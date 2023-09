Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est en route avec Snapdragon 7s Gen 2

Comme nous l’avons signalé précédemment, Xiaomi est pratiquement prêt à sortir la gamme Note 13. L’événement de lancement est prévu pour ce jeudi et aura lieu en Chine. Et la série comprendra au moins trois modèles : le Redmi Note 13, le Note 13 Pro et le Note 13 Pro+. Comme vous pouvez le constater, le modèle Pro+ sera le modèle haut de gamme de la gamme, suivi du Redmi Note 13 Pro et de la version de base.

Auparavant, Xiaomi avait confirmé que le Note 13 Pro+ serait équipé du Dimensity 7200 Ultra. Comme je l’ai déjà signalé, il s’agit d’une puce haut de gamme visant à offrir des performances fluides. Mais pour ceux qui n’aiment pas avoir des chipsets MediaTek sur leur téléphone, il y a une bonne nouvelle pour vous. Xiaomi vient de publier un teaser du Redmi Note 13 Pro, qui confirme le chipset de l’appareil. Et il s’agit du tout nouveau Snapdragon 7s Gen 2.

À propos du Snapdragon 7s Gen 2 du Redmi Note 13 Pro

Qualcomm vient de présenter récemment le SoC Snapdragon 7s Gen 2. À la base, il est basé sur la technologie de processus 4 nm. Et si vous vous en souvenez, le SoC phare actuel de Snapdragon, le 8 Gen 2, est basé sur le même processus. Cela signifie naturellement que les performances et l’efficacité du 7s Gen 2 seront impressionnantes pour un SoC de milieu de gamme.

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 2, qui alimente le Redmi Note 13 Pro, dispose d’une configuration octa-core. Cette configuration comprend 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Pour ceux qui se posent la question, les quatre premiers cœurs fonctionnent à 2,4 GHz, tandis que les autres fonctionnent à 1,9 GHz.

De plus, les résultats de performance du Note 13 Pro sont également disponibles. Sur Geekbench, le téléphone a obtenu un score de 1012 au test à un seul cœur et de 2943 au test multi-cœur. Les autres points forts du Snapdragon 7s Gen 2 présents dans l’appareil incluent la charge rapide 4+, l’USB-C 3.1 et la mémoire LPDDR5 à 3200 MHz. Nous fournirons une couverture complète de l’appareil après son lancement. Restez donc à l’écoute.

