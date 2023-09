Redmi Note 13 Pro+ sera le premier de la série avec une protection IP68

Lu Weibing, le président du groupe Xiaomi et directeur général de la marque Redmi, a récemment partagé quelques informations passionnantes sur le prochain smartphone Redmi Note 13 Pro+. Ce dispositif fait sensation dans le monde des smartphones pour plusieurs raisons remarquables.

Redmi Note 13 Pro+ : Dévoilement du smartphone révolutionnaire IP68 de Xiaomi

Tout d’abord, Lu Weibing a fièrement annoncé que le Redmi Note 13 Pro+ bénéficie d’une protection IP68. C’est un exploit significatif car une résistance à l’eau et à la poussière de ce niveau est généralement disponible pour les smartphones haut de gamme. L’utilisation de la technologie IP68 dans les smartphones reste rare en raison de la complexité de sa mise en œuvre, des coûts élevés qui y sont associés et des normes de protection strictes qu’elle exige.

Mais ce n’est pas tout. Le Note 13 Pro+ s’est fait surnommer « petit King Kong » pour une raison. Xiaomi a fait tout son possible pour renforcer ce dispositif, en veillant à ce qu’il se démarque en termes de durabilité et de solidité. Notamment, le smartphone est doté d’un cadre et de coins renforcés, conçus pour résister aux défis de l’utilisation quotidienne et aux éventuels accidents.

La véritable particularité du Redmi Note 13 Pro+ réside dans les sept renforcements structurels disponibles dans sa conception. Ces améliorations renforcent encore davantage le dispositif, garantissant qu’il peut endurer les rigueurs de la vie moderne sans succomber à l’usure qui afflige souvent les smartphones.

L’anticipation pour le Note 13 Pro+ atteint des sommets. Et les amateurs de technologie n’auront plus à attendre longtemps. Xiaomi a officiellement fixé la date de sortie au 21 septembre, ce qui en réalité une sortie imminente. Avec sa impressionnante protection IP68, sa structure renforcée et ses fortifications structurelles, le Redmi Note 13 Pro+ est prêt à avoir un impact significatif sur le marché des smartphones, offrant une combinaison redoutable de performances et de résilience. Alors, marquez vos calendriers car le « petit King Kong » de Redmi arrive très bientôt.

