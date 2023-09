Le premier téléphone IP68 de Redmi sort dans 2 jours

Redmi continue à ajouter des fonctionnalités phares à ses smartphones et maintenant ils s’apprêtent à lancer leur premier smartphone certifié IP68, le Redmi Note 13 Pro+. Juste deux jours avant son lancement officiel, cette fonctionnalité a été partagée sur le compte Weibo officiel de Redmi. Dans cet article, nous examinerons de plus près ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle et passionnante addition à la série Redmi.

Le point fort du Redmi Note 13 Pro+ est sans aucun doute sa certification IP68. Cette certification montre que le téléphone est résistant à la poussière et peut résister à une immersion jusqu’à 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes. Ce niveau de résistance à l’eau et à la poussière se trouve généralement dans les appareils phares haut de gamme, ce qui représente une avancée significative pour la marque Redmi.

On s’attend à ce que le Redmi Note 13 Pro+ ait une qualité de construction solide en utilisant des matériaux et un savoir-faire de haute qualité. La certification IP68 offre non seulement une tranquillité d’esprit contre les déversements accidentels; elle montre également que l’appareil est bien isolé contre la poussière et peut résister à diverses conditions environnementales.

Avec le lancement imminent du Redmi Note 13 Pro+, Redmi est prêt à avoir un impact significatif dans le segment des smartphones milieu de gamme. La certification IP68 est un véritable atout et associée au track record de Redmi en matière de performances excellentes et de rapport qualité-prix, ce téléphone est destiné à attirer l’attention. À l’approche de la date de lancement, les passionnés de technologie du monde entier ont hâte de voir ce que Redmi nous réserve. Restez à l’écoute pour le lancement officiel ; nous vous tiendrons informés de tous les détails.

