appareils dans un avenir proche. Nous devrions pouvoir sauvegarder la plupart des téléphones Xiaomi sur OneDrive dans quelques mois.

via : Kacper Skrzypek



