La mise à jour iOS 17 cause des problèmes de durée de vie de la batterie sur les anciens iPhones

Apple a lancé la version officielle d’iOS 17, son dernier système d’exploitation. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cependant, tous les modèles d’iPhone ne sont pas compatibles avec iOS 17. Sur les 19 modèles précédemment sortis, seuls quelques-uns peuvent être mis à niveau vers le nouveau système. Cette liste comprend des modèles populaires tels que l’iPhone 14, l’iPhone 13, l’iPhone 12, l’iPhone 11, l’iPhone XS Max, l’iPhone XS, l’iPhone XR, l’iPhone SE 3 et la série iPhone SE 2. Malheureusement, les anciens modèles tels que l’iPhone X et les itérations antérieures ne recevront pas de support pour iOS 17.

Problème de consommation de batterie de l’iPhone après la mise à jour iOS 17

Malgré les améliorations passionnantes apportées par iOS 17, certains utilisateurs ont rencontré un problème inattendu après la mise à jour. De nombreux utilisateurs d’iPhone ont signalé une baisse significative de la durée de vie de la batterie après l’installation d’iOS 17. Pour enquêter davantage sur cette question, iAppleBytes a réalisé un test complet de consommation d’énergie sur d’anciens iPhone ayant été mis à jour vers iOS 17.

Le test a porté sur cinq modèles d’iPhone différents : l’iPhone SE 2, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13. En utilisant la fonction de test de batterie de Geekbench, iAppleBytes est parvenu à une conclusion décourageante. Ils ont constaté que « la durée de vie de la batterie de tous ces anciens modèles a vraiment diminué » après la mise à jour. Notamment, l’iPhone 13 et l’iPhone XR ont connu des baisses significatives de la durée de charge à charge. L’iPhone XR montrant sa performance de batterie la plus médiocre depuis l’introduction d’iOS 14.

Pour illustrer l’évolution de la durée de vie de la batterie sur différentes versions d’iOS, iAppleBytes a fourni un graphique complet. Ce graphique présentait la durée de vie réelle de la batterie des modèles mentionnés, de iOS 15 à iOS 17. Sur la base de ces données et des problèmes de batterie signalés, il est conseillé aux utilisateurs qui n’ont pas encore effectué la mise à jour vers iOS 17 de rester sur iOS 16.7. Ce faisant, ils peuvent éviter les éventuelles complications de durée de vie de la batterie associées à la dernière version. Apple est probablement conscient du problème et pourrait le résoudre dans de futures mises à jour pour garantir une expérience utilisateur optimale sur tous les modèles d’iPhone.

