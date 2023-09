Mise à jour Android 14 pour Xiaomi 13 / 13 Pro et Xiaomi 12T : Disponible à l’échelle mondiale

Xiaomi a préparé une grande surprise pour ses utilisateurs fidèles ! Les utilisateurs de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T ont maintenant commencé à recevoir la mise à jour bêta mondiale MIUI basée sur Android 14. Cette mise à jour passionnante a été très attendue par les testeurs bêta et elle a enfin commencé à être déployée sur les appareils des utilisateurs sous la forme d’une mise à jour Over-The-Air (OTA). Les demandes pour rejoindre les tests bêta ont commencé il y a quelques semaines et les utilisateurs chanceux sélectionnés ont eu l’occasion de tester cette mise à jour en avant-première.

Maintenant, il est temps de rendre cette mise à jour disponible pour tous les utilisateurs. Cependant, Xiaomi continue de travailler sur les processus de développement et de test afin de garantir une expérience fluide aux utilisateurs avec cette nouvelle version. Par conséquent, ils recommandent un peu plus de patience aux utilisateurs en attente de la mise à jour.

Ces mises à jour destinées aux utilisateurs de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T sont désormais très actuelles. La nouvelle mise à jour met à jour les versions internes de MIUI des appareils, offrant MIUI-V14.0.2.0.UMCMIXM pour Xiaomi 13, MIUI-V14.0.2.0.UMBMIXM pour Xiaomi 13 Pro et MIUI-V14.0.4.0.ULQMIXM pour Xiaomi 12T. Les utilisateurs sélectionnés peuvent profiter de cette mise à jour immédiatement via OTA.

Cependant, il est important de se rappeler qu’Android 14 est un nouveau système d’exploitation. Comme pour toute nouvelle version, Android 14 peut contenir quelques bugs. Si les utilisateurs rencontrent un problème important avec cette mise à jour, il est recommandé de fournir des commentaires aux développeurs et, si nécessaire, de revenir à la version stable et précédemment utilisée d’Android 13.

La mise à jour bêta mondiale MIUI basée sur Android 14 pour les utilisateurs de Xiaomi est une grande surprise et une étape importante. Les utilisateurs qui sont impatients de découvrir les innovations et les améliorations devraient attendre patiemment la mise à jour et fournir des commentaires aux développeurs pour garantir le bon fonctionnement stable et fiable de leurs appareils. Cette mise à jour représente une avancée dans l’amélioration de l’expérience utilisateur Xiaomi et pourrait annoncer un avenir passionnant pour les utilisateurs de Xiaomi. Profitez des innovations et améliorations apportées par Android 14 !

