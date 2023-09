iOS 17 pour iPhone disponible enfin au public (Téléchargement immédiat)

à la publication de la version Release Candidate d’iOS 17 la semaine dernière, Apple publie officiellement iOS 17 pour le grand public. iOS 17 est une mise à niveau importante et il y a plusieurs raisons convaincantes de l’installer dès le premier jour de sa sortie officielle. Si vous souhaitez connaître toutes les fonctionnalités d’iOS 17, nous les avons déjà répertoriées.

Apple publie généralement ses mises à niveau majeures d’iOS dans la période entre le lancement des nouveaux iPhone et leur disponibilité sur le marché. Il en va de même pour iOS 17, car l’iPhone 15 sera disponible dans quelques jours à partir d’aujourd’hui.

Cela fait un moment que les utilisateurs d’iPhone n’ont pas eu la chance d’essayer quelque chose de nouveau. Je parle des utilisateurs qui sont actuellement sur iOS 16, car les utilisateurs bêta ont déjà eu l’occasion de découvrir les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.

Aujourd’hui, aux côtés d’iOS 17 et d’iPadOS 17, Apple a également publié watchOS 10, tvOS 17 et HomePod 17. iOS 17 et iPadOS 17 ont tous deux le numéro de build 21A329. Le numéro de build est le même que celui de la version Release Candidate publiée la semaine dernière pour les testeurs bêta. Voyons maintenant les appareils compatibles qui recevront la mise à jour.

iPhones éligibles pour iOS 17 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2de génération ou ultérieure)

La nouvelle mise à jour iOS 17 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment le nouveau mode veille qui permet d’utiliser parfaitement l’iPhone lorsque l’utilisateur ne l’utilise pas. Il existe également une prise en charge des widgets interactifs, ce qui signifie que vous pouvez directement effectuer des actions prises en charge à partir des widgets. Les autres fonctionnalités qui font partie d’iOS 17 sont les posters de contact personnalisés, les messageries vocales en direct, l’utilisation des stickers n’importe où, les cartes hors ligne, la création de plusieurs profils dans Safari, de nouveaux fonds d’écran, et bien d’autres encore. Vous pouvez consulter les notes de version d’iOS 17 pour la liste complète des modifications.

iOS 17 est disponible pour tous les appareils compatibles. Si vous avez un iPhone éligible, vous pouvez facilement installer iOS 17 depuis la page de mise à jour logicielle. Pour mettre à jour, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Cependant, si vous avez installé la version Release Candidate d’iOS 17 la semaine dernière, vous ne recevrez pas la mise à jour et il n’est pas nécessaire de passer à iOS 17 car c’est la même version que la version Release Candidate. Si vous souhaitez passer à la mise à jour officielle, vous pouvez désactiver la version bêta dans la page de mise à jour logicielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :