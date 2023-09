Honor X40 GT Édition Racing : Lancement le 21 septembre

Si vous vous en souvenez, Honor a lancé le X40 GT l’année dernière en octobre. Maintenant, l’entreprise prépare le lancement de l’édition Racing du Honor X40 GT. Elle va faire ses débuts le 21 septembre, soit dans deux jours seulement.

Comme vous pouvez vous y attendre, l’édition Racing du X40 GT a un design spécial. Alors que le X40 GT ordinaire est disponible en trois couleurs différentes, l’édition Racing en propose deux. Et elles ont toutes deux une touche d’originalité.

À quoi s’attendre de l’édition Racing du Honor X40 GT

En ce qui concerne le design, les deux options de couleur ont des bandes verticales qui s’étendent sur toute la longueur du panneau arrière. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, Honor a déplacé le texte « Matrix AI vision Camera ». Il est maintenant sur la bande au lieu d’être autour de l’îlot de la caméra.

En dehors de cela, Huawei n’a officiellement révélé aucune autre information sur l’édition Racing du Honor X40 GT. Mais le téléphone était listé sur JD.com. Selon la liste, l’appareil aura 12 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré. Le modèle ordinaire était disponible en configurations 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go.

Le reste des caractéristiques sera probablement similaire à celle du Honor X40 GT. Si c’est le cas, l’édition Racing du X40 GT sera dotée d’un processeur Snapdragon 888, d’un écran 144 Hz avec une résolution Full HD+ et d’Android 12 basé sur Magic UI 6.1. De plus, vous pouvez vous attendre à une batterie de 4800 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 66 W.

En dehors de cela, l’édition Racing du X40 GT aura un appareil photo principal de 50 MP avec des capteurs macro de 2 MP et de profondeur de champ de 2 MP à l’arrière. Et à l’avant, l’appareil sera doté d’un appareil photo selfie de 16 MP.

Cela dit, Honor n’a pas révélé les informations sur les prix de l’édition Racing du X40 GT. Mais comme mentionné précédemment, le lancement est dans deux jours seulement. Vous n’avez donc pas besoin d’attendre longtemps pour tout savoir à ce sujet. De plus, nous couvrirons l’appareil lors de son lancement. Restez à l’écoute si vous voulez tout savoir à ce sujet.

