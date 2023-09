iPadOS 17 apporte enfin la personnalisation de l’écran verrouillé sur les iPads

Tout le monde parle des nouveaux iPhones et de la mise à jour iOS 17. Cependant, nous ne devrions pas négliger l’importance de l’iPadOS 17, qui apporte des mises à niveau majeures, notamment l’ajout de la personnalisation de l’écran de verrouillage pour les iPad éligibles. Les iPhones ont déjà reçu des fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage l’année dernière avec iOS 16. Et maintenant, c’est au tour des utilisateurs d’iPad de profiter de la personnalisation.

Il y a quelques années, Apple a séparé les systèmes d’exploitation de ses iPhones et de ses iPads pour améliorer la gestion des appareils. Cette séparation leur a permis de se concentrer sur le développement de fonctionnalités spécifiques à chaque appareil, telles que le multitâche pour les iPads et les améliorations de l’appareil photo pour les iPhones.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la personnalisation de l’écran de verrouillage n’est pas arrivée sur les iPads l’année dernière en raison de certains problèmes. Cependant, avec iPadOS 17, elle est maintenant enfin accessible. Cette fonctionnalité apporte la prise en charge des widgets sur l’écran de verrouillage, des effets de profondeur, des fonds d’écran d’astronomie, des activités en direct et de nombreuses autres améliorations également disponibles dans iOS 17.

Si vous avez un écosystème Apple, de nouvelles mises à jour sont disponibles pour divers appareils. D’autres mises à jour en cours sont iOS 17, watchOS 10, tvOS 17, et plus encore. L’iPadOS 17 est disponible pour les utilisateurs avec le numéro de build 21A329, c’est le même numéro de build que celui de la version candidate de la semaine dernière. Il s’agit d’une importante mise à jour qui pèse environ 6 Go, assurez-vous donc d’avoir suffisamment de données ou une connexion WiFi stable.

iPads éligibles à iPadOS 17:

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et ultérieure)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieure)

iPad Air (3e génération et ultérieure)

iPad (6e génération et ultérieure)

iPad mini (5e génération et ultérieure)

Quelques-unes des principales caractéristiques de l’iPadOS 17 sont la personnalisation de l’écran de verrouillage, des widgets interactifs sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, le partage ou la demande de localisation dans Messages, de nombreux stickers disponibles partout, laisser un message audio ou vidéo en cas de manqué d’appel FaceTime, une notification de distance d’écran, des profils multiples dans Safari, et bien d’autres fonctionnalités.

L’iPadOS 17 est disponible pour tous. Donc, si vous avez un appareil fonctionnant sur iOS 16, vous pouvez facilement installer l’iPadOS 17 directement depuis la page de mise à jour logicielle. Les utilisateurs d’iPad qui sont sur la version candidate de mise à jour ne recevront pas cette mise à jour, car les deux mises à jour sont identiques. Si vous êtes sur une autre version bêta d’iOS 17 et que vous souhaitez obtenir la version officielle, vous pouvez désactiver les mises à jour bêta.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :