Le nouvel bracelet intelligent de Xiaomi repéré sur le site web de l’EEC, modèle M2302B1

Le prochain bracelet connecté de Xiaomi a été repéré sur le site web de l’CEE avec le numéro de modèle M2302B1. Ce prochain bracelet connecté a déjà reçu les certifications TDRA et IMDA et il semble maintenant que le même bracelet connecté ait reçu la certification CEI. Nous savons déjà qu’un nouveau bracelet connecté de Xiaomi avec le numéro de modèle M2302B1 est prévu, mais les informations sur le prochain bracelet sont encore très limitées, car il est actuellement difficile de deviner quel sera son nom commercial. Il pourrait être lancé sous la marque Redmi ou sous la marque Xiaomi Smart Band. Xiaomi lancera une smartwatch haut de gamme le 26 septembre et celle avec le numéro de modèle M2302B1 pourrait en réalité être autre chose.

Nous disons qu’il n’est pas facile de deviner quel sera le nom commercial du prochain bracelet connecté avec le numéro de modèle M2302B1 car nous constatons que d’autres produits sont répertoriés en plus du numéro de modèle M2302B1 dans le certificat de l’CEI. Le numéro de modèle M2225B1 correspond au Redmi Smart Band 2, tandis que le numéro de modèle M2239B1 est le Xiaomi Band 8.

Il n’y a qu’un seul produit qui n’a pas encore été commercialisé et c’est le M2302B1, comme mentionné précédemment, ce prochain bracelet connecté a déjà subi divers processus de certification, il sera donc disponible à l’échelle mondiale.

Le certificat de l’CEI ne contient aucune information sur les spécifications de la future montre connectée, mais si nous devons faire une supposition, il se pourrait que ce soit le numéro de modèle de la Xiaomi Watch 2 Pro. Cependant, prenez cela avec un grain de sel car la certification de l’CEI ne fournit pas beaucoup de détails sur les spécifications du prochain bracelet ou de la montre connectée. Le 26 septembre, la Xiaomi Watch 2 Pro sera présentée et si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre article précédemment publié.

Source : CEI

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :