Apple : Le mode veille de l’iPhone ne fonctionne pas ? Essayez ceci !

Je l’ai tout fait, j’ai participé activement au programme bêta pour iOS 17, activé le mode veille sur mon iPhone 14 Pro, branché une prise de charge MagSafe, penché l’iPhone sur le côté. Pourtant, le mode veille ne semblait pas fonctionner pour moi. Jusqu’à ce que je trouve la solution par hasard – et je me suis presque frappé le front de la main plate. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul.

Mode veille de l’iPhone : Attends un instant

La solution semble presque banale. Mais si vous êtes, comme moi, une personne terriblement impatiente, cela vous est peut-être aussi arrivé. Vous branchez le câble de chargement, penchez l’iPhone sur le côté, et rien ne se passe. La raison pourrait simplement être que vous n’avez pas attendu assez longtemps. Essayez ceci :

Connectez un câble de chargement Lightning/USB-C (à partir de l’iPhone 15) ou utilisez la charge Qi ou MagSafe. L’iPhone doit être en charge, sinon le mode veille ne fonctionnera malheureusement pas.

Appuyez une fois sur le bouton d’allumage/veille, pour que l’iPhone passe en mode veille (véritable).

Tenez l’iPhone à l’horizontale.

Reste tranquillement dans cette position et attends quelques secondes.

Et ce dernier point est important. Il faut jusqu’à 10 secondes pour que l’iPhone passe en mode veille.

Apple suppose que vous souhaitez utiliser le mode veille lorsque vous chargez votre iPhone sur un support de charge tel que le chargeur sans fil Belkin 3-en-1 avec MagSafe, afin que vous puissiez utiliser votre iPhone comme un affichage intelligent. Si vous voulez simplement essayer la fonction, vous n’avez pas besoin d’un support pour iPhone, vous devez simplement tenir l’iPhone compatible en biais.

Le mode veille de l’iPhone peut afficher une image de votre bibliothèque multimédia ainsi que votre calendrier. Vous pouvez échanger les widgets. (Image : Charles A)

Autres prérequis pour la veille

Pour utiliser le mode veille, vous devez également prendre en compte ou configurer ce qui suit :

Votre iPhone doit prendre en charge iOS 17 et être mis à jour vers cette version.

et être mis à jour vers cette version. C’est le cas de tous les iPhones à partir de l’iPhone SE (2e ou 3e génération), de l’iPhone XS, de l’iPhone XS Max et de l’iPhone XR. Les iPhones plus récents sont bien entendu également compatibles : iPhone 11, iPhone 11 Pro (Max), iPhone 12 (mini), iPhone 12 Pro (Max), iPhone 13 (mini), iPhone 13 Pro (Max), iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), iPhone 15 (Plus), iPhone 15 Pro (Max) ou plus récents.

Accédez aux paramètres de votre iPhone, puis sélectionnez Veille. Activez la veille dans le menu suivant et ajustez éventuellement d’autres paramètres selon vos préférences, tels que le mode nuit.

Vous pouvez trouver la veille dans les paramètres de votre iPhone. (Capture d’écran)

Vous pouvez activer la veille et d’autres fonctions dans le menu. (Capture d’écran)

Vous supposez peut-être que vous avez besoin d’un iPhone avec un écran toujours allumé pour utiliser la veille. Ce n’est pas le cas. Vous pouvez utiliser la veille même sans un écran toujours allumé. Cependant, l’écran s’éteint après 30 secondes de veille dans ce cas, et se rallume uniquement lorsque vous appuyez deux fois sur l’écran.

La fonction veille est bien sûr plus amusante avec un iPhone doté d’un écran toujours allumé. Jusqu’à présent, cela est réservé aux modèles Pro de la gamme 14, tels que l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max ainsi que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

La veille fonctionne même sur ces modèles sans que vous n’ayez besoin d’activer l’écran toujours allumé ! Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr le faire quand même. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Affichage & Luminosité > Toujours activé > Activer.

Si tout cela ne fonctionne pas, il reste quelques choses que vous pouvez essayer.

Mode veille de l’iPhone : Dépannage

Si la veille ne fonctionne toujours pas pour vous, vérifiez à nouveau les paramètres suivants :

Le mode économie d’énergie doit être désactivé. Pour cela, accédez aux paramètres de la batterie… (Capture d’écran)

… et désactivez le mode économie d’énergie. (Capture d’écran)

Batterie > Mode économie d’énergie : Il doit être désactivé , sinon la veille ne fonctionnera pas.

: Il doit être , sinon la veille ne fonctionnera pas. Faites glisser votre doigt du bord supérieur droit de l’écran vers le bas pour ouvrir le menu rapide. Vérifiez ici que le blocage de la rotation de l’écran est désactivé pour l’icône correspondante.

Blocage de la rotation de l’écran activé : La veille ne peut pas fonctionner ici. (Capture d’écran)

Blocage de la rotation de l’écran désactivé : C’est comme ça que ça devrait être ! (Capture d’écran)

Si cela ne fonctionne pas non plus, vous pouvez essayer les choses suivantes :

Vérifiez votre câble de chargement : Est-ce un câble certifié MFi ? MFi signifie « Made for iPod/iPhone/iPad ». De nombreux câbles de chargement non certifiés fonctionnent également sur l’iPhone. Cependant, avec des produits bon marché, il peut arriver que le câble ne « communique » pas avec l’iPhone ou que vous receviez même un message indiquant que votre iPhone ne prend pas en charge cet accessoire. Essayez avec un autre câble.

: Est-ce un câble certifié MFi ? MFi signifie « Made for iPod/iPhone/iPad ». De nombreux câbles de chargement non certifiés fonctionnent également sur l’iPhone. Cependant, avec des produits bon marché, il peut arriver que le câble ne « communique » pas avec l’iPhone ou que vous receviez même un message indiquant que votre iPhone ne prend pas en charge cet accessoire. Essayez avec un autre câble. Redémarrez votre iPhone. Parfois, le bon vieux truc d’éteindre-rallumer peut aider.

Parfois, le bon vieux truc d’éteindre-rallumer peut aider. Vous pouvez également essayer de réinitialiser tous les paramètres de votre iPhone. Attention : cela ne supprimera pas les données, mais aussi de nombreux autres paramètres, tels que ceux de votre réseau Wi-Fi, que vous devrez ensuite réinstaller. Vous pouvez accéder à cela via Paramètres > Transférer/Réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser tous les paramètres.

Veuillez vous assurer de réinitialiser uniquement les paramètres, pas tout l’iPhone. Ce n’est pas nécessaire ou souhaitable à ce stade.

Réinitialiser tous les paramètres. Si rien ne fonctionne, cela peut peut-être aider. (Capture d’écran)

Si cela ne vous aide toujours pas, il ne vous reste en réalité qu’une seule option :

Que pouvez-vous faire avec le mode veille ?

Le mode veille rend votre iPhone semblable à un affichage intelligent. Vous pouvez afficher l’heure, les rendez-vous, les cours de bourse ou des images de votre bibliothèque multimédia. Si vous faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite, vous passez à une autre fonction. Si vous faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, vous pouvez ajuster la fonction actuelle, par exemple en changeant le cadran de la montre. Vous pouvez également afficher des notifications.

Cela devient particulièrement intéressant avec des widgets appropriés et des résultats en direct. Par exemple, si vous êtes amateur de sport et que vous pouvez suivre le score en direct d’un match de Bundesliga sur l’écran.

La seule chose qui me dérange personnellement dans la veille – en plus du long temps de mise en marche – c’est que la fonction n’est disponible que lorsque l’iPhone est en charge. Et même si l’iPhone 15 Pro n’a toujours pas de mode de charge rapide réel, il ne se charge pas si longtemps qu’il doive rester connecté au courant pendant des heures tout en servant d’affichage intelligent sur votre bureau. J’espère qu’Apple remédiera rapidement à cela.

