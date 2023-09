Intel dévoile Meteor Lake : Une avancée dans l’architecture des puces

Un événement majeur s’est déroulé lors du sommet Intel ON Technology Innovation qui a marqué une étape importante dans l’espace des processeurs informatiques. Intel, pionnier de l’industrie des semi-conducteurs, a lancé la plate-forme Meteor Lake tant discutée. Cet événement était important car il marquait la première fois que la technologie Intel 4 Processor était présentée au monde entier.

Caractéristiques d’Intel Meteor Lake

La puce Meteor Lake est une grande avancée dans la technologie informatique. Elle utilise la technologie Foveros 3D, ce qui rend la puce unique. La puce est divisée en parties : Processing, IO, SoC et Graphics. Ces changements marquent une nouvelle ère pour le SoC client d’Intel.

Cette puce offre des résultats étonnants grâce à sa conception 3D hybride haute performance. Cette merveille architecturale mélange des cœurs haute performance Redwood Cove avec des cœurs économes en énergie Crestmont et des cœurs économes en énergie à basse puissance. Ce qui rend Meteor Lake encore plus unique, c’est son rapport de consommation d’énergie exceptionnel. En réalité, il élève la barre. Intel a ajouté de la puissance cérébrale aux CPU de PC pour la première fois avec des unités de traitement de réseau (NPU). Cela devrait accélérer l’utilisation de l’IA et changer la façon dont nous utilisons les ordinateurs.

Les quatre sections distinctes qui rendent cette puce unique

Module de calcul (Compute Tile) : Cette partie dispose d’une nouvelle conception de cœur efficace et puissante et de meilleures fonctionnalités. Elle est plus efficace avec la dernière technologie Intel 4, offrant une meilleure utilisation du PC.

Module SoC (SoC Tile) : Cette partie dispose d’un cerveau intelligent (NPU), offrant des capacités d’IA pour les PC. Il est conçu pour économiser l’énergie. Il fonctionne également avec des logiciels courants (OpenVINO), facilitant l’IA. Il s’améliore avec le contrôle de la mémoire, des fonctionnalités multimédias et des affichages qui effectuent des tâches exceptionnelles telles que HDR 8K, AV1, HDMI 2.1, Display Port 2.1, Wi-Fi 6E et Bluetooth.

Module graphique (GPU Tile) : Ce CPU utilise les puissantes graphiques Intel, comme sa propre carte graphique. Il effectue le ray tracing et Intel XeSS, améliorant considérablement les graphismes tout en utilisant moins d’énergie pour des performances excellentes.

Module IO (IO Tile) : Le module IO est un super-connecteur, utilisant des technologies de pointe telles que ThunderboltTM 4 et PCIe Gen 5.0 pour améliorer encore le processeur Meteor Lake.

Conclusion

Enfin, la présentation par Intel de la plate-forme de puce Meteor Lake est une étape importante dans la technologie informatique. Avec son architecture unique et l’intégration de technologies de pointe, elle vise à réinventer le potentiel de l’informatique personnelle et à inaugurer une nouvelle ère de performances, d’efficacité et d’intégration de l’IA. Cette annonce démontre l’engagement constant d’Intel à repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie des semi-conducteurs.

