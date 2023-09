Samsung Galaxy S22 se joint à la version bêta One UI 6 (Téléchargement maintenant)

À la fin du mois dernier, Samsung a publié la version bêta One UI 6 pour sa série Galaxy S23, marquant la première série à recevoir la version bêta One UI 6. Plus tard, l’entreprise a publié la version bêta One UI 6 basée sur Android 14 pour le Galaxy A54 et le Galaxy A34.

La série Galaxy S22 de l’année dernière est la dernière Galaxy à recevoir la version bêta One UI 6. Oui, elle est basée sur Android 14 et la version officielle devrait être disponible plus tard cette année.

One UI 6 Beta est la prochaine mise à jour majeure pour les téléphones Samsung, et elle n’est en version bêta que depuis environ deux semaines. Cela signifie qu’il reste encore du temps avant la sortie stable de One UI 6. Cependant, les utilisateurs impatients de découvrir One UI 6 peuvent participer au programme bêta. Désormais, les utilisateurs de Samsung Galaxy S22 ont également la possibilité de rejoindre le programme bêta.

La version bêta One UI 6 pour Samsung Galaxy S22 est actuellement disponible en Corée du Sud. Samsung a officiellement annoncé le programme bêta sur son forum communautaire. Ce programme est ouvert à tous les trois modèles de la série, y compris le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra.

Conformément au rapport de Sammobile, la mise à jour bêta est déjà en cours et elle est livrée avec la version logicielle S90xNKSU3ZWIA. Il s’agit d’une mise à jour de 3 Go et vous pouvez vous attendre à plusieurs nouvelles fonctionnalités. En plus des nouvelles fonctionnalités et améliorations, la mise à jour inclut également le dernier correctif de sécurité Android de septembre 2023.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, le premier changement que vous remarquerez est le nouveau design des paramètres rapides, la possibilité de définir un arrière-plan différent pour différents modes, un ensemble de nouveaux emojis, une nouvelle lecture multimédia dans le panneau de notification, la possibilité de changer la position de l’horloge à l’écran verrouillé, et plus encore. Vous pouvez consulter tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle mise à jour majeure One UI à partir de la page dédiée à One UI 6.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S22, vous devrez vous inscrire au programme bêta One UI 6 pour profiter de la nouvelle mise à jour majeure. Actuellement, l’inscription bêta est disponible en Corée du Sud, avec la possibilité qu’elle devienne disponible dans d’autres régions prochainement.

Pour postuler au programme bêta, vous pouvez suivre ce guide. Celui-ci explique comment trouver l’avis concernant le programme bêta dans l’application Samsung Members et soumettre une demande. Avant de passer à la nouvelle version bêta de One UI 6, assurez-vous de sauvegarder vos données.

