La mise à jour watchOS 10 est disponible pour les Apple Watches compatibles ! Téléchargez maintenant !

Apple déploie officiellement la mise à jour phare, watchOS 10, auprès du public. Comme son nom l’indique, la mise à jour apporte des changements majeurs au système d’exploitation de la montre, notamment une nouvelle interface pour les applications par défaut, des widgets Smart Stack, de nouveaux cadrans de montre, des fonctionnalités de santé utiles, et bien plus encore.

watchOS 10 est une mise à niveau gratuite, désormais disponible pour toutes les Apple Watch compatibles. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch vers la nouvelle mise à jour watchOS 10.

Apple déploie ce nouveau logiciel sur les montres éligibles avec le numéro de version 21R356. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, elle nécessite plus de données par rapport aux versions incrémentales. watchOS 10 pèse environ 1,2 Go. Une autre chose à garder à l’esprit est que vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 pour obtenir watchOS 10 sur votre Apple Watch.

watchOS 10 apporte une longue liste de fonctionnalités et améliorations utiles. En commençant par les changements visuels, la mise à jour apporte des applications redessinées, dont une nouvelle application Météo, Accueil, Fréquence cardiaque, Sommeil, Plans, Messages, Horloge mondiale, Activité et Stocks. La mise à jour est également livrée avec deux nouveaux cadrans de montre, Palette et Snoopy (avec plus de 100 animations différentes).

Avec watchOS 10, l’Apple Watch dispose de widgets auxquels vous pouvez accéder en faisant un geste de balayage vers le haut depuis l’écran d’accueil. Si vous souhaitez accéder au centre de contrôle, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton latéral. En plus de cela, la mise à jour comprend plusieurs fonctionnalités de santé, des cartes hors ligne, des fonctionnalités de nommage, et plus encore. Explorez la liste complète des changements ici ou les notes de mise à jour ici.

Comment installer la mise à jour watchOS 10

Si votre Apple Watch fonctionne avec watchOS 9.6.2, vous pouvez facilement mettre à jour votre Apple Watch vers watchOS 10. Avant de passer aux étapes, assurez-vous que votre iPhone est équipé d’iOS 17.

Tout d’abord, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Acceptez les conditions générales en appuyant sur Accepter. Une fois terminé, appuyez sur Installer.

Prérequis :

Chargez votre Apple Watch à au moins 50% et connectez-la au chargeur magnétique.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone est équipé d’iOS 17.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d’installation, la mise à jour la plus récente sera téléchargée et installée sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement sur la dernière version de watchOS 10.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la boîte de commentaires.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :